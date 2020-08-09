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  3. Бразилия: Серия A
Фламенго
0:1
Перерыв
Атлетико Минейро
0'
0:1
24' Гол в свои ворота
Луис Филипе
38' Желтая карточка
Gabriel Paulista XVI
1
Алвес
Диего
13
Рафинья
Марсио
3
Кайо
Родриго
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
30
Gabriel
Paulista
XVI
3
Алонсо
Хуниор
13
Guilherme
Castilho
29
Аллан
Соуза
16
Igor
Rabello
50
Marquinhos
vi
21
Alan
Franco2
23
Натан
Аллан
70
Саварино
Джефферсон
Фламенго
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

24'
0:1
Луис Филипе
38'
 
Gabriel Paulista XVI
44'
 
Jair II
Gabriel Paulista XVI

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда
Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго Фламенго 2:0 Мадурейра Ресенде 1:3 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Фламенго 3:2 Вольта Редонда Васко да Гама 0:1 Фламенго
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро
Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas Уберландия 0:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Фламенго 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Фламенго Серия A
Атлетико Минейро 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 3:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 44'
    Gabriel уходит с поля. Jair выходит вместо него
  • Желтая карточка
    38'
    Gabriel получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Филипе Луис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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