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  3. Румыния
ЧФР Клуж
1:0
Второй тайм: 80'

Стадион:
Ботошани
0'
7' Желтая карточка
Enriko Papa
1:0
41' Пенальти
Дяк Чиприан
44' Желтая карточка
Бордеяну Михай
80'
87
Арлаускис
Гедрюс
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
27
Кипчу
Александру
37
Бордеяну
Михай
10
Дяк
Чиприан
97
Alin
Razvan
Fica
99
Рондон
Марио
18
Костаке
Йонуц
1
Eduard
Pap
2
Denis
Harut
6
Andrei
Chindris
32
Alin
Seroni
30
Цигэнашу
Александр
8
Jonathan
Rodriguez2
67
Enriko
Papa
15
Ашковски
Стефан
77
George
Cimpanu
9
Reagy
Baah
Ofosu
17
Дуганджич
Марко
ЧФР Клуж
Ботошани

Ход матча

7'
 
Enriko Papa
10'
Перейра Мишель
Alin Razvan Fica
 
29'
 
Кейта Амиду
Ашковски Стефан
41'
Дяк Чиприан
1:0
44'
Бордеяну Михай
 
46'
Catalin Itu
Костаке Йонуц
 
53'
 
Alessio Carlone
Enriko Papa
72'
Омрани Билель
Перейра Мишель
 

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 6 (3) 0.75
2. Рондон Марио 1 0.13
3. Джокович Дамьян 1 0.13
4. Винисиус Пауло 1 0.13
5. Паун-Александру Константин 1 0.13
6. Бурка Андрей 1 0.13
7. Catalin Itu 0 0
Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуганджич Марко 4 0.44
2. Цигэнашу Александр 1 0.11
3. Кейта Амиду 1 0.11
4. Бабунски Давид 0 0
5. Reagy Baah Ofosu 0 0
6. Jonathan Rodriguez2 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Бордеяну Михай 3 0
2. Хобан Овидиу 1 1
3. Рондон Марио 2 0
4. Паун-Александру Константин 2 0
5. Бурка Андрей 2 0
6. Боли Кевин 0 1
7. Дяк Чиприан 1 0
8. Арлаускис Гедрюс 1 0
9. Траоре Ласина 1 0
10. Сушич Матео 1 0
11. Омрани Билель 1 0
12. Костаке Йонуц 1 0
13. Claudiu Petrila 1 0
Ботошани
# Игрок      
1. Enriko Papa 3 1
2. Alin Seroni 3 0
3. Ашковски Стефан 3 0
4. Eduard Florescu 3 0
5. Дуганджич Марко 2 0
6. Andrei Chindris 2 0
7. Цигэнашу Александр 1 0
8. Reagy Baah Ofosu 1 0
9. Кейта Амиду 1 0
10. Denis Harut 1 0
11. George Cimpanu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 40% (4) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1)
 Ботошани 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -
ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж
Ботошани Последние 20 матчей: + = -
Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани
Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Ботошани: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 4:1 Ботошани Первая лига Ботошани 1:5 ЧФР Клуж Первая лига
ЧФР Клуж 1:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 3:1 ЧФР Клуж Первая лига Ботошани 4:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 6:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Кубок Румынии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:0 5 3 1 1 7 - 4 36
2. Университатя Крайова 5 4 0 1 10 - 9 35
3. Астра 5 2 1 2 6 - 6 28
4. ФКСБ 5 1 2 2 10 - 9 27
5. Ботошани 0:1 5 1 1 3 5 - 7 27
6. Газ-Метан Медиаш 5 0 3 2 3 - 6 25
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