Фламенго
0:1
Перерыв
Атлетико Минейро
0:1
24' Гол в свои воротаЛуис Филипе
38' Желтая карточкаGabriel Paulista XVI
16
Луис
Филипе
27
Энрике
Бруно
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
29
Аллан
Соуза
16
Igor
Rabello
21
Alan
Franco2
23
Натан
Аллан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Нападающий
-
32 Роша ПедроНападающий
- Нападающий
-
19 Michael 3
-
30 Joao Lucas2
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
-
32 Рафаэл ПиресВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
16 Igor RabelloПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Alan Franco2Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 KenoПолузащитник
-
20 HyoranНападающий
-
27 Leo Sena
-
38 Marrony
-
8 Jair II
-
-
-
26 Calebe
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
24'
0:1
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда
Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго Фламенго 2:0 Мадурейра Ресенде 1:3 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Фламенго 3:2 Вольта Редонда Васко да Гама 0:1 Фламенго
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро
Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas Уберландия 0:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Атлетико Минейро 2:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Серия A Фламенго 0:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 4:1 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 3:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:1 Фламенго Серия A