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  3. Украина
Львов
1:5
Конец матча

Стадион:
Олимпик Донецк
0'
1:0
3' Гол
Ренан Соарес
1:1
16' Гол
Дегтярёв Максим
19' Желтая карточка
Недоля Артём
24' Желтая карточка
Снурницын Игорь
1:2
26' Гол
Захеди Шахаб
40' Вторая желтая карточка
Недоля Артём
1:3
42' Гол
Дегтярёв Максим
45' Желтая карточка
Бопесу Жоэль
51' Желтая карточка
Лебеденко Орест
54' Желтая карточка
Зотько Иван
75' Желтая карточка
Кравчук Андрей
76' Желтая карточка
Завийский Тарас
80' Желтая карточка
Клименчук Егор
1:4
80' Гол
Захеди Шахаб
1:5
90' Гол
Захеди Шахаб
90'+4
94
Пеньков
Герман
20
Клименчук
Егор
33
Борзенко
Сергей
22
Братков
Антон
90
Люлька
Сергей
9
Татарков
Никита
93
Богунов
Ярослав
25
Недоля
Артём
95
Бопесу
Жоэль
14
Яковелли
Матеус
19
Ренан
Соарес
12
Алими
Бетим
29
Кравченко
Никита
4
Гришко
Дмитрий
13
Зотько
Иван
54
Лебеденко
Орест
14
Романовский
Даниэль
21
Кравчук
Андрей
9
Завийский
Тарас
74
Снурницын
Игорь
8
Захеди
Шахаб
77
Дегтярёв
Максим
Львов
Олимпик Донецк

Ход матча

3'
Ренан Соарес
(Татарков Никита)
1:0
16'
1:1
Дегтярёв Максим
(Лебеденко Орест)
19'
Недоля Артём
 
24'
 
Снурницын Игорь
26'
1:2
Захеди Шахаб
(Лебеденко Орест)
40'
Недоля Артём
 
42'
1:3
Дегтярёв Максим
(Завийский Тарас)
45'
Бопесу Жоэль
 
46'
 
Гошкодеря Виталий
Снурницын Игорь
47'
Приймак Владислав
Бопесу Жоэль
 
51'
 
Лебеденко Орест
54'
 
Зотько Иван
61'
 
Ксёнз Павел
Кравченко Никита
65'
Луис Филипе
Люлька Сергей
 
66'
 
Балашов Виталий
Романовский Даниэль
75'
 
Кравчук Андрей
76'
 
Завийский Тарас
77'
 
Вербный Назар
Кравчук Андрей
80'
 
Лукьянчук Павел
Дегтярёв Максим
80'
Клименчук Егор
 
80'
1:4
Захеди Шахаб
81'
Велвес
Ренан Соарес
 
90'
1:5
Захеди Шахаб

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 4 (2) 0.13
2. Алваро 3 0.09
3. Оливейра Ренан 3 0.09
4. Ренан Соарес 3 0.09
5. Жозе Витор 3 0.09
6. Татарков Никита 2 (1) 0.06
7. Яковелли Матеус 2 0.06
8. Рафаэль да Сильва 1 0.03
9. Богунов Ярослав 1 0.03
10. Борзенко Сергей 1 0.03
11. Дуарте Бруно 1 0.03
12. Педро Витор 1 (1) 0.03
13. Братков Антон 0 0
14. Бопесу Жоэль 0 0
15. Приймак Владислав 0 0
16. Велвес 0 0
Олимпик Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захеди Шахаб 6 0.19
2. До Коуто Тейшейра Максим 4 0.13
3. Политыло Сергей 4 (3) 0.13
4. Кравчук Андрей 2 0.06
5. Балашов Виталий 2 (1) 0.06
6. Завийский Тарас 2 0.06
7. Пасич Евгений 1 0.03
8. Цымбалюк Евгений 1 0.03
9. Дийе Матар 1 0.03
10. Вантух Роман 1 0.03
11. Имери Демир 1 0.03
12. Баланюк Денис 1 0.03
13. Лукьянчук Павел 1 0.03
14. Лебеденко Орест 0 0
15. Романовский Даниэль 0 0
16. Кравченко Никита 0 0
17. Пасич Геннадий 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Алваро 13 0
2. Сабино Рафаэль 8 1
3. Шина Алвес 9 0
4. Гончар Игорь 7 1
5. Приймак Владислав 7 0
6. Братков Антон 5 1
7. Марта Пимента 5 0
8. Богунов Ярослав 5 0
9. Борзенко Сергей 5 0
10. Татарков Никита 3 1
11. Оливейра Ренан 3 1
12. Люлька Сергей 4 0
13. Бопесу Жоэль 4 0
14. Квасный Николай 4 0
15. Рафаэль да Сильва 2 1
16. Недоля Артём 1 1
17. Лима Джонатан 1 1
18. Педро Витор 1 1
19. Зубков Руслан 2 0
20. Яковелли Матеус 2 0
21. Ныч Назарий 2 0
22. Кравчук Юрий 2 0
23. Сарнавский Богдан 0 1
24. Бандура Александр 1 0
25. Насонов Александр 1 0
26. Адамюк Владимир 1 0
27. Дуарте Бруно 1 0
28. Жозе Витор 1 0
29. Велвес 1 0
Олимпик Донецк
# Игрок      
1. Зотько Иван 9 0
2. Захеди Шахаб 7 0
3. Завийский Тарас 5 1
4. Кравчук Андрей 3 2
5. Гришко Дмитрий 4 1
6. Цымбалюк Евгений 5 0
7. Ксёнз Павел 3 1
8. Фабинью II 3 1
9. Пасич Геннадий 3 1
10. Кичак Артём 3 0
11. Политыло Сергей 3 0
12. Кравченко Никита 3 0
13. Лукьянчук Павел 3 0
14. Дийе Матар 3 0
15. Лебеденко Орест 3 0
16. Пеньков Герман 1 1
17. Абубакар Алию 1 1
18. Вантух Роман 1 1
19. До Коуто Тейшейра Максим 2 0
20. Дегтярёв Максим 2 0
21. Клименчук Егор 2 0
22. Литвин Дмитрий 2 0
23. Снурницын Игорь 2 0
24. Салу Драман 2 0
25. Пасич Евгений 1 0
26. Имери Демир 1 0
27. Романовский Даниэль 1 0
28. Баланюк Денис 1 0
29. Крынский Владимир 1 0
30. Чарльз Джеффри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 16.67% (4) 12.5% (3) 20.83% (5) 25% (6) 8.33% (2) 16.67% (4)
 Олимпик Донецк 13.33% (4) 20% (6) 10% (3) 23.33% (7) 13.33% (4) 20% (6)

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов
Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -
Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов
Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Олимпик Донецк: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Олимпик Донецк 2:0 Львов Премьер-лига Олимпик Донецк 0:1 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Олимпик Донецк Премьер-лига Львов 1:1 Олимпик Донецк Премьер-лига
Олимпик Донецк 1:1 Львов Премьер-лига Олимпик Донецк 4:0 Львов Первая лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 31 26 3 2 78 - 24 81
2. Динамо Киев 3:1 Заявка 31 18 5 8 65 - 33 59
3. Заря 1:3 Заявка 31 17 6 8 49 - 28 57
4. Десна 1:1 Заявка 31 17 5 9 58 - 30 56
5. Александрия 1:1 Заявка 31 13 7 11 45 - 45 46
6. Колос Ковалёвка Заявка 31 9 2 20 31 - 59 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 29 12 4 13 39 - 42 40
2. Мариуполь Заявка 29 9 9 11 32 - 46 36
3. Олимпик Донецк Заявка 30 8 6 16 32 - 47 30
4. Ворскла Заявка 29 7 7 15 23 - 45 28
5. Львов Заявка 31 5 9 17 25 - 55 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Львов 20.1% (29)
X 47.9% (69)
Олимпик Донецк 31.9% (46)
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1.87 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Львов 1:5 Олимпик Донецк

Исход игры
Львов
20.1% (29)
Ничья
47.9% (69)
Олимпик Донецк
31.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (43)
Меньше
69.29% (97)
Обе команды забьют
Да
74.29% (104)
Нет
25.71% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (62)
1:2 Олимпик Донецк
17.4% (25)
0:1 Олимпик Донецк
9.7% (14)
1:0 Львов
9% (13)
2:1 Львов
8.3% (12)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Львов
2.1% (3)
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