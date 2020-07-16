Десна
1:1
Первый тайм: 43'
Стадион: им. Юрия Гагарина (Чернигов)
Александрия
1:0
9' ГолТамм Йоонас
1:1
33' ГолШастал Дмитрий
38' Желтая карточкаЗападня Артур
44
Паст
Евгений
77
Кузык
Орест
31
Билык
Олег
13
Бухал
Глеб
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
- Основной состав
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бухал ГлебЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шаран Владимир
Ход матча
9'
33'
1:1
38'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филиппов Александр
|16 (3)
|0.5
|2.
|Фаворов Денис
|8 (5)
|0.25
|3.
|Хлёбас Дмитрий
|7
|0.22
|4.
|Калитвинцев Владислав
|6
|0.19
|5.
|Тотовицкий Андрей
|4
|0.13
|6.
|Дегтярёв Максим
|3
|0.09
|7.
|Гитченко Андрей
|3
|0.09
|8.
|Картушов Егор
|2
|0.06
|9.
|Будковский Филипп
|2
|0.06
|10.
|Имереков Максим
|2
|0.06
|11.
|Кузык Орест
|1
|0.03
|12.
|Арвеладзе Леван
|1
|0.03
|13.
|Тамм Йоонас
|1
|0.03
|14.
|Старенький Сергей
|1
|0.03
|15.
|Фаворов Артём
|1
|0.03
|16.
|Конопля Ефим
|0
|0
|17.
|Богданов Андрей
|0
|0
|18.
|Домбровский Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Третьяков Максим
|10 (6)
|0.31
|2.
|Ковалец Кирилл
|7
|0.22
|3.
|Гречишкин Дмитрий
|5 (3)
|0.16
|4.
|Банада Евгений
|4
|0.13
|5.
|Ситало Артём
|4
|0.13
|6.
|Безбородько Денис
|3
|0.09
|7.
|Бабогло Владислав
|2
|0.06
|8.
|Лучкевич Валерий
|1
|0.03
|9.
|Грицук Василий
|1 (1)
|0.03
|10.
|Шендрик Антон
|1
|0.03
|11.
|Довгий Алексей
|1
|0.03
|12.
|Задерака Максим
|1
|0.03
|13.
|Мышенко Богдан
|1
|0.03
|14.
|Шастал Дмитрий
|1
|0.03
|15.
|Запорожан Андрей
|1 (1)
|0.03
|16.
|Гордиенко Артём
|0
|0
|17.
|Пашаев Павел
|0
|0
|18.
|Дубра Каспар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мостовой Андрей Владимирович
|7
|0
|2.
|Фаворов Денис
|7
|0
|3.
|Богданов Андрей
|6
|0
|4.
|Гитченко Андрей
|5
|0
|5.
|Огиря Владислав
|5
|0
|6.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0
|7.
|Имереков Максим
|4
|0
|8.
|Будковский Филипп
|4
|0
|9.
|Фаворов Артём
|4
|0
|10.
|Паст Евгений
|3
|0
|11.
|Картушов Егор
|3
|0
|12.
|Дегтярёв Максим
|3
|0
|13.
|Филиппов Александр
|3
|0
|14.
|Гуцуляк Алексей
|1
|1
|15.
|Тамм Йоонас
|2
|0
|16.
|Тотовицкий Андрей
|2
|0
|17.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|18.
|Хлёбас Дмитрий
|2
|0
|19.
|Конопля Ефим
|2
|0
|20.
|Арвеладзе Леван
|1
|0
|21.
|Старенький Сергей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Банада Евгений
|10
|0
|2.
|Бабогло Владислав
|8
|1
|3.
|Мирошниченко Денис
|7
|1
|4.
|Довгий Алексей
|6
|1
|5.
|Бухал Глеб
|5
|1
|6.
|Пашаев Павел
|6
|0
|7.
|Безбородько Денис
|6
|0
|8.
|Ковалец Кирилл
|5
|0
|9.
|Лучкевич Валерий
|5
|0
|10.
|Стецков Тимур
|5
|0
|11.
|Шастал Дмитрий
|3
|1
|12.
|Панькив Юрий
|2
|1
|13.
|Дубра Каспар
|2
|1
|14.
|Гречишкин Дмитрий
|3
|0
|15.
|Шендрик Антон
|3
|0
|16.
|Задерака Максим
|3
|0
|17.
|Запорожан Андрей
|2
|0
|18.
|Третьяков Максим
|2
|0
|19.
|Мышенко Богдан
|1
|0
|20.
|Ситало Артём
|1
|0
|21.
|Билык Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Десна
|14.29% (7)
|18.37% (9)
|12.24% (6)
|18.37% (9)
|10.2% (5)
|26.53% (13)
|Александрия
|2.7% (1)
|8.11% (3)
|16.22% (6)
|35.14% (13)
|21.62% (8)
|16.22% (6)
Предыдущие игры
Десна Последние 20 матчей: + = -Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев Десна 1:2 Заря
Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия Колос Ковалёвка 2:0 Десна
Александрия Последние 20 матчей: + = -Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:2 Александрия
Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла Десна 2:0 Александрия
Последние игры между собой
Десна: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|31
|26
|3
|2
|78 - 24
|81
|2.
|Динамо Киев
|2:1 Заявка
|31
|18
|5
|8
|64 - 33
|59
|3.
|Заря
|1:2 Заявка
|31
|17
|6
|8
|49 - 27
|57
|4.
|Десна
|1:1 Заявка
|31
|17
|5
|9
|58 - 30
|56
|5.
|Александрия
|1:1 Заявка
|31
|13
|7
|11
|45 - 45
|46
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|31
|9
|2
|20
|31 - 59
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|39 - 42
|40
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|32 - 46
|36
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 47
|30
|4.
|Ворскла
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 45
|28
|5.
|Львов
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|25 - 55
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Десна 1:1 Александрия
Исход игры
Десна
74.8% (107)
Ничья
18.2% (26)
Александрия
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
64.03% (89)
Меньше
35.97% (50)
Обе команды забьют
Да
79.14% (110)
Нет
20.86% (29)
Популярный счёт
2:1 Десна
44.8% (64)
1:1 Ничья
14.7% (21)
1:0 Десна
11.9% (17)
3:1 Десна
7% (10)
2:0 Десна
6.3% (9)
1:2 Александрия
4.9% (7)
2:2 Ничья
2.1% (3)
3:2 Десна
2.1% (3)
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