Гремио
0:0
Первый тайм: 9'
Флуминенсе
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
29
Соуза
Диего
25
Pepe3
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
22
Douglas
XV
20
Yago
I
99
Evanilson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIНападающий
-
29 Соуза ДиегоНападающий
-
25 Pepe3Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
38 TonhaoЗащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
37 RildoНападающий
-
-
44 Ruan Neto
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Douglas XVПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
- Нападающий
-
99 EvanilsonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 ЭдилсонЗащитник
- Полузащитник
-
35 АндреНападающий
-
-
31 Calegari
-
-
9 Fred II
-
-
34 Энрике Лима
-
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: + = -Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ypiranga PE2
Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Кахиас 1:0 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Айморе 2:1 Гремио Гремио 5:0 Bento Goncalves Гремио 2:1 Sao Jose dos Campos1 Бразил де Пелотас 0:1 Гремио Гремио 0:2 Кахиас Гойяс 3:2 Гремио Гремио 2:0 Крузейро Гремио 3:0 Сан-Паулу
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго
Флуминенсе 1:1 Фламенго Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Macau2 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:3 Вольта Редонда Васко да Гама 0:2 Флуминенсе Фигейренсе 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Ресенде Флуминенсе 2:0 Ботафого ПБ Флуминенсе 5:1 Мадурейра Мото Клуб 2:4 Флуминенсе Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:3 Фламенго Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера Флуминенсе 0:1 Боавишта III Фламенго 0:1 Флуминенсе
Последние игры между собой
Гремио: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Кубок Гремио 3:1 Флуминенсе Кубок Гремио 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Гремио 1:1 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 0:0 Гремио Кубок Флуминенсе 1:0 Гремио Серия A Флуминенсе 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Флуминенсе Кубок Либертадорес Флуминенсе 0:3 Гремио Кубок Либертадорес
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Паранаэнсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Атлетико Минейро
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Спорт Ресифи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Интернасьональ
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Гремио
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Флуминенсе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Брагантино
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сантос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гойяс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ботафого Рибейрао
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Байя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фламенго
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Сеара
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Куритиба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Форталеза
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0