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  2. Матчи
  3. Бразилия: Серия A
Куритиба
0:1
Конец матча
Интернасьональ
0'
15' Желтая карточка
Саравия Ренсо
48' Желтая карточка
Bruno Fuchs
59' Желтая карточка
Куэста Виктор
66' Желтая карточка
Bruno Praxedes
67' Желтая карточка
Wellissol
0:1
72' Гол
Герреро Паоло
76' Желтая карточка
Sassa II
82' Желтая карточка
Родолфо Дантас
90'+6
84
Wilson
III
91
Патрик
де
Оливейра
3
Родолфо
Дантас
35
Sabino2
6
William
Matheus1
5
Nathan
VI
20
Matheus
Galdezani
89
Ruy
21
Gabriel
Paulista
VI
30
Robson
IV
19
Jesus
Igor
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
3
Bruno
Fuchs
15
Куэста
Виктор
16
Moises
VII
19
Rodrigo
I
45
Bruno
Praxedes
23
Marcos
Guilherme
7
William
Pottker
88
Patrick
I
9
Герреро
Паоло
Куритиба
4-2-3-1
Интернасьональ
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Саравия Ренсо
48'
 
Bruno Fuchs
59'
 
Куэста Виктор
59'
Rene Junior
Ruy
 
59'
Wellissol
Robson IV
 
66'
 
Bruno Praxedes
67'
Wellissol
 
68'
 
Galhardo Thiago
Bruno Praxedes
69'
 
Бошилья Габриэл
Marcos Guilherme
72'
0:1
Герреро Паоло
(Galhardo Thiago)
73'
Wanderley II
Gabriel Paulista VI
 
73'
Sassa II
Jesus Igor
 
76'
Sassa II
 
76'
 
Jose Gabriel
Герреро Паоло
78'
 
Д'Алессандро Андрес
Patrick I
81'
Matheus Bueno
Matheus Galdezani
 
82'
Родолфо Дантас
 

Предыдущие игры

Куритиба Последние 20 матчей: + = -
Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба
Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе ПСТК 0:1 Куритиба Toledo1 1:1 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Cascavel CR 3:2 Куритиба Манаус 1:0 Куритиба Куритиба 6:1 КЕ Униао Лондрина ЭК 2:3 Куритиба Куритиба 1:1 Операрио Ферровиарио Парана 0:1 Куритиба Куритиба 1:1 Rio Branco3 Куритиба 2:1 Каскавел Витория 1:2 Куритиба Куритиба 1:0 Брагантино
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ
Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Универсидад де Чили 0:0 Интернасьональ Ypiranga PE2 0:0 Интернасьональ Сан-Луиз 3:4 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Pelotas Жувентуд 0:1 Интернасьональ

Последние игры между собой

Куритиба: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Интернасьональ 1:0 Куритиба Серия A Куритиба 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:0 Куритиба Копа Суль-Минас-Рио Куритиба 0:1 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 2:0 Куритиба Серия A Интернасьональ 4:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 1:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 0:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Куритиба 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Куритиба Серия A Интернасьональ 1:1 Куритиба Серия A Куритиба 1:1 Интернасьональ Серия A Куритиба 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Куритиба Серия A Куритиба 1:0 Интернасьональ Кубок Бразилии Интернасьональ 3:1 Куритиба Кубок Бразилии Куритиба 4:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:0 Куритиба Серия A
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Саравия Ренсо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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