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Сантос
1:1
Конец матча
Брагантино
0'
0:0
19' Не забитый пенальти
Карлос Санчес II
64' Желтая карточка
Рикардо Риллер
1:0
65' Гол
Marinho II
1:1
90' Гол
Claudinho III
90'+8
1
Владимир
4
Para
I
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
21
Diego
Pituca
5
Алисон
II
7
Карлос
Санчес
II
11
Marinho
II
19
Kaio
Jorge
10
Сотельдо
Йеферсон
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
14
Бруно
Фабрисио
6
Эдимар
Куритиба
11
Matheus
Jesus
25
Рикардо
Риллер
7
Artur
Guimaraes
34
Weverson2
38
Morato
27
Alerrandro
Сантос
4-3-3
Брагантино
4-2-3-1

Ход матча

19'
Карлос Санчес II
0:0
64'
 
Рикардо Риллер
65'
Marinho II
(Алисон II)
1:0
66'
Урибе Фернандо
Kaio Jorge
 
73'
 
Итало Хосе
Alerrandro
80'
 
Claudinho III
Рикардо Риллер
80'
Jean Mota
Marinho II
 
80'
 
Bruno Tubarao
Morato
90'
 
Робиньо
Weverson2
90'
1:1
Claudinho III

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 1 1
2. Алисон II 0 0
Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 1 1

Карточки

Сантос
# Игрок      
Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 0 0 0 0 100% (1) 0
 Брагантино 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Монтеррей 2:2 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Сантос 1:3 Понте-Прета Новоризонтину 3:2 Сантос
Крус Асуль 2:0 Сантос Сантос 1:1 Санту-Андре Сантос 2:1 Некакса Сан-Паулу 2:1 Сантос Сантос 1:0 Дельфин Пачука 1:0 Сантос Сантос 3:1 Мирасол Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Сантос 1:0 Атлас Сантос 0:0 Палмейрас Хуарес 1:2 Сантос Итуано 2:0 Сантос Монтеррей 1:0 Сантос Сантос 2:1 Тигрес Ферровиария 0:0 Сантос Сантос 0:0 Монтеррей
Брагантино Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого
Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино Брагантино 2:1 Итуано Санту-Андре 1:0 Брагантино Брагантино 3:0 Оэсте Мирасол 2:0 Брагантино Брагантино 2:1 Палмейрас Новоризонтину 0:0 Брагантино Брагантино 0:1 Интер Лимейра Сантос 0:0 Брагантино Брагантино 2:0 Клуб Регатас Бразил Куритиба 1:0 Брагантино Брагантино 1:1 Крисьюма Операрио Ферровиарио 0:2 Брагантино Ботафого 2:3 Брагантино

Последние игры между собой

Сантос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Брагантино: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Сантос 0:0 Брагантино Паулиста А1 Брагантино 1:4 Сантос Паулиста А1 Сантос 0:1 Брагантино Паулиста
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Паранаэнсе 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Атлетико Минейро 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Спорт Ресифи 1 1 0 0 3 - 2 3
4. Интернасьональ 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Гремио 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Флуминенсе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Брагантино 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сантос 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Палмейрас 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сан-Паулу 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гойяс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико Гойяненсе 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ботафого Рибейрао 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Байя 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Фламенго 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Сеара 1 0 0 1 2 - 3 0
19. Куритиба 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Форталеза 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    19'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Карлос Санчес II пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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