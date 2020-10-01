  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Ботафого Рибейрао
1:2
Конец матча
Байя
0'
25' Желтая карточка
Juninho Capixaba
28' Желтая карточка
Луис Виктор
0:1
43' Гол
Gilberto IV
57' Желтая карточка
Marco Antonio2
68' Желтая карточка
Federico Barrandeguy
0:2
85' Гол
Jose Elber
1:2
90' Гол
Pedro Raul
90' Желтая карточка
Росси
90' Вторая желтая карточка
Federico Barrandeguy
90'+9
12
Кавальери
Диего
3
Кану
Рубенилсон
5
Рафаэль
Форстер
30
David
Sousa
2
Kevin
II
17
Carlos
Renteria
II
19
Caio
Alexandre
6
Луис
Виктор
9
Pedro
Raul
10
Назарио
Бруно
8
Калу
Саломон
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
28
Lucas
Fonseca
29
Juninho
Capixaba
18
Рамирес
Эрик
II
5
Mendes
Elias
II
26
Gregore
25
Clayson
30
Marco
Antonio2
9
Gilberto
IV
Ботафого Рибейрао
3-4-3
Байя
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 3 0.25
2. Pedro Raul 2 0.17
3. Луис Виктор 2 (2) 0.17
4. Назарио Бруно 1 0.08
5. Калу Саломон 1 0.08
6. Фернандо Луис IV 1 0.08
7. Caio Alexandre 1 0.08
8. Guilherme Santos 0 0
9. Rhuan Castro 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rodriguinho I 3 (1) 0.25
2. Jose Elber 2 0.17
3. Marco Antonio2 1 0.08
4. Gilberto IV 1 0.08
5. Daniel XII 1 0.08
6. Росси 1 0.08
7. Эрнандо 1 0.08
8. Saldanha 1 0.08
9. Nino Paraiba 1 0.08
10. Jose Ferreira 1 0.08
11. Clayson 1 (1) 0.08
12. Ronaldo VI 0 0
13. Juninho Capixaba 0 0
14. Gregore 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Caio Alexandre 5 0
2. Federico Barrandeguy 3 1
3. Рафаэль Форстер 2 0
4. Marcelo Conceicao 2 0
5. Nascimento Leite Matheus3 2 0
6. Кану Рубенилсон 1 0
7. Луис Виктор 1 0
8. Danilo IV 1 0
9. Carlos Renteria II 1 0
10. Kevin II 1 0
11. Fernando Costanza 1 0
12. Pedro Raul 1 0
13. Roberto Fernandes1 1 0
14. Davi Araujo 1 0
Байя
# Игрок      
1. Gregore 4 1
2. Ronaldo VI 4 0
3. Росси 3 0
4. Nino Paraiba 3 0
5. Juninho Capixaba 2 0
6. Jose Ferreira 0 1
7. Saldanha 1 0
8. Зе Карлос 1 0
9. Daniel XII 1 0
10. Marco Antonio2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 45.45% (5)
 Байя 0 21.43% (3) 35.71% (5) 0 0 42.86% (6)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Гойяненсе 1:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Сантос Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама
Ботафого Рибейрао 2:3 Васко да Гама Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу
Байя Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Байя Коринтианс 3:2 Байя Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Байя 0:2 Гремио
Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианса Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
Байя: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Байя 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Байя Серия A Байя 3:3 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 2:2 Байя Серия A Байя 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 8 0 3 21 - 13 24
2. Интернасьональ 12 6 3 3 16 - 8 21
3. Сан-Паулу 11 5 4 2 14 - 12 19
4. Палмейрас 11 4 7 0 15 - 10 19
5. Васко да Гама 11 5 3 3 16 - 11 18
6. Фламенго 11 5 3 3 14 - 14 18
7. Флуминенсе 12 5 2 5 16 - 14 17
8. Спорт Ресифи 12 5 2 5 12 - 13 17
9. Сантос 12 4 5 3 15 - 13 17
10. Форталеза 12 4 4 4 12 - 10 16
11. Атлетико Паранаэнсе 11 4 2 5 9 - 10 14
12. Сеара 12 4 2 6 14 - 18 14
13. Атлетико Гойяненсе 12 3 5 4 13 - 16 14
14. Гремио 11 2 7 2 10 - 10 13
15. Коринтианс 12 3 4 5 15 - 17 13
16. Байя 12 3 3 6 14 - 20 12
17. Куритиба 12 3 2 7 8 - 16 11
18. Брагантино 12 2 5 5 15 - 19 11
19. Ботафого Рибейрао 12 1 8 3 11 - 14 11
20. Гойяс 9 2 3 4 13 - 15 9
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Луис Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Juninho Capixaba получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
15.00 4.00 1.31
2.61 3.20 2.83
21.88 4.29 1.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.00 1.10 7.60 1.07 2.20 1.62 2.50 1.52 2.05 1.77 1.18 4.50 1.41 2.80 1.02 11.00 1.11 5.90 1.03 10.00 1.01 12.00
8.10 1.08 7.60 1.09 3.26 1.35 2.46 1.56 1.82 2.09 1.42 2.91 1.30 3.60 1.12 6.40 1.10 7.30 1.02 14.00
5.30 1.17 2.64 1.50 2.00 1.86 1.63 2.33 1.27 3.87 1.83 2.04 1.14 5.94 1.38 3.09 1.42 2.99 1.15 5.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.65 2.15 1.76 2.06 1.08 7.00 1.09 6.60 1.05 8.50
2.59 1.50 1.82 1.99 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
1.42 2.93 1.23 4.24 1.53 2.57 1.35 3.29 1.37 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.67 2.12 1.27 3.50
3.68 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
Где смотреть матч Ботафого Рибейрао 1:2 Байя онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный