ЧФР Клуж
1:0
Второй тайм: 80'
Стадион: Константин Рэдулеску
Ботошани
7' Желтая карточкаEnriko Papa
1:0
41' ПенальтиДяк Чиприан
44' Желтая карточкаБордеяну Михай
16
Сушич
Матео
45
Камора
Мауру
10
Дяк
Чиприан
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Майк СесторЗащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
94 Catalin Itu
-
74 Ionut Rus
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Alin SeroniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Enriko PapaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Фили РеалдоНападающий
-
-
Главный тренер: Marius Croitoru
Ход матча
7'
41'
1:0
44'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|6 (3)
|0.75
|2.
|Рондон Марио
|1
|0.13
|3.
|Джокович Дамьян
|1
|0.13
|4.
|Винисиус Пауло
|1
|0.13
|5.
|Паун-Александру Константин
|1
|0.13
|6.
|Бурка Андрей
|1
|0.13
|7.
|Catalin Itu
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуганджич Марко
|4
|0.44
|2.
|Цигэнашу Александр
|1
|0.11
|3.
|Кейта Амиду
|1
|0.11
|4.
|Бабунски Давид
|0
|0
|5.
|Reagy Baah Ofosu
|0
|0
|6.
|Jonathan Rodriguez2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бордеяну Михай
|3
|0
|2.
|Хобан Овидиу
|1
|1
|3.
|Рондон Марио
|2
|0
|4.
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|5.
|Бурка Андрей
|2
|0
|6.
|Боли Кевин
|0
|1
|7.
|Дяк Чиприан
|1
|0
|8.
|Арлаускис Гедрюс
|1
|0
|9.
|Траоре Ласина
|1
|0
|10.
|Сушич Матео
|1
|0
|11.
|Омрани Билель
|1
|0
|12.
|Костаке Йонуц
|1
|0
|13.
|Claudiu Petrila
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Enriko Papa
|3
|1
|2.
|Alin Seroni
|3
|0
|3.
|Ашковски Стефан
|3
|0
|4.
|Eduard Florescu
|3
|0
|5.
|Дуганджич Марко
|2
|0
|6.
|Andrei Chindris
|2
|0
|7.
|Цигэнашу Александр
|1
|0
|8.
|Reagy Baah Ofosu
|1
|0
|9.
|Кейта Амиду
|1
|0
|10.
|Denis Harut
|1
|0
|11.
|George Cimpanu
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЧФР Клуж
|40% (4)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|Ботошани
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
Предыдущие игры
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж
Ботошани Последние 20 матчей: + = -Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани
Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ
Последние игры между собой
ЧФР Клуж: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Ботошани: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
ЧФР Клуж 1:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 3:1 ЧФР Клуж Первая лига Ботошани 4:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 6:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Кубок Румынии
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|36
|2.
|Университатя Крайова
|5
|4
|0
|1
|10 - 9
|35
|3.
|Астра
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|28
|4.
|ФКСБ
|5
|1
|2
|2
|10 - 9
|27
|5.
|Ботошани
|0:1
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|27
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|25