ЛАСК
0:0
Второй тайм: 78'
Стадион: Raiffeisen Arena
Вольфсбергер
40' Желтая карточкаВизингер Филип
66' Желтая карточкаЛяйтгеб Марио
72' Желтая карточкаФилипович Петар
14
Балик
Гусейн
29
Рагуц
Марко
15
Рнич
Неманья
21
Йойич
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнПолузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
-
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Рнич НеманьяЗащитник
- Защитник
-
21 Йойич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ferdinand Feldhofer
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клаусс Жоао
|11 (1)
|0.35
|2.
|Фризер Доминик
|8 (1)
|0.26
|3.
|Тетте Самуэл
|7
|0.23
|4.
|Рагуц Марко
|7 (1)
|0.23
|5.
|Михорль Петер
|5
|0.16
|6.
|Ранфтль Райнхольд
|5
|0.16
|7.
|Гойгингер Томас
|5
|0.16
|8.
|Траунер Гернот
|3
|0.1
|9.
|Балик Гусейн
|3
|0.1
|10.
|Холланд Джеймс
|2
|0.06
|11.
|Филипович Петар
|2
|0.06
|12.
|Мюллер Валентино
|2
|0.06
|13.
|Поцманн Марвин
|1
|0.03
|14.
|Хаудум Штефан
|1
|0.03
|15.
|Рамсебнер Кристиан
|1
|0.03
|16.
|Востри Маркус
|1
|0.03
|17.
|Райтер Доминик
|1
|0.03
|18.
|Визингер Филип
|0
|0
|19.
|Реннер Рене
|0
|0
|20.
|Забитцер Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вайссман Шон
|26 (1)
|0.84
|2.
|Линдль Михаэль
|8 (2)
|0.26
|3.
|Ньянгбо Андерсон
|7
|0.23
|4.
|Новак Михаэль
|4
|0.13
|5.
|Ляйтгеб Марио
|3
|0.1
|6.
|Верницниг Кристофер
|3
|0.1
|7.
|Шмид Романо
|2
|0.06
|8.
|Рицмайер Марсель
|2
|0.06
|9.
|Гольнер Манфред
|2
|0.06
|10.
|Шмиц Лукаш
|1
|0.03
|11.
|Шмербок Марк-Андре
|1
|0.03
|12.
|Дьенг Шейку
|1
|0.03
|13.
|Йойич Милош
|0
|0
|14.
|Шмидт Александер
|0
|0
|15.
|Шпранглер Свен
|0
|0
|16.
|Lukas Schoefl
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Холланд Джеймс
|8
|0
|2.
|Филипович Петар
|6
|1
|3.
|Визингер Филип
|7
|0
|4.
|Траунер Гернот
|6
|0
|5.
|Михорль Петер
|6
|0
|6.
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0
|7.
|Гойгингер Томас
|2
|1
|8.
|Рамсебнер Кристиан
|3
|0
|9.
|Реннер Рене
|3
|0
|10.
|Востри Маркус
|2
|0
|11.
|Фризер Доминик
|2
|0
|12.
|Andres Andrade III
|2
|0
|13.
|Балик Гусейн
|2
|0
|14.
|Хаудум Штефан
|1
|0
|15.
|Шлагер Александер
|1
|0
|16.
|Тетте Самуэл
|1
|0
|17.
|Райтер Доминик
|1
|0
|18.
|Рагуц Марко
|1
|0
|19.
|Клаусс Жоао
|1
|0
|20.
|Челич Неманя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рнич Неманья
|9
|1
|2.
|Ляйтгеб Марио
|7
|0
|3.
|Шмид Романо
|6
|0
|4.
|Рицмайер Марсель
|5
|0
|5.
|Новак Михаэль
|5
|0
|6.
|Золльбауэр Михаэль
|4
|0
|7.
|Шмиц Лукаш
|3
|0
|8.
|Линдль Михаэль
|2
|0
|9.
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|10.
|Вайссман Шон
|2
|0
|11.
|Kai Stratznig
|2
|0
|12.
|Гольнер Манфред
|1
|0
|13.
|Кофлер Александр
|1
|0
|14.
|Йойич Милош
|1
|0
|15.
|Дьенг Шейку
|1
|0
|16.
|Шпранглер Свен
|1
|0
|17.
|Marcel Holzer
|1
|0
|18.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЛАСК
|16.67% (10)
|15% (9)
|16.67% (10)
|11.67% (7)
|21.67% (13)
|18.33% (11)
|Вольфсбергер
|8.62% (5)
|5.17% (3)
|17.24% (10)
|18.97% (11)
|27.59% (16)
|22.41% (13)
Предыдущие игры
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК
ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва
Вольфсбергер Последние 20 матчей: + = -Вольфсбергер 2:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер
Вольфсбергер 2:4 Хартберг Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Штурм 1:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Маттерсбург Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Вольфсбергер 3:0 Хартберг Вольфсбергер 4:1 Адмира Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Вольфсбергер 5:3 Капфенберг Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер Рома 2:2 Вольфсбергер Вольфсбергер 1:3 ЛАСК Альтах 2:1 Вольфсбергер Вольфсбергер 0:1 Боруссия М
Последние игры между собой
ЛАСК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 2
Вольфсбергер: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 7
Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 1:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига ЛАСК 1:3 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Бундеслига Вольфсбергер 0:0 ЛАСК Бундеслига Вольфсбергер 3:3 ЛАСК Товарищеские матчи ЛАСК 2:1 Вольфсбергер Эрсте Лига
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3:0
|30
|20
|8
|2
|102 - 32
|44
|2.
|Рапид Вена
|29
|15
|7
|7
|57 - 37
|32
|3.
|ЛАСК
|0:0
|30
|20
|5
|5
|66 - 30
|32
|4.
|Вольфсбергер
|0:0
|30
|13
|9
|8
|62 - 39
|29
|5.
|Хартберг
|0:3
|30
|11
|5
|14
|45 - 70
|23
|6.
|Штурм
|29
|10
|5
|14
|41 - 48
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|30
|10
|11
|9
|46 - 46
|28
|2.
|Альтах
|30
|10
|8
|12
|44 - 49
|26
|3.
|Санкт-Пёльтен
|30
|6
|10
|14
|34 - 65
|19
|4.
|Маттерсбург
|30
|7
|6
|17
|35 - 62
|18
|5.
|Адмира
|30
|6
|9
|15
|29 - 54
|17
|6.
|Сваровски Тироль
|30
|6
|7
|17
|33 - 62
|15