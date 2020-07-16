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  3. Украина
Десна
1:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Александрия
0'
1:0
9' Гол
Тамм Йоонас
1:1
33' Гол
Шастал Дмитрий
38' Желтая карточка
Западня Артур
43'
44
Паст
Евгений
45
Фаворов
Денис
4
Тамм
Йоонас
17
Гитченко
Андрей
43
Западня
Артур
77
Кузык
Орест
8
Домбровский
Андрей
9
Арвеладзе
Леван
12
Картушов
Егор
13
Хлёбас
Дмитрий
10
Филиппов
Александр
31
Билык
Олег
11
Мирошниченко
Денис
2
Мельник
Александр
13
Бухал
Глеб
5
Стецков
Тимур
94
Задерака
Максим
44
Банада
Евгений
8
Довгий
Алексей
77
Мышенко
Богдан
22
Грицук
Василий
23
Шастал
Дмитрий
Десна
Александрия

Ход матча

9'
Тамм Йоонас
(Домбровский Андрей)
1:0
33'
1:1
Шастал Дмитрий
38'
Западня Артур
 

Бомбардиры внутри турнира

Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппов Александр 16 (3) 0.5
2. Фаворов Денис 8 (5) 0.25
3. Хлёбас Дмитрий 7 0.22
4. Калитвинцев Владислав 6 0.19
5. Тотовицкий Андрей 4 0.13
6. Дегтярёв Максим 3 0.09
7. Гитченко Андрей 3 0.09
8. Картушов Егор 2 0.06
9. Будковский Филипп 2 0.06
10. Имереков Максим 2 0.06
11. Кузык Орест 1 0.03
12. Арвеладзе Леван 1 0.03
13. Тамм Йоонас 1 0.03
14. Старенький Сергей 1 0.03
15. Фаворов Артём 1 0.03
16. Конопля Ефим 0 0
17. Богданов Андрей 0 0
18. Домбровский Андрей 0 0
Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Третьяков Максим 10 (6) 0.31
2. Ковалец Кирилл 7 0.22
3. Гречишкин Дмитрий 5 (3) 0.16
4. Банада Евгений 4 0.13
5. Ситало Артём 4 0.13
6. Безбородько Денис 3 0.09
7. Бабогло Владислав 2 0.06
8. Лучкевич Валерий 1 0.03
9. Грицук Василий 1 (1) 0.03
10. Шендрик Антон 1 0.03
11. Довгий Алексей 1 0.03
12. Задерака Максим 1 0.03
13. Мышенко Богдан 1 0.03
14. Шастал Дмитрий 1 0.03
15. Запорожан Андрей 1 (1) 0.03
16. Гордиенко Артём 0 0
17. Пашаев Павел 0 0
18. Дубра Каспар 0 0

Карточки

Десна
# Игрок      
1. Мостовой Андрей Владимирович 7 0
2. Фаворов Денис 7 0
3. Богданов Андрей 6 0
4. Гитченко Андрей 5 0
5. Огиря Владислав 5 0
6. Калитвинцев Владислав 5 0
7. Имереков Максим 4 0
8. Будковский Филипп 4 0
9. Фаворов Артём 4 0
10. Паст Евгений 3 0
11. Картушов Егор 3 0
12. Дегтярёв Максим 3 0
13. Филиппов Александр 3 0
14. Гуцуляк Алексей 1 1
15. Тамм Йоонас 2 0
16. Тотовицкий Андрей 2 0
17. Домбровский Андрей 2 0
18. Хлёбас Дмитрий 2 0
19. Конопля Ефим 2 0
20. Арвеладзе Леван 1 0
21. Старенький Сергей 1 0
Александрия
# Игрок      
1. Банада Евгений 10 0
2. Бабогло Владислав 8 1
3. Мирошниченко Денис 7 1
4. Довгий Алексей 6 1
5. Бухал Глеб 5 1
6. Пашаев Павел 6 0
7. Безбородько Денис 6 0
8. Ковалец Кирилл 5 0
9. Лучкевич Валерий 5 0
10. Стецков Тимур 5 0
11. Шастал Дмитрий 3 1
12. Панькив Юрий 2 1
13. Дубра Каспар 2 1
14. Гречишкин Дмитрий 3 0
15. Шендрик Антон 3 0
16. Задерака Максим 3 0
17. Запорожан Андрей 2 0
18. Третьяков Максим 2 0
19. Мышенко Богдан 1 0
20. Ситало Артём 1 0
21. Билык Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Десна 14.29% (7) 18.37% (9) 12.24% (6) 18.37% (9) 10.2% (5) 26.53% (13)
 Александрия 2.7% (1) 8.11% (3) 16.22% (6) 35.14% (13) 21.62% (8) 16.22% (6)

Предыдущие игры

Десна Последние 20 матчей: + = -
Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря
Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна
Александрия Последние 20 матчей: + = -
Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия
Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия

Последние игры между собой

Десна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Александрия 1:5 Десна Премьер-лига Десна 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:3 Десна Премьер-лига Александрия 1:1 Десна Премьер-лига
Десна 0:2 Александрия Премьер-лига Десна 3:1 Александрия Второй дивизион Александрия 2:1 Десна Второй дивизион Десна 2:0 Александрия Первая лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 31 26 3 2 78 - 24 81
2. Динамо Киев 2:1 Заявка 31 18 5 8 64 - 33 59
3. Заря 1:2 Заявка 31 17 6 8 49 - 27 57
4. Десна 1:1 Заявка 31 17 5 9 58 - 30 56
5. Александрия 1:1 Заявка 31 13 7 11 45 - 45 46
6. Колос Ковалёвка Заявка 31 9 2 20 31 - 59 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 29 12 4 13 39 - 42 40
2. Мариуполь Заявка 29 9 9 11 32 - 46 36
3. Олимпик Донецк Заявка 30 8 6 16 32 - 47 30
4. Ворскла Заявка 29 7 7 15 23 - 45 28
5. Львов Заявка 31 5 9 17 25 - 55 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Yuri Gagarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Десна 74.8% (107)
X 18.2% (26)
Александрия 7% (10)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Десна 1:1 Александрия

Исход игры
Десна
74.8% (107)
Ничья
18.2% (26)
Александрия
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
64.03% (89)
Меньше
35.97% (50)
Обе команды забьют
Да
79.14% (110)
Нет
20.86% (29)
Популярный счёт
2:1 Десна
44.8% (64)
1:1 Ничья
14.7% (21)
1:0 Десна
11.9% (17)
3:1 Десна
7% (10)
2:0 Десна
6.3% (9)
1:2 Александрия
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Десна
2.1% (3)
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