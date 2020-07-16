Львов
1:5
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Олимпик Донецк
1:0
3' ГолРенан Соарес
1:1
16' ГолДегтярёв Максим
19' Желтая карточкаНедоля Артём
24' Желтая карточкаСнурницын Игорь
1:2
26' ГолЗахеди Шахаб
40' Вторая желтая карточкаНедоля Артём
1:3
42' ГолДегтярёв Максим
45' Желтая карточкаБопесу Жоэль
51' Желтая карточкаЛебеденко Орест
54' Желтая карточкаЗотько Иван
75' Желтая карточкаКравчук Андрей
76' Желтая карточкаЗавийский Тарас
80' Желтая карточкаКлименчук Егор
1:4
80' ГолЗахеди Шахаб
1:5
90' ГолЗахеди Шахаб
25
Недоля
Артём
95
Бопесу
Жоэль
19
Ренан
Соарес
12
Алими
Бетим
13
Зотько
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Недоля АртёмПолузащитник
-
95 Бопесу ЖоэльПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Луис ФилипеЗащитник
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 ВелвесНападающий
-
13 Ныч НазарийНападающий
-
Главный тренер: Gia Tsetsadze
- Основной состав
-
12 Алими БетимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Зотько ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Ксёнз ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Igor Klimovsky
Ход матча
3'
1:0
16'
19'
24'
26'
1:2
40'
42'
45'
51'
54'
75'
76'
80'
80'
1:4
81'
90'
1:5
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|4 (2)
|0.13
|2.
|Алваро
|3
|0.09
|3.
|Оливейра Ренан
|3
|0.09
|4.
|Ренан Соарес
|3
|0.09
|5.
|Жозе Витор
|3
|0.09
|6.
|Татарков Никита
|2 (1)
|0.06
|7.
|Яковелли Матеус
|2
|0.06
|8.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0.03
|9.
|Богунов Ярослав
|1
|0.03
|10.
|Борзенко Сергей
|1
|0.03
|11.
|Дуарте Бруно
|1
|0.03
|12.
|Педро Витор
|1 (1)
|0.03
|13.
|Братков Антон
|0
|0
|14.
|Бопесу Жоэль
|0
|0
|15.
|Приймак Владислав
|0
|0
|16.
|Велвес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захеди Шахаб
|6
|0.19
|2.
|До Коуто Тейшейра Максим
|4
|0.13
|3.
|Политыло Сергей
|4 (3)
|0.13
|4.
|Кравчук Андрей
|2
|0.06
|5.
|Балашов Виталий
|2 (1)
|0.06
|6.
|Завийский Тарас
|2
|0.06
|7.
|Пасич Евгений
|1
|0.03
|8.
|Цымбалюк Евгений
|1
|0.03
|9.
|Дийе Матар
|1
|0.03
|10.
|Вантух Роман
|1
|0.03
|11.
|Имери Демир
|1
|0.03
|12.
|Баланюк Денис
|1
|0.03
|13.
|Лукьянчук Павел
|1
|0.03
|14.
|Лебеденко Орест
|0
|0
|15.
|Романовский Даниэль
|0
|0
|16.
|Кравченко Никита
|0
|0
|17.
|Пасич Геннадий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алваро
|13
|0
|2.
|Сабино Рафаэль
|8
|1
|3.
|Шина Алвес
|9
|0
|4.
|Гончар Игорь
|7
|1
|5.
|Приймак Владислав
|7
|0
|6.
|Братков Антон
|5
|1
|7.
|Марта Пимента
|5
|0
|8.
|Богунов Ярослав
|5
|0
|9.
|Борзенко Сергей
|5
|0
|10.
|Татарков Никита
|3
|1
|11.
|Оливейра Ренан
|3
|1
|12.
|Люлька Сергей
|4
|0
|13.
|Бопесу Жоэль
|4
|0
|14.
|Квасный Николай
|4
|0
|15.
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|16.
|Недоля Артём
|1
|1
|17.
|Лима Джонатан
|1
|1
|18.
|Педро Витор
|1
|1
|19.
|Зубков Руслан
|2
|0
|20.
|Яковелли Матеус
|2
|0
|21.
|Ныч Назарий
|2
|0
|22.
|Кравчук Юрий
|2
|0
|23.
|Сарнавский Богдан
|0
|1
|24.
|Бандура Александр
|1
|0
|25.
|Насонов Александр
|1
|0
|26.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|27.
|Дуарте Бруно
|1
|0
|28.
|Жозе Витор
|1
|0
|29.
|Велвес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зотько Иван
|9
|0
|2.
|Захеди Шахаб
|7
|0
|3.
|Завийский Тарас
|5
|1
|4.
|Кравчук Андрей
|3
|2
|5.
|Гришко Дмитрий
|4
|1
|6.
|Цымбалюк Евгений
|5
|0
|7.
|Ксёнз Павел
|3
|1
|8.
|Фабинью II
|3
|1
|9.
|Пасич Геннадий
|3
|1
|10.
|Кичак Артём
|3
|0
|11.
|Политыло Сергей
|3
|0
|12.
|Кравченко Никита
|3
|0
|13.
|Лукьянчук Павел
|3
|0
|14.
|Дийе Матар
|3
|0
|15.
|Лебеденко Орест
|3
|0
|16.
|Пеньков Герман
|1
|1
|17.
|Абубакар Алию
|1
|1
|18.
|Вантух Роман
|1
|1
|19.
|До Коуто Тейшейра Максим
|2
|0
|20.
|Дегтярёв Максим
|2
|0
|21.
|Клименчук Егор
|2
|0
|22.
|Литвин Дмитрий
|2
|0
|23.
|Снурницын Игорь
|2
|0
|24.
|Салу Драман
|2
|0
|25.
|Пасич Евгений
|1
|0
|26.
|Имери Демир
|1
|0
|27.
|Романовский Даниэль
|1
|0
|28.
|Баланюк Денис
|1
|0
|29.
|Крынский Владимир
|1
|0
|30.
|Чарльз Джеффри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|25% (6)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|Олимпик Донецк
|13.33% (4)
|20% (6)
|10% (3)
|23.33% (7)
|13.33% (4)
|20% (6)
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: + = -Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов Мариуполь 3:0 Львов
Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла Динамо Киев 4:0 Львов
Олимпик Донецк Последние 20 матчей: + = -Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 2:0 Львов
Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:2 Десна Заря 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:1 Львов Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Шахтёр Донецк 3:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 1:3 Динамо Киев Карпаты 1:2 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 0:0 Александрия Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Мариуполь 1:0 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Олимпик Донецк: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|31
|26
|3
|2
|78 - 24
|81
|2.
|Динамо Киев
|3:1 Заявка
|31
|18
|5
|8
|65 - 33
|59
|3.
|Заря
|1:3 Заявка
|31
|17
|6
|8
|49 - 28
|57
|4.
|Десна
|1:1 Заявка
|31
|17
|5
|9
|58 - 30
|56
|5.
|Александрия
|1:1 Заявка
|31
|13
|7
|11
|45 - 45
|46
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|31
|9
|2
|20
|31 - 59
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|39 - 42
|40
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|32 - 46
|36
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 47
|30
|4.
|Ворскла
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 45
|28
|5.
|Львов
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|25 - 55
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Львов 1:5 Олимпик Донецк
Исход игры
Львов
20.1% (29)
Ничья
47.9% (69)
Олимпик Донецк
31.9% (46)
Тотал 2.5
Больше
30.71% (43)
Меньше
69.29% (97)
Обе команды забьют
Да
74.29% (104)
Нет
25.71% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (62)
1:2 Олимпик Донецк
17.4% (25)
0:1 Олимпик Донецк
9.7% (14)
1:0 Львов
9% (13)
2:1 Львов
8.3% (12)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Львов
2.1% (3)
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