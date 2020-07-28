George Cimpanu навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Камора Мауру не смог попасть в створ ударом издали

47' Alin Seroni предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Ботошани

44' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Бордеяну Михай - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

40' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Enriko Papa на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Eduard Pap выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Дяк Чиприан пробил со штрафного прямо в стенку

29' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Ботошани остается без одного игрока, потому что Ашковски Стефан уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.

28' Ох, нехорошо это выглядит. Ашковски Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Ашковски Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Enriko Papa из команды Ботошани сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

21' George Cimpanu из команды Ботошани подал угловой слева.

20' Дяк Чиприан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Удар от ворот произведет Ботошани

18' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Ох, нехорошо это выглядит. Костаке Йонуц получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Костаке Йонуц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

11' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Камора Мауру выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Ашковски Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' George Cimpanu не смог попасть в створ ударом издали

7' Удар от ворот произведет Ботошани

7' Судья подбегает и показывает Enriko Papa из команды Ботошани отложенную желтую карточку за фол.

6' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Ботошани

4' Alin Seroni выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Плохо сыграл Eduard Pap - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

4' George Cimpanu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Ботошани вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Ботошани вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Eduard Pap выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру