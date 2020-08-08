  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия: Серия A
Форталеза
0:1
Первый тайм: 30'
Атлетико Паранаэнсе
0'
0:1
22' Гол
Victor Vitinho4
30'
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
15
Фелипе
5
Juninho
V
17
David
VI
20
Romarinho3
11
Osvaldo
9
Веллингтон
Паулиста
93
Жандрей
2
Jonatan
VII
23
Агилар
Фелипе
27
Ivaldo
16
Abner2
55
Фернандо
Матос
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
18
Лео
Ситтадини
11
Nikao
38
Alessandro
Vinicius2
28
Victor
Vitinho4
Форталеза
4-2-3-1
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3

Ход матча

22'
0:1
Victor Vitinho4

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: + = -
Форталеза 0:1 Сеара Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Форталеза 3:1 Америка Натал Форталеза 1:0 Гуарани Собрал
Сеара 1:2 Форталеза Гуарани Собрал 0:5 Форталеза Nautico1 0:3 Форталеза Валледупар 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Pacajus SC Форталеза 1:0 Барранкилья Форталеза 1:0 Алагоано Форталеза 0:1 Орсомарсо Ферровиарио 1:0 Форталеза Форталеза 4:2 Barbalha ФК Атлетико 0:0 Форталеза Форталеза 2:1 Индепендьенте Форталеза 2:3 Кортулуа Конфианка 2:0 Форталеза Орсомарсо 1:2 Форталеза Атлетико Уила 1:1 Форталеза
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -
Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел
Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе Коло-Коло 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Rio Branco3 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Penarol1 Операрио Ферровиарио 1:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Cascavel CR Атлетико Паранаэнсе 3:0 Toledo1 Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Парана Сианорте 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Лондрина ЭК Атлетико Паранаэнсе 1:0 ПСТК КЕ Униао 1:3 Атлетико Паранаэнсе Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Атлетико Паранаэнсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Атлетико Паранаэнсе 4:1 Форталеза Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Форталеза Кубок Форталеза 0:0 Атлетико Паранаэнсе Кубок Форталеза 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A
  • Первый тайм
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Vitinho бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Форталеза 0:1 Атлетико Паранаэнсе онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный