Сантос
1:1
Конец матча
Брагантино
0:0
19' Не забитый пенальтиКарлос Санчес II
64' Желтая карточкаРикардо Риллер
1:0
65' ГолMarinho II
1:1
90' ГолClaudinho III
1
Владимир
4
Para
I
14
Перес
Луан
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
19
Kaio
Jorge
34
Weverson2
38
Morato
27
Alerrandro
- Основной состав
-
1 ВладимирВратарь
-
4 Para IЗащитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
-
19 Kaio JorgeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
41 Jean MotaНападающий
- Нападающий
-
-
23 Arthur VIII
-
13 Madson II
-
-
-
39 Tailson
-
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Weverson2Полузащитник
-
38 MoratoПолузащитник
-
27 AlerrandroНападающий
- Запасные игроки
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 РобиньоНападающий
-
15 Итало ХосеНападающий
-
-
-
-
17 Weverton3
-
-
Главный тренер: Felipe Conceicao
Ход матча
19'
0:0
64'
65'
1:0
73'
80'
80'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|1
|1
|2.
|Алисон II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: +8 =5 -7Монтеррей 2:2 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Сантос 1:3 Понте-Прета Новоризонтину 3:2 Сантос
Крус Асуль 2:0 Сантос Сантос 1:1 Санту-Андре Сантос 2:1 Некакса Сан-Паулу 2:1 Сантос Сантос 1:0 Дельфин Пачука 1:0 Сантос Сантос 3:1 Мирасол Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Сантос 1:0 Атлас Сантос 0:0 Палмейрас Хуарес 1:2 Сантос Итуано 2:0 Сантос Монтеррей 1:0 Сантос Сантос 2:1 Тигрес Ферровиария 0:0 Сантос Сантос 0:0 Монтеррей
Брагантино Последние 20 матчей: +12 =3 -5Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого
Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино Брагантино 2:1 Итуано Санту-Андре 1:0 Брагантино Брагантино 3:0 Оэсте Мирасол 2:0 Брагантино Брагантино 2:1 Палмейрас Новоризонтину 0:0 Брагантино Брагантино 0:1 Интер Лимейра Сантос 0:0 Брагантино Брагантино 2:0 Клуб Регатас Бразил Куритиба 1:0 Брагантино Брагантино 1:1 Крисьюма Операрио Ферровиарио 0:2 Брагантино Ботафого 2:3 Брагантино
Последние игры между собой
Сантос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Брагантино: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Паранаэнсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Атлетико Минейро
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Спорт Ресифи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|Интернасьональ
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Гремио
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Флуминенсе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Брагантино
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сантос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гойяс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ботафого Рибейрао
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Байя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Фламенго
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Сеара
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|19.
|Куритиба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Форталеза
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0