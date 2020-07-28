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ЧФР Клуж
1:0
Конец матча

Стадион:
Ботошани
0'
7' Желтая карточка
Enriko Papa
1:0
41' Пенальти
Дяк Чиприан
44' Желтая карточка
Бордеяну Михай
85' Желтая карточка
Рондон Марио
90' Желтая карточка
Бабунски Давид
90'+5
87
Арлаускис
Гедрюс
16
Сушич
Матео
55
Винисиус
Пауло
3
Бурка
Андрей
45
Камора
Мауру
27
Кипчу
Александру
37
Бордеяну
Михай
10
Дяк
Чиприан
97
Alin
Razvan
Fica
99
Рондон
Марио
18
Костаке
Йонуц
1
Eduard
Pap
2
Denis
Harut
6
Andrei
Chindris
32
Alin
Seroni
30
Цигэнашу
Александр
8
Jonathan
Rodriguez2
67
Enriko
Papa
15
Ашковски
Стефан
77
George
Cimpanu
9
Reagy
Baah
Ofosu
17
Дуганджич
Марко
ЧФР Клуж
Ботошани

Ход матча

7'
 
Enriko Papa
10'
Перейра Мишель
Alin Razvan Fica
 
29'
 
Кейта Амиду
Ашковски Стефан
41'
Дяк Чиприан
1:0
44'
Бордеяну Михай
 
46'
Catalin Itu
Костаке Йонуц
 
52'
 
Alessio Carlone
Enriko Papa
72'
Омрани Билель
Перейра Мишель
 
81'
 
Роман Михай IV
Reagy Baah Ofosu
81'
 
Бабунски Давид
Цигэнашу Александр
85'
Рондон Марио
 
90'
Головфка Кэтэлин
Рондон Марио
 
90'
 
Бабунски Давид

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 6 (3) 0.75
2. Рондон Марио 1 0.13
3. Джокович Дамьян 1 0.13
4. Винисиус Пауло 1 0.13
5. Паун-Александру Константин 1 0.13
6. Бурка Андрей 1 0.13
7. Catalin Itu 0 0
Ботошани
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуганджич Марко 4 0.44
2. Цигэнашу Александр 1 0.11
3. Кейта Амиду 1 0.11
4. Бабунски Давид 0 0
5. Reagy Baah Ofosu 0 0
6. Jonathan Rodriguez2 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Рондон Марио 3 0
2. Бордеяну Михай 3 0
3. Хобан Овидиу 1 1
4. Паун-Александру Константин 2 0
5. Бурка Андрей 2 0
6. Боли Кевин 0 1
7. Дяк Чиприан 1 0
8. Арлаускис Гедрюс 1 0
9. Траоре Ласина 1 0
10. Сушич Матео 1 0
11. Омрани Билель 1 0
12. Костаке Йонуц 1 0
13. Claudiu Petrila 1 0
Ботошани
# Игрок      
1. Enriko Papa 3 1
2. Alin Seroni 3 0
3. Ашковски Стефан 3 0
4. Eduard Florescu 3 0
5. Дуганджич Марко 2 0
6. Andrei Chindris 2 0
7. Цигэнашу Александр 1 0
8. Бабунски Давид 1 0
9. Reagy Baah Ofosu 1 0
10. Кейта Амиду 1 0
11. Denis Harut 1 0
12. George Cimpanu 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЧФР Клуж 36.36% (4) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1)
 Ботошани 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)

Предыдущие игры

ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -
ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Сепси Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж
Ботошани Последние 20 матчей: + = -
Ботошани 0:2 Университатя Крайова Ботошани 0:0 Астра ФКСБ 1:1 Ботошани Газ-Метан Медиаш 0:2 Ботошани
Университатя Крайова 2:1 Ботошани Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Астра 1:0 Ботошани Ботошани 2:2 ФКСБ Ботошани 2:1 КСМ Политехника Яссы Сепси 0:1 Ботошани Ботошани 2:1 Германнштадт Киндия Тырговиште 0:1 Ботошани Ахмат 1:3 Ботошани Ботошани 1:0 Динамо Бухарест Академика Клинчени 1:1 Ботошани Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Университатя Крайова 3:1 Ботошани Ботошани 1:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 Ботошани Ботошани 0:2 ФКСБ

Последние игры между собой

ЧФР Клуж: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Ботошани: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Ботошани 0:2 ЧФР Клуж Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 4:1 Ботошани Первая лига Ботошани 1:5 ЧФР Клуж Первая лига
ЧФР Клуж 1:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 1:0 Ботошани Первая лига Ботошани 3:1 ЧФР Клуж Первая лига Ботошани 4:0 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 6:0 Ботошани Лига 1 Ботошани 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига ЧФР Клуж 4:0 Ботошани Первая лига Ботошани 0:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 3:1 Ботошани Первая лига Ботошани 0:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Ботошани Кубок Румынии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 5 3 1 1 7 - 4 36
2. Университатя Крайова 5 4 0 1 10 - 9 35
3. Астра 5 2 1 2 6 - 6 28
4. ФКСБ 5 1 2 2 10 - 9 27
5. Ботошани 5 1 1 3 5 - 7 27
6. Газ-Метан Медиаш 5 0 3 2 3 - 6 25
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