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Гремио
0:0
Первый тайм: 9'
Флуминенсе
0' 9'
27
Vanderlei
III
17
Орехуэла
Луис
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
16
Lucas
Silva
IV
46
Isaque
Elias
Brito
8
Майкон
Тьяго
23
Alisson
II
29
Соуза
Диего
25
Pepe3
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
6
Эжидио
Перейра
22
Douglas
XV
5
Yuri
Oliveira
Lima
20
Yago
I
77
Нене
Андерсон
99
Evanilson
11
Marcos
Paulo2
Гремио
4-3-3
Флуминенсе
4-3-3

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: + = -
Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ypiranga PE2
Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Кахиас 1:0 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Айморе 2:1 Гремио Гремио 5:0 Bento Goncalves Гремио 2:1 Sao Jose dos Campos1 Бразил де Пелотас 0:1 Гремио Гремио 0:2 Кахиас Гойяс 3:2 Гремио Гремио 2:0 Крузейро Гремио 3:0 Сан-Паулу
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго
Флуминенсе 1:1 Фламенго Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Macau2 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:3 Вольта Редонда Васко да Гама 0:2 Флуминенсе Фигейренсе 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Ресенде Флуминенсе 2:0 Ботафого ПБ Флуминенсе 5:1 Мадурейра Мото Клуб 2:4 Флуминенсе Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:3 Фламенго Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера Флуминенсе 0:1 Боавишта III Фламенго 0:1 Флуминенсе

Последние игры между собой

Гремио: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Флуминенсе 2:1 Гремио Серия A Гремио 4:5 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Флуминенсе Серия A
Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Кубок Гремио 3:1 Флуминенсе Кубок Гремио 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Гремио 1:1 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 0:0 Гремио Кубок Флуминенсе 1:0 Гремио Серия A Флуминенсе 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Флуминенсе Кубок Либертадорес Флуминенсе 0:3 Гремио Кубок Либертадорес
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Паранаэнсе 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Атлетико Минейро 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Спорт Ресифи 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Интернасьональ 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гремио 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Флуминенсе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Брагантино 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сантос 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Палмейрас 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сан-Паулу 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гойяс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико Гойяненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ботафого Рибейрао 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Байя 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фламенго 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Сеара 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Куритиба 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Форталеза 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
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    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гремио 0:0 Флуминенсе онлайн

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