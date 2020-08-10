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  3. Бразилия
Гремио
1:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
39' Желтая карточка
Yuri Oliveira Lima
43' Желтая карточка
Igor Juliao
1:0
45' Гол
Соуза Диего
69' Желтая карточка
Орехуэла Луис
73' Желтая карточка
Michel Araujo
74' Желтая карточка
Кортез Бруно
90'+7
27
Vanderlei
III
17
Орехуэла
Луис
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
16
Lucas
Silva
IV
8
Майкон
Тьяго
25
Pepe3
46
Isaque
Elias
Brito
23
Alisson
II
29
Соуза
Диего
27
Муриэл
Беккер
21
Igor
Juliao
4
Luccas
Claro
33
Huan
Nino2
6
Эжидио
Перейра
20
Yago
I
5
Yuri
Oliveira
Lima
22
Douglas
XV
77
Нене
Андерсон
99
Evanilson
11
Marcos
Paulo2
Гремио
4-2-3-1
Флуминенсе
4-3-3

Ход матча

39'
 
Yuri Oliveira Lima
43'
 
Igor Juliao
45'
Соуза Диего
1:0
46'
 
Michel Araujo
Yuri Oliveira Lima
57'
 
Fred II
Marcos Paulo2
69'
Орехуэла Луис
 
71'
Thaciano
Lucas Silva IV
 
71'
Darlan Mendes
Isaque Elias Brito
 
71'
 
Веллингтон Силва
Нене Андерсон
73'
 
Michel Araujo
74'
Кортез Бруно
 
78'
 
Miguel Silveira dos Santos
Evanilson
78'
 
Fernando Pacheco2
Yago I
83'
Лусиано Невес
Соуза Диего
 
84'
Тиаго Невес
Майкон Тьяго
 
90'
Браз Давид
Орехуэла Луис
 

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Диего 1 1
Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Кортез Бруно 1 0
2. Орехуэла Луис 1 0
Флуминенсе
# Игрок      
1. Igor Juliao 1 0
2. Yuri Oliveira Lima 1 0
3. Michel Araujo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 0 0 100% (1) 0 0 0
 Флуминенсе 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: + = -
Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ypiranga PE2
Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Кахиас 1:0 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Айморе 2:1 Гремио Гремио 5:0 Bento Goncalves Гремио 2:1 Sao Jose dos Campos1 Бразил де Пелотас 0:1 Гремио Гремио 0:2 Кахиас Гойяс 3:2 Гремио Гремио 2:0 Крузейро Гремио 3:0 Сан-Паулу
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго
Флуминенсе 1:1 Фламенго Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Macau2 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:3 Вольта Редонда Васко да Гама 0:2 Флуминенсе Фигейренсе 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Ресенде Флуминенсе 2:0 Ботафого ПБ Флуминенсе 5:1 Мадурейра Мото Клуб 2:4 Флуминенсе Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:3 Фламенго Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера Флуминенсе 0:1 Боавишта III Фламенго 0:1 Флуминенсе

Последние игры между собой

Гремио: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Флуминенсе 2:1 Гремио Серия A Гремио 4:5 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:0 Флуминенсе Серия A
Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Кубок Гремио 3:1 Флуминенсе Кубок Гремио 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Гремио 1:1 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 0:0 Гремио Кубок Флуминенсе 1:0 Гремио Серия A Флуминенсе 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Флуминенсе Кубок Либертадорес Флуминенсе 0:3 Гремио Кубок Либертадорес
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Паранаэнсе 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Гремио 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Атлетико Минейро 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Спорт Ресифи 1 1 0 0 3 - 2 3
5. Интернасьональ 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Брагантино 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сантос 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Палмейрас 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Васко да Гама 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сан-Паулу 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Гойяс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Коринтианс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Атлетико Гойяненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ботафого Рибейрао 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Байя 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Флуминенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Фламенго 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Сеара 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Куритиба 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Форталеза 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Соуза Диего бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Igor Juliao получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Yuri Oliveira Lima получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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