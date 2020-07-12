  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
Динамо Бухарест
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
КСМ Политехника Яссы
0' 3'
1
Стратон
Кэтэлин
22
Deian
Sorescu
66
Пульич
Анте
16
Mihai
Popescu
7
Сковайса
Лукаш
98
Andreas
Mihaiu
24
Мрзляк
Филип
5
Рэуцэ
Александру
31
Фаббрини
Диего
21
Mihai
Neicutescu
43
Монтини
Маттиа
1
Teodor
Axinte
2
Кабрал
Родни
97
Fomba
Bourama
23
Фрасинеску
Козмин
17
Sorin
Serban
4
Михалаке
Мариус
8
Juan
Pablo
Passaglia
22
Razvan
Gradinaru
20
Платини
Суареш
30
Ovidiu
Horsia
42
Лукассен
Кевин
Динамо Бухарест
КСМ Политехника Яссы

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фаббрини Диего 1 0.08
2. Deian Sorescu 1 (1) 0.08
3. Robert Moldoveanu 1 0.08
4. Bani Ahmed 1 0.08
КСМ Политехника Яссы
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукассен Кевин 4 0.33
2. Ovidiu Horsia 2 0.17
3. Andrei Cristea1 1 0.08
4. Lucas Chacana 1 0.08
5. Juan Pablo Passaglia 1 0.08
6. Michael Omoh 0 0
7. Razvan Gradinaru 0 0
8. Sorin Serban 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
# Игрок      
1. Deian Sorescu 3 0
2. Филип Иоан 1 1
3. Фаббрини Диего 2 0
4. Valentin Lazar 2 0
5. Рэуцэ Александру 2 0
6. Mihai Popescu 2 0
7. Robert Moldoveanu 2 0
8. Пульич Анте 1 0
9. Монтини Маттиа 1 0
10. Ionut Serban I 1 0
11. Kristian Kostrna 1 0
12. Andrei Sin 1 0
13. Bani Ahmed 1 0
КСМ Политехника Яссы
# Игрок      
1. Juan Pablo Passaglia 3 0
2. Sorin Serban 3 0
3. Фрасинеску Козмин 2 0
4. Бреевелд Никандро 2 0
5. Русу Денис 2 0
6. Лукассен Кевин 2 0
7. Manuel De Iriondo 2 0
8. Razvan Gradinaru 2 0
9. Andrei Cristea1 2 0
10. Климавичюс Линас 1 0
11. Михалаке Мариус 1 0
12. Хабибу Хабиб 1 0
13. Кабрал Родни 1 0
14. Lucas Chacana 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Бухарест 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2) 0
КСМ Политехника Яссы 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Динамо Бухарест Последние 20 матчей: + = -
ФКСБ 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:3 Динамо Бухарест Вииторул Констанца 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Волунтари
Динамо Бухарест 0:3 ФКСБ Динамо Бухарест 1:3 Сепси Динамо Бухарест 1:0 Рапид Бухарест КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 0:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 0:1 Академика Клинчени Газ-Метан Медиаш 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:1 ФКСБ Волунтари 2:1 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 2:0 Астра Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 1:2 Сепси Германнштадт 4:2 Динамо Бухарест Динамо Бухарест 4:1 Киндия Тырговиште Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы
КСМ Политехника Яссы Последние 20 матчей: + = -
КСМ Политехника Яссы 0:3 Сепси КСМ Политехника Яссы 3:1 Сепси КСМ Политехника Яссы 2:3 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:2 КСМ Политехника Яссы
Сепси 5:1 КСМ Политехника Яссы Волунтари 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 0:1 Академика Клинчени Вииторул Констанца 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Сепси 1:1 КСМ Политехника Яссы Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Сепси 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Вииторул Констанца Германнштадт 1:0 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 Газ-Метан Медиаш Киндия Тырговиште 2:1 КСМ Политехника Яссы КСМ Политехника Яссы 1:2 ФКСБ Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы

Последние игры между собой

Динамо Бухарест: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
КСМ Политехника Яссы: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
КСМ Политехника Яссы 1:0 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 1:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига КСМ Политехника Яссы 2:0 Динамо Бухарест Первая лига Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы Лига 1
КСМ Политехника Яссы 0:1 Динамо Бухарест Лига 1 Динамо Бухарест 3:0 КСМ Политехника Яссы Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вииторул Констанца 6 3 2 1 13 - 9 31
2. Волунтари 6 4 2 0 8 - 2 24
3. Сепси 6 1 4 1 10 - 9 24
4. Академика Клинчени 6 4 0 2 6 - 6 23
5. Германнштадт 5 1 2 2 4 - 7 18
6. КСМ Политехника Яссы 6 2 1 3 5 - 5 18
7. Динамо Бухарест 4 0 0 4 1 - 6 17
8. Киндия Тырговиште 5 1 1 3 3 - 6 17
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dinamo Bucuresti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Динамо Бухарест 0:0 КСМ Политехника Яссы онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к регистрации и просмотру

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный