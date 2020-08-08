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  3. Бразилия: Серия A
Куритиба
0:0
Первый тайм: 5'
Интернасьональ
0' 5'
84
Wilson
III
91
Патрик
де
Оливейра
3
Родолфо
Дантас
35
Sabino2
6
William
Matheus1
5
Nathan
VI
20
Matheus
Galdezani
89
Ruy
21
Gabriel
Paulista
VI
30
Robson
IV
19
Jesus
Igor
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
3
Bruno
Fuchs
15
Куэста
Виктор
16
Moises
VII
19
Rodrigo
I
45
Bruno
Praxedes
23
Marcos
Guilherme
7
William
Pottker
88
Patrick
I
9
Герреро
Паоло
Куритиба
4-2-3-1
Интернасьональ
4-2-3-1

Предыдущие игры

Куритиба Последние 20 матчей: + = -
Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба
Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе ПСТК 0:1 Куритиба Toledo1 1:1 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Cascavel CR 3:2 Куритиба Манаус 1:0 Куритиба Куритиба 6:1 КЕ Униао Лондрина ЭК 2:3 Куритиба Куритиба 1:1 Операрио Ферровиарио Парана 0:1 Куритиба Куритиба 1:1 Rio Branco3 Куритиба 2:1 Каскавел Витория 1:2 Куритиба Куритиба 1:0 Брагантино
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ
Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Универсидад де Чили 0:0 Интернасьональ Ypiranga PE2 0:0 Интернасьональ Сан-Луиз 3:4 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Pelotas Жувентуд 0:1 Интернасьональ

Последние игры между собой

Куритиба: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Интернасьональ 1:0 Куритиба Серия A Куритиба 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Куритиба Копа Суль-Минас-Рио Куритиба 0:1 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 2:0 Куритиба Серия A Интернасьональ 4:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Куритиба 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Куритиба Серия A Интернасьональ 1:1 Куритиба Серия A Куритиба 1:1 Интернасьональ Серия A Куритиба 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Куритиба Серия A Куритиба 1:0 Интернасьональ Кубок Бразилии Интернасьональ 3:1 Куритиба Кубок Бразилии Куритиба 4:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Куритиба Серия A
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