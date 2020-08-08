Форталеза
0:1
Первый тайм: 30'
Атлетико Паранаэнсе
0:1
22' ГолVictor Vitinho4
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
15
Фелипе
17
David
VI
20
Romarinho3
11
Osvaldo
93
Жандрей
27
Ivaldo
16
Abner2
11
Nikao
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
17 David VIПолузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
31 MadsonПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Max Walef
-
29 Tiago Orobo
-
19 Carius Edson
-
-
57 Yuri Cesar
-
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
80 Жажа КоэльоНападающий
-
-
-
77 Kawan
-
97 Leo Gomes
-
70 Лейте Бруно
-
13 Khellven
-
29 Pedrinho VI4
-
33 Lucas Halter
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
Ход матча
22'
0:1
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: + = -Форталеза 0:1 Сеара Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Форталеза 3:1 Америка Натал Форталеза 1:0 Гуарани Собрал
Сеара 1:2 Форталеза Гуарани Собрал 0:5 Форталеза Nautico1 0:3 Форталеза Валледупар 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Pacajus SC Форталеза 1:0 Барранкилья Форталеза 1:0 Алагоано Форталеза 0:1 Орсомарсо Ферровиарио 1:0 Форталеза Форталеза 4:2 Barbalha ФК Атлетико 0:0 Форталеза Форталеза 2:1 Индепендьенте Форталеза 2:3 Кортулуа Конфианка 2:0 Форталеза Орсомарсо 1:2 Форталеза Атлетико Уила 1:1 Форталеза
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел
Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе Коло-Коло 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Rio Branco3 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Penarol1 Операрио Ферровиарио 1:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Cascavel CR Атлетико Паранаэнсе 3:0 Toledo1 Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Парана Сианорте 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Лондрина ЭК Атлетико Паранаэнсе 1:0 ПСТК КЕ Униао 1:3 Атлетико Паранаэнсе Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Атлетико Паранаэнсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1