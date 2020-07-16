Динамо Киев
3:1
Первый тайм: 42'
Стадион: Олимпийский (Киев)
Заря
0:1
3' ГолГромов Артём
11' Желтая карточкаЧеберко Евгений
1:1
14' ГолЦыганков Виктор
2:1
16' ГолСидорчук Сергей
20' Желтая карточкаВернидуб Виталий
3:1
35' ГолЦыганков Виктор
41' Желтая карточкаСидорчук Сергей
26
Бурда
Никита
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бурда НикитаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алексей Михайличенко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Громов АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
Ход матча
3'
0:1
11'
14'
16'
20'
35'
3:1
41'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|13 (4)
|0.41
|2.
|Вербич Беньямин
|11 (2)
|0.34
|3.
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|0.28
|4.
|Карлос де Пена
|9 (1)
|0.28
|5.
|Беседин Артём
|8 (1)
|0.25
|6.
|Миколенко Виталий
|3
|0.09
|7.
|Шабанов Артём
|2
|0.06
|8.
|Родригес Жерсон
|2
|0.06
|9.
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|10.
|Фран Соль
|1
|0.03
|11.
|Шапаренко Николай
|1
|0.03
|12.
|Попов Денис II
|1
|0.03
|13.
|Шепелев Владимир
|0
|0
|14.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|15.
|Караваев Александр
|0
|0
|16.
|Кадар Томаш
|0
|0
|17.
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|18.
|Сирота Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леднёв Богдан
|11 (1)
|0.34
|2.
|Кочергин Владислав
|7
|0.22
|3.
|Кабаев Владислав
|7
|0.22
|4.
|Юрченко Владлен
|7 (5)
|0.22
|5.
|Русин Назарий
|7 (1)
|0.22
|6.
|Михайличенко Богдан
|3
|0.09
|7.
|Громов Артём
|2
|0.06
|8.
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0.06
|9.
|Будковский Филипп
|1
|0.03
|10.
|Вернидуб Виталий
|1
|0.03
|11.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Перович Михаил
|1
|0.03
|13.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0.03
|14.
|Каменюка Никита
|0
|0
|15.
|Тымчик Александр
|0
|0
|16.
|Чеберко Евгений
|0
|0
|17.
|Лунёв Максим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|7
|0
|2.
|Шепелев Владимир
|5
|1
|3.
|Беседин Артём
|6
|0
|4.
|Попов Денис II
|6
|0
|5.
|Миколенко Виталий
|5
|0
|6.
|Кадар Томаш
|3
|1
|7.
|Шабанов Артём
|4
|0
|8.
|Карлос де Пена
|4
|0
|9.
|Кадири Мохаммед
|4
|0
|10.
|Вербич Беньямин
|2
|1
|11.
|Гармаш Денис
|3
|0
|12.
|Андриевский Александр
|3
|0
|13.
|Цыганков Виктор
|3
|0
|14.
|Буяльский Виталий
|1
|1
|15.
|Караваев Александр
|2
|0
|16.
|Кедзёра Томаш
|2
|0
|17.
|Бурда Никита
|2
|0
|18.
|Шапаренко Николай
|2
|0
|19.
|Пиварич Йосип
|0
|1
|20.
|Бущан Георгий
|1
|0
|21.
|Фран Соль
|1
|0
|22.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|23.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|24.
|Сирота Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Михайличенко Богдан
|12
|1
|2.
|Чеберко Евгений
|10
|1
|3.
|Вернидуб Виталий
|9
|0
|4.
|Абу-Ханна Джоэл
|9
|0
|5.
|Леднёв Богдан
|9
|0
|6.
|Тымчик Александр
|8
|0
|7.
|Хомченовский Дмитрий
|6
|0
|8.
|Иванисеня Дмитрий
|6
|0
|9.
|Будковский Филипп
|4
|1
|10.
|Юрченко Владлен
|4
|0
|11.
|Цвек Ловро
|2
|1
|12.
|Лунёв Максим
|2
|1
|13.
|Кабаев Владислав
|3
|0
|14.
|Кочергин Владислав
|3
|0
|15.
|Русин Назарий
|3
|0
|16.
|Арвеладзе Леван
|2
|0
|17.
|Цыганик Андрей
|2
|0
|18.
|Каменюка Никита
|1
|0
|19.
|Громов Артём
|1
|0
|20.
|Перович Михаил
|1
|0
|21.
|Белый Максим Игоревич
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Киев
|7.14% (4)
|12.5% (7)
|23.21% (13)
|16.07% (9)
|17.86% (10)
|23.21% (13)
|Заря
|14.89% (7)
|6.38% (3)
|17.02% (8)
|19.15% (9)
|14.89% (7)
|27.66% (13)
Предыдущие игры
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев
Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев
Заря Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря
Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла
Последние игры между собой
Динамо Киев: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Заря 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:2 Заря Кубок Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:2 Заря Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Заря Кубок
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|31
|26
|3
|2
|78 - 24
|81
|2.
|Динамо Киев
|2:1 Заявка
|31
|18
|5
|8
|64 - 33
|59
|3.
|Заря
|1:2 Заявка
|31
|17
|6
|8
|49 - 27
|57
|4.
|Десна
|1:1 Заявка
|31
|17
|5
|9
|58 - 30
|56
|5.
|Александрия
|1:1 Заявка
|31
|13
|7
|11
|45 - 45
|46
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|31
|9
|2
|20
|31 - 59
|29
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|39 - 42
|40
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|32 - 46
|36
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 47
|30
|4.
|Ворскла
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|23 - 45
|28
|5.
|Львов
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|25 - 55
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Динамо Киев 3:1 Заря
Исход игры
Динамо Киев
75.4% (107)
Ничья
19.7% (28)
Заря
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.43% (84)
Меньше
39.57% (55)
Обе команды забьют
Да
74.1% (103)
Нет
25.9% (36)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
45.1% (64)
1:0 Динамо Киев
13.4% (19)
1:1 Ничья
13.4% (19)
2:0 Динамо Киев
11.3% (16)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:2 Заря
2.8% (4)
3:2 Динамо Киев
2.8% (4)
3:1 Динамо Киев
2.1% (3)
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