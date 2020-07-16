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  3. Украина
Динамо Киев
3:1
Первый тайм: 42'

Стадион:
Заря
0'
0:1
3' Гол
Громов Артём
11' Желтая карточка
Чеберко Евгений
1:1
14' Гол
Цыганков Виктор
2:1
16' Гол
Сидорчук Сергей
20' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
3:1
35' Гол
Цыганков Виктор
41' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
42'
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
26
Бурда
Никита
30
Шабанов
Артём
20
Караваев
Александр
15
Цыганков
Виктор
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
14
Карлос
де
Пена
29
Буяльский
Виталий
7
Вербич
Беньямин
53
Dmytro
Matsapura
18
Тымчик
Александр
15
Вернидуб
Виталий
98
Чеберко
Евгений
14
Михайличенко
Богдан
10
Хомченовский
Дмитрий
4
Цвек
Ловро
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
28
Громов
Артём
Динамо Киев
Заря

Ход матча

3'
0:1
Громов Артём
11'
Русин Назарий
Вербич Беньямин
 
11'
 
Чеберко Евгений
14'
Цыганков Виктор
(Буяльский Виталий)
1:1
16'
Сидорчук Сергей
(Буяльский Виталий)
2:1
20'
 
Вернидуб Виталий
35'
Цыганков Виктор
3:1
41'
Сидорчук Сергей
 

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 13 (4) 0.41
2. Вербич Беньямин 11 (2) 0.34
3. Буяльский Виталий 9 (1) 0.28
4. Карлос де Пена 9 (1) 0.28
5. Беседин Артём 8 (1) 0.25
6. Миколенко Виталий 3 0.09
7. Шабанов Артём 2 0.06
8. Родригес Жерсон 2 0.06
9. Сидорчук Сергей 1 0.03
10. Фран Соль 1 0.03
11. Шапаренко Николай 1 0.03
12. Попов Денис II 1 0.03
13. Шепелев Владимир 0 0
14. Кедзёра Томаш 0 0
15. Караваев Александр 0 0
16. Кадар Томаш 0 0
17. Цитаишвили Георгий 0 0
18. Сирота Александр 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леднёв Богдан 11 (1) 0.34
2. Кочергин Владислав 7 0.22
3. Кабаев Владислав 7 0.22
4. Юрченко Владлен 7 (5) 0.22
5. Русин Назарий 7 (1) 0.22
6. Михайличенко Богдан 3 0.09
7. Громов Артём 2 0.06
8. Хомченовский Дмитрий 2 0.06
9. Будковский Филипп 1 0.03
10. Вернидуб Виталий 1 0.03
11. Иванисеня Дмитрий 1 0.03
12. Перович Михаил 1 0.03
13. Абу-Ханна Джоэл 1 0.03
14. Каменюка Никита 0 0
15. Тымчик Александр 0 0
16. Чеберко Евгений 0 0
17. Лунёв Максим 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 7 0
2. Шепелев Владимир 5 1
3. Беседин Артём 6 0
4. Попов Денис II 6 0
5. Миколенко Виталий 5 0
6. Кадар Томаш 3 1
7. Шабанов Артём 4 0
8. Карлос де Пена 4 0
9. Кадири Мохаммед 4 0
10. Вербич Беньямин 2 1
11. Гармаш Денис 3 0
12. Андриевский Александр 3 0
13. Цыганков Виктор 3 0
14. Буяльский Виталий 1 1
15. Караваев Александр 2 0
16. Кедзёра Томаш 2 0
17. Бурда Никита 2 0
18. Шапаренко Николай 2 0
19. Пиварич Йосип 0 1
20. Бущан Георгий 1 0
21. Фран Соль 1 0
22. Родригес Жерсон 1 0
23. Цитаишвили Георгий 1 0
24. Сирота Александр 1 0
Заря
# Игрок      
1. Михайличенко Богдан 12 1
2. Чеберко Евгений 10 1
3. Вернидуб Виталий 9 0
4. Абу-Ханна Джоэл 9 0
5. Леднёв Богдан 9 0
6. Тымчик Александр 8 0
7. Хомченовский Дмитрий 6 0
8. Иванисеня Дмитрий 6 0
9. Будковский Филипп 4 1
10. Юрченко Владлен 4 0
11. Цвек Ловро 2 1
12. Лунёв Максим 2 1
13. Кабаев Владислав 3 0
14. Кочергин Владислав 3 0
15. Русин Назарий 3 0
16. Арвеладзе Леван 2 0
17. Цыганик Андрей 2 0
18. Каменюка Никита 1 0
19. Громов Артём 1 0
20. Перович Михаил 1 0
21. Белый Максим Игоревич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 7.14% (4) 12.5% (7) 23.21% (13) 16.07% (9) 17.86% (10) 23.21% (13)
 Заря 14.89% (7) 6.38% (3) 17.02% (8) 19.15% (9) 14.89% (7) 27.66% (13)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев
Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев
Заря Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря
Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Заря 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Заря Премьер-лига
Заря 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:2 Заря Кубок Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:2 Заря Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Заря Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 31 26 3 2 78 - 24 81
2. Динамо Киев 2:1 Заявка 31 18 5 8 64 - 33 59
3. Заря 1:2 Заявка 31 17 6 8 49 - 27 57
4. Десна 1:1 Заявка 31 17 5 9 58 - 30 56
5. Александрия 1:1 Заявка 31 13 7 11 45 - 45 46
6. Колос Ковалёвка Заявка 31 9 2 20 31 - 59 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 29 12 4 13 39 - 42 40
2. Мариуполь Заявка 29 9 9 11 32 - 46 36
3. Олимпик Донецк Заявка 30 8 6 16 32 - 47 30
4. Ворскла Заявка 29 7 7 15 23 - 45 28
5. Львов Заявка 31 5 9 17 25 - 55 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Динамо Киев 75.4% (107)
X 19.7% (28)
Заря 4.9% (7)
Все прогнозы
2.23 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Киев 3:1 Заря

Исход игры
Динамо Киев
75.4% (107)
Ничья
19.7% (28)
Заря
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.43% (84)
Меньше
39.57% (55)
Обе команды забьют
Да
74.1% (103)
Нет
25.9% (36)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
45.1% (64)
1:0 Динамо Киев
13.4% (19)
1:1 Ничья
13.4% (19)
2:0 Динамо Киев
11.3% (16)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:2 Заря
2.8% (4)
3:2 Динамо Киев
2.8% (4)
3:1 Динамо Киев
2.1% (3)
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