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Шахтёр Донецк
2:0
Конец матча

Стадион:
Колос Ковалёвка
0'
1:0
49' Гол
Сиприано Маркос Робсон
60' Желтая карточка
Антюх Денис
70' Желтая карточка
Хочолава Давид
78' Желтая карточка
Сорокин Станислав
81' Желтая карточка
Мораес Жуниор
2:0
90' Гол
Мораес Жуниор
90'+6
81
Трубин
Анатолий
23
Вакула
Владислав
49
Эдуардо
Витор
5
Хочолава
Давид
28
Сиприано
Маркос
Робсон
76
Пихалёнок
Александр
7
Тайсон
Фреда
27
Майкон
Барберан
8
Marcos
Bahia
91
Мудрик
Михайло
45
Сикан
Даниил
71
Кучеренко
Евгений
80
Ефремов
Евгений
6
Максименко
Максим
67
Парамонов
Вадим
29
Емец
Владислав
99
Задоя
Евгений
9
Антюх
Денис
18
Костишин
Денис
8
Смирный
Евгений
10
Морозко
Евгений
17
Бондаренко
Александр
Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка

Ход матча

49'
Сиприано Маркос Робсон
1:0
60'
 
Антюх Денис
64'
Мораес Жуниор
Сикан Даниил
 
64'
Патрик Алан
Пихалёнок Александр
 
64'
Манор Соломон
Майкон Барберан
 
66'
 
Ореховский Павел
Костишин Денис
66'
 
Богданов Андрей
Задоя Евгений
70'
Хочолава Давид
 
76'
 
Сорокин Станислав
Морозко Евгений
76'
 
Kiril Senko
Смирный Евгений
78'
 
Сорокин Станислав
78'
 
Кожушко Олег
Бондаренко Александр
81'
Мораес Жуниор
 
83'
Матвиенко Николай
Вакула Владислав
 
90'
Мораес Жуниор
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 20 (1) 0.63
2. Марлос Ромеро 13 (1) 0.41
3. Тайсон Фреда 10 (4) 0.31
4. Тете II 7 0.22
5. Патрик Алан 4 (1) 0.13
6. Коноплянка Евгений 4 (1) 0.13
7. Исмаили Гонсалвес 2 0.06
8. Манор Соломон 2 0.06
9. Дентиньо Феррейра 2 0.06
10. Антонио Маркос II 2 0.06
11. Кривцов Сергей 2 0.06
12. Степаненко Тарас 1 0.03
13. Матвиенко Николай 1 0.03
14. Майкон Барберан 1 0.03
15. Додо Домилсон 1 0.03
16. Фернандо Педро 1 0.03
17. Сиприано Маркос Робсон 1 0.03
18. Коваленко Виктор 1 0.03
19. Борячук Андрей 1 0.03
20. Бондарь Валерий 1 0.03
21. Болбат Сергей 0 0
22. Бланко-Лещук Густаво 0 0
Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смирный Евгений 5 0.16
2. Лысенко Владимир 5 0.16
3. Вильхамссон Арни 4 (2) 0.13
4. Костишин Денис 3 (1) 0.09
5. Гавриш Виталий 3 (2) 0.09
6. Ильин Олег 2 0.06
7. Милько Вадим 2 0.06
8. Ореховский Павел 1 0.03
9. Морозко Евгений 1 0.03
10. Волков Александр 1 0.03
11. Кожушко Олег 1 0.03
12. Петров Кирилл 1 0.03
13. Парамонов Вадим 1 0.03
14. Сорокин Станислав 1 0.03
15. Нехтий Владислав 0 0
16. Задоя Евгений 0 0
17. Богданов Андрей 0 0
18. Антюх Денис 0 0
19. Емец Владислав 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Мораес Жуниор 8 0
2. Патрик Алан 6 1
3. Степаненко Тарас 7 0
4. Антонио Маркос II 5 1
5. Тайсон Фреда 4 1
6. Тете II 4 0
7. Исмаили Гонсалвес 3 0
8. Марлос Ромеро 3 0
9. Хочолава Давид 3 0
10. Додо Домилсон 3 0
11. Бондарь Валерий 3 0
12. Кривцов Сергей 2 0
13. Дентиньо Феррейра 2 0
14. Болбат Сергей 2 0
15. Коваленко Виктор 2 0
16. Матвиенко Николай 2 0
17. Сиприано Маркос Робсон 2 0
18. Манор Соломон 1 0
Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Милько Вадим 10 0
2. Максименко Максим 4 3
3. Смирный Евгений 6 1
4. Петров Кирилл 5 1
5. Зозуля Алексей 6 0
6. Ореховский Павел 6 0
7. Ильин Олег 6 0
8. Задоя Евгений 4 1
9. Черноморец Александр 5 0
10. Костишин Денис 5 0
11. Емец Владислав 5 0
12. Морозко Евгений 3 1
13. Парамонов Вадим 4 0
14. Ефремов Евгений 4 0
15. Гавриш Виталий 2 1
16. Лысенко Владимир 3 0
17. Вильхамссон Арни 3 0
18. Кожушко Олег 1 1
19. Нехтий Владислав 2 0
20. Волынец Евгений 2 0
21. Сорокин Станислав 2 0
22. Бондаренко Александр 1 0
23. Волков Александр 1 0
24. Мигунов Александр 1 0
25. Кизилатеш Джемаль 1 0
26. Антюх Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Донецк 20.55% (15) 12.33% (9) 19.18% (14) 17.81% (13) 15.07% (11) 15.07% (11)
 Колос Ковалёвка 10.34% (3) 17.24% (5) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря Шахтёр Донецк 3:2 Александрия
Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск Заря 1:2 Шахтёр Донецк
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка
Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка

Последние игры между собой

Шахтёр Донецк: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 6:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 31 26 3 2 78 - 24 81
2. Заря Заявка 30 17 6 7 48 - 25 57
3. Динамо Киев Заявка 30 17 5 8 62 - 32 56
4. Десна Заявка 30 17 4 9 57 - 29 55
5. Александрия Заявка 30 13 6 11 44 - 44 45
6. Колос Ковалёвка Заявка 31 9 2 20 31 - 59 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 29 12 4 13 39 - 42 40
2. Мариуполь Заявка 28 8 9 11 30 - 45 33
3. Ворскла Заявка 28 7 7 14 22 - 43 28
4. Олимпик Донецк Заявка 29 7 6 16 27 - 46 27
5. Львов Заявка 30 5 9 16 24 - 50 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Metalist. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Шахтёр Донецк 97.1% (136)
X 1.4% (2)
Колос Ковалёвка 1.4% (2)
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка

Исход игры
Шахтёр Донецк
97.1% (136)
Ничья
1.4% (2)
Колос Ковалёвка
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
57.66% (79)
Меньше
42.34% (58)
Обе команды забьют
Да
31.39% (43)
Нет
68.61% (94)
Популярный счёт
2:0 Шахтёр Донецк
37.9% (53)
3:0 Шахтёр Донецк
23.6% (33)
3:1 Шахтёр Донецк
15.7% (22)
2:1 Шахтёр Донецк
10.7% (15)
1:0 Шахтёр Донецк
2.9% (4)
4:0 Шахтёр Донецк
2.9% (4)
4:1 Шахтёр Донецк
1.4% (2)
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