Гремио
1:0
Конец матча
Флуминенсе
39' Желтая карточкаYuri Oliveira Lima
43' Желтая карточкаIgor Juliao
1:0
45' ГолСоуза Диего
69' Желтая карточкаОрехуэла Луис
73' Желтая карточкаMichel Araujo
74' Желтая карточкаКортез Бруно
12
Кортез
Бруно
25
Pepe3
23
Alisson
II
29
Соуза
Диего
21
Igor
Juliao
33
Huan
Nino2
20
Yago
I
22
Douglas
XV
99
Evanilson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
38 TonhaoЗащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
37 RildoНападающий
-
-
44 Ruan Neto
-
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
-
20 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Douglas XVПолузащитник
- Нападающий
-
99 EvanilsonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 ЭдилсонЗащитник
- Полузащитник
-
35 АндреНападающий
-
-
-
-
9 Fred II
-
-
34 Энрике Лима
-
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
Ход матча
43'
45'
1:0
57'
69'
73'
74'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Диего
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кортез Бруно
|1
|0
|2.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Igor Juliao
|1
|0
|2.
|Yuri Oliveira Lima
|1
|0
|3.
|Michel Araujo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: + = -Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ypiranga PE2
Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Кахиас 1:0 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Айморе 2:1 Гремио Гремио 5:0 Bento Goncalves Гремио 2:1 Sao Jose dos Campos1 Бразил де Пелотас 0:1 Гремио Гремио 0:2 Кахиас Гойяс 3:2 Гремио Гремио 2:0 Крузейро Гремио 3:0 Сан-Паулу
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго
Флуминенсе 1:1 Фламенго Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Macau2 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:3 Вольта Редонда Васко да Гама 0:2 Флуминенсе Фигейренсе 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Ресенде Флуминенсе 2:0 Ботафого ПБ Флуминенсе 5:1 Мадурейра Мото Клуб 2:4 Флуминенсе Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 2:3 Фламенго Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера Флуминенсе 0:1 Боавишта III Фламенго 0:1 Флуминенсе
Последние игры между собой
Гремио: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Серия A Флуминенсе 0:2 Гремио Кубок Гремио 3:1 Флуминенсе Кубок Гремио 0:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Флуминенсе Серия A Гремио 1:1 Флуминенсе Кубок Флуминенсе 0:0 Гремио Кубок Флуминенсе 1:0 Гремио Серия A Флуминенсе 0:0 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 1:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Флуминенсе 1:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:0 Флуминенсе Бразилейро Серия А Гремио 0:0 Флуминенсе Кубок Либертадорес Флуминенсе 0:3 Гремио Кубок Либертадорес
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Паранаэнсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Гремио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Спорт Ресифи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|Интернасьональ
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Брагантино
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сантос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Гойяс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ботафого Рибейрао
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Байя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Флуминенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Фламенго
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Сеара
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Куритиба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Форталеза
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0