Ботафого Рибейрао
1:2
Конец матча
Байя
25' Желтая карточкаJuninho Capixaba
28' Желтая карточкаЛуис Виктор
0:1
43' ГолGilberto IV
57' Желтая карточкаMarco Antonio2
68' Желтая карточкаFederico Barrandeguy
0:2
85' ГолJose Elber
1:2
90' ГолPedro Raul
90' Желтая карточкаРосси
90' Вторая желтая карточкаFederico Barrandeguy
30
David
Sousa
2
Kevin
II
14
Эрнандо
26
Gregore
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 David SousaЗащитник
-
2 Kevin IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Угу МигельЗащитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
-
-
-
-
40 Saulo II
-
-
27 Davi Araujo
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 РоссиПолузащитник
-
77 Mateus Claus
-
99 Saldanha
-
-
-
-
16 Ronaldo VI
-
-
36 Ramon1
-
70 Fessin
-
Главный тренер: Менезес Мано
Ход матча
25'
28'
43'
0:1
57'
60'
68'
75'
85'
0:2
90'
1:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.25
|2.
|Pedro Raul
|2
|0.17
|3.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.17
|4.
|Назарио Бруно
|1
|0.08
|5.
|Калу Саломон
|1
|0.08
|6.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.08
|7.
|Caio Alexandre
|1
|0.08
|8.
|Guilherme Santos
|0
|0
|9.
|Rhuan Castro
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodriguinho I
|3 (1)
|0.25
|2.
|Jose Elber
|2
|0.17
|3.
|Marco Antonio2
|1
|0.08
|4.
|Gilberto IV
|1
|0.08
|5.
|Daniel XII
|1
|0.08
|6.
|Росси
|1
|0.08
|7.
|Эрнандо
|1
|0.08
|8.
|Saldanha
|1
|0.08
|9.
|Nino Paraiba
|1
|0.08
|10.
|Jose Ferreira
|1
|0.08
|11.
|Clayson
|1 (1)
|0.08
|12.
|Ronaldo VI
|0
|0
|13.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|14.
|Gregore
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Caio Alexandre
|5
|0
|2.
|Federico Barrandeguy
|3
|1
|3.
|Рафаэль Форстер
|2
|0
|4.
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|5.
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|6.
|Кану Рубенилсон
|1
|0
|7.
|Луис Виктор
|1
|0
|8.
|Danilo IV
|1
|0
|9.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|10.
|Kevin II
|1
|0
|11.
|Fernando Costanza
|1
|0
|12.
|Pedro Raul
|1
|0
|13.
|Roberto Fernandes1
|1
|0
|14.
|Davi Araujo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|4
|1
|2.
|Ronaldo VI
|4
|0
|3.
|Росси
|3
|0
|4.
|Nino Paraiba
|3
|0
|5.
|Juninho Capixaba
|2
|0
|6.
|Jose Ferreira
|0
|1
|7.
|Saldanha
|1
|0
|8.
|Зе Карлос
|1
|0
|9.
|Daniel XII
|1
|0
|10.
|Marco Antonio2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|45.45% (5)
|Байя
|0
|21.43% (3)
|35.71% (5)
|0
|0
|42.86% (6)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама
Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу
Байя Последние 20 матчей: + = -Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио
Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианса Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|8
|0
|3
|21 - 13
|24
|2.
|Интернасьональ
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|3.
|Сан-Паулу
|11
|5
|4
|2
|14 - 12
|19
|4.
|Палмейрас
|11
|4
|7
|0
|15 - 10
|19
|5.
|Васко да Гама
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|6.
|Фламенго
|11
|5
|3
|3
|14 - 14
|18
|7.
|Флуминенсе
|12
|5
|2
|5
|16 - 14
|17
|8.
|Спорт Ресифи
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|9.
|Сантос
|12
|4
|5
|3
|15 - 13
|17
|10.
|Форталеза
|12
|4
|4
|4
|12 - 10
|16
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|4
|2
|5
|9 - 10
|14
|12.
|Сеара
|12
|4
|2
|6
|14 - 18
|14
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|14.
|Гремио
|11
|2
|7
|2
|10 - 10
|13
|15.
|Коринтианс
|12
|3
|4
|5
|15 - 17
|13
|16.
|Байя
|12
|3
|3
|6
|14 - 20
|12
|17.
|Куритиба
|12
|3
|2
|7
|8 - 16
|11
|18.
|Брагантино
|12
|2
|5
|5
|15 - 19
|11
|19.
|Ботафого Рибейрао
|12
|1
|8
|3
|11 - 14
|11
|20.
|Гойяс
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.00
|1.10
|7.60
|1.07
|—
|—
|2.20
|1.62
|—
|—
|2.50
|1.52
|2.05
|1.77
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.41
|2.80
|1.02
|11.00
|1.11
|5.90
|1.03
|10.00
|1.01
|12.00
|8.10
|1.08
|7.60
|1.09
|—
|—
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.30
|3.60
|1.12
|6.40
|1.10
|7.30
|1.02
|14.00
|5.30
|1.17
|—
|—
|2.64
|1.50
|2.00
|1.86
|1.63
|2.33
|1.27
|3.87
|1.83
|2.04
|1.14
|5.94
|1.38
|3.09
|1.42
|2.99
|1.15
|5.73
|—
|—
|—
|—
|—
|—