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  3. Австрия
ЛАСК
0:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Вольфсбергер
0'
40' Желтая карточка
Визингер Филип
66' Желтая карточка
Ляйтгеб Марио
72' Желтая карточка
Филипович Петар
78'
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
28
Фризер
Доминик
14
Балик
Гусейн
29
Рагуц
Марко
31
Кофлер
Александр
27
Новак
Михаэль
22
Баумгартнер
Доминик
15
Рнич
Неманья
7
Шмиц
Лукаш
21
Йойич
Милош
16
Ляйтгеб
Марио
24
Верницниг
Кристофер
10
Линдль
Михаэль
9
Вайссман
Шон
13
Шмидт
Александер
ЛАСК
3-4-2-1
Вольфсбергер
4-3-1-2

Ход матча

40'
Визингер Филип
 
46'
 
Дьенг Шейку
Шмидт Александер
46'
Тетте Самуэл
Балик Гусейн
 
66'
 
Ляйтгеб Марио
68'
 
Шпранглер Свен
Ляйтгеб Марио
72'
Филипович Петар
 
75'
Andres Andrade III
Филипович Петар
 
75'
Клаусс Жоао
Фризер Доминик
 

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клаусс Жоао 11 (1) 0.35
2. Фризер Доминик 8 (1) 0.26
3. Тетте Самуэл 7 0.23
4. Рагуц Марко 7 (1) 0.23
5. Михорль Петер 5 0.16
6. Ранфтль Райнхольд 5 0.16
7. Гойгингер Томас 5 0.16
8. Траунер Гернот 3 0.1
9. Балик Гусейн 3 0.1
10. Холланд Джеймс 2 0.06
11. Филипович Петар 2 0.06
12. Мюллер Валентино 2 0.06
13. Поцманн Марвин 1 0.03
14. Хаудум Штефан 1 0.03
15. Рамсебнер Кристиан 1 0.03
16. Востри Маркус 1 0.03
17. Райтер Доминик 1 0.03
18. Визингер Филип 0 0
19. Реннер Рене 0 0
20. Забитцер Томас 0 0
Вольфсбергер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вайссман Шон 26 (1) 0.84
2. Линдль Михаэль 8 (2) 0.26
3. Ньянгбо Андерсон 7 0.23
4. Новак Михаэль 4 0.13
5. Ляйтгеб Марио 3 0.1
6. Верницниг Кристофер 3 0.1
7. Шмид Романо 2 0.06
8. Рицмайер Марсель 2 0.06
9. Гольнер Манфред 2 0.06
10. Шмиц Лукаш 1 0.03
11. Шмербок Марк-Андре 1 0.03
12. Дьенг Шейку 1 0.03
13. Йойич Милош 0 0
14. Шмидт Александер 0 0
15. Шпранглер Свен 0 0
16. Lukas Schoefl 0 0

Карточки

ЛАСК
# Игрок      
1. Холланд Джеймс 8 0
2. Филипович Петар 6 1
3. Визингер Филип 7 0
4. Траунер Гернот 6 0
5. Михорль Петер 6 0
6. Ранфтль Райнхольд 4 0
7. Гойгингер Томас 2 1
8. Рамсебнер Кристиан 3 0
9. Реннер Рене 3 0
10. Востри Маркус 2 0
11. Фризер Доминик 2 0
12. Andres Andrade III 2 0
13. Балик Гусейн 2 0
14. Хаудум Штефан 1 0
15. Шлагер Александер 1 0
16. Тетте Самуэл 1 0
17. Райтер Доминик 1 0
18. Рагуц Марко 1 0
19. Клаусс Жоао 1 0
20. Челич Неманя 1 0
Вольфсбергер
# Игрок      
1. Рнич Неманья 9 1
2. Ляйтгеб Марио 7 0
3. Шмид Романо 6 0
4. Рицмайер Марсель 5 0
5. Новак Михаэль 5 0
6. Золльбауэр Михаэль 4 0
7. Шмиц Лукаш 3 0
8. Линдль Михаэль 2 0
9. Баумгартнер Доминик 2 0
10. Вайссман Шон 2 0
11. Kai Stratznig 2 0
12. Гольнер Манфред 1 0
13. Кофлер Александр 1 0
14. Йойич Милош 1 0
15. Дьенг Шейку 1 0
16. Шпранглер Свен 1 0
17. Marcel Holzer 1 0
18. Ньянгбо Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЛАСК 16.67% (10) 15% (9) 16.67% (10) 11.67% (7) 21.67% (13) 18.33% (11)
 Вольфсбергер 8.62% (5) 5.17% (3) 17.24% (10) 18.97% (11) 27.59% (16) 22.41% (13)

Предыдущие игры

ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК
ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва
Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -
Вольфсбергер 2:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер
Вольфсбергер 2:4 Хартберг Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М

Последние игры между собой

ЛАСК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Вольфсбергер: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 3:0 Вольфсбергер Бундеслига
Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Эрсте Лига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3:0 30 20 8 2 102 - 32 44
2. Рапид Вена 29 15 7 7 57 - 37 32
3. ЛАСК 0:0 30 20 5 5 66 - 30 32
4. Вольфсбергер 0:0 30 13 9 8 62 - 39 29
5. Хартберг 0:3 30 11 5 14 45 - 70 23
6. Штурм 29 10 5 14 41 - 48 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 30 10 11 9 46 - 46 28
2. Альтах 30 10 8 12 44 - 49 26
3. Санкт-Пёльтен 30 6 10 14 34 - 65 19
4. Маттерсбург 30 7 6 17 35 - 62 18
5. Адмира 30 6 9 15 29 - 54 17
6. Сваровски Тироль 30 6 7 17 33 - 62 15
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Визингер Филип получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Raiffeisen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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