Куритиба
0:0
Первый тайм: 5'
Интернасьональ
84
Wilson
III
35
Sabino2
89
Ruy
30
Robson
IV
19
Jesus
Igor
16
Moises
VII
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 RuyПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Robson IVПолузащитник
-
19 Jesus IgorНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
-
43 Rafael LimaЗащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ЛуисПолузащитник
-
88 Kazu
-
33 Arthur
-
13 Wanderley II
-
99 Sassa II
-
29 Wellissol
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Moises VIIЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Jose Gabriel
-
31 Peglow
-
30 Джонни
-
25 Jussa
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
Предыдущие игры
Куритиба Последние 20 матчей: + = -Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба
Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе ПСТК 0:1 Куритиба Toledo1 1:1 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Cascavel CR 3:2 Куритиба Манаус 1:0 Куритиба Куритиба 6:1 КЕ Униао Лондрина ЭК 2:3 Куритиба Куритиба 1:1 Операрио Ферровиарио Парана 0:1 Куритиба Куритиба 1:1 Rio Branco3 Куритиба 2:1 Каскавел Витория 1:2 Куритиба Куритиба 1:0 Брагантино
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ
Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Универсидад де Чили 0:0 Интернасьональ Ypiranga PE2 0:0 Интернасьональ Сан-Луиз 3:4 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Pelotas Жувентуд 0:1 Интернасьональ
Последние игры между собой
Куритиба: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Интернасьональ 2:0 Куритиба Серия A Интернасьональ 4:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Куритиба 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Куритиба Серия A Интернасьональ 1:1 Куритиба Серия A Куритиба 1:1 Интернасьональ Серия A Куритиба 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Куритиба Серия A Куритиба 1:0 Интернасьональ Кубок Бразилии Интернасьональ 3:1 Куритиба Кубок Бразилии Куритиба 4:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Куритиба Серия A