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Динамо Киев
3:1
Конец матча

Стадион:
Заря
0'
0:1
2' Гол
Громов Артём
11' Желтая карточка
Чеберко Евгений
1:1
14' Гол
Цыганков Виктор
2:1
15' Гол
Сидорчук Сергей
19' Желтая карточка
Вернидуб Виталий
3:1
34' Гол
Цыганков Виктор
40' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
58' Желтая карточка
Карлос де Пена
60' Желтая карточка
Юрченко Владлен
87' Желтая карточка
Лунёв Максим
90' Желтая карточка
Абу-Ханна Джоэл
90'+5
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
26
Бурда
Никита
30
Шабанов
Артём
20
Караваев
Александр
15
Цыганков
Виктор
5
Сидорчук
Сергей
8
Шепелев
Владимир
14
Карлос
де
Пена
29
Буяльский
Виталий
7
Вербич
Беньямин
53
Dmytro
Matsapura
18
Тымчик
Александр
15
Вернидуб
Виталий
98
Чеберко
Евгений
14
Михайличенко
Богдан
10
Хомченовский
Дмитрий
4
Цвек
Ловро
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
28
Громов
Артём
Динамо Киев
Заря

Ход матча

2'
0:1
Громов Артём
10'
Русин Назарий
Вербич Беньямин
 
11'
 
Чеберко Евгений
14'
Цыганков Виктор
(Буяльский Виталий)
1:1
15'
Сидорчук Сергей
(Буяльский Виталий)
2:1
19'
 
Вернидуб Виталий
34'
Цыганков Виктор
3:1
40'
Сидорчук Сергей
 
46'
Шапаренко Николай
Шепелев Владимир
 
51'
 
Абу-Ханна Джоэл
Чеберко Евгений
58'
Карлос де Пена
 
60'
 
Юрченко Владлен
70'
Попов Денис II
Бурда Никита
 
72'
 
Лунёв Максим
Цвек Ловро
72'
 
Иванисеня Дмитрий
Кочергин Владислав
76'
Кадири Мохаммед
Сидорчук Сергей
 
87'
 
Лунёв Максим
89'
 
Каменюка Никита
Тымчик Александр
89'
 
Белоцерковец Владимир
Кабаев Владислав
90'
 
Абу-Ханна Джоэл

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 14 (4) 0.44
2. Вербич Беньямин 11 (2) 0.34
3. Буяльский Виталий 9 (1) 0.28
4. Карлос де Пена 9 (1) 0.28
5. Беседин Артём 8 (1) 0.25
6. Миколенко Виталий 3 0.09
7. Шабанов Артём 2 0.06
8. Родригес Жерсон 2 0.06
9. Сидорчук Сергей 1 0.03
10. Фран Соль 1 0.03
11. Шапаренко Николай 1 0.03
12. Попов Денис II 1 0.03
13. Шепелев Владимир 0 0
14. Кедзёра Томаш 0 0
15. Караваев Александр 0 0
16. Кадар Томаш 0 0
17. Цитаишвили Георгий 0 0
18. Сирота Александр 0 0
Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леднёв Богдан 11 (1) 0.34
2. Кочергин Владислав 7 0.22
3. Кабаев Владислав 7 0.22
4. Юрченко Владлен 7 (5) 0.22
5. Русин Назарий 7 (1) 0.22
6. Михайличенко Богдан 3 0.09
7. Громов Артём 2 0.06
8. Хомченовский Дмитрий 2 0.06
9. Будковский Филипп 1 0.03
10. Вернидуб Виталий 1 0.03
11. Иванисеня Дмитрий 1 0.03
12. Перович Михаил 1 0.03
13. Абу-Ханна Джоэл 1 0.03
14. Каменюка Никита 0 0
15. Тымчик Александр 0 0
16. Чеберко Евгений 0 0
17. Лунёв Максим 0 0

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 8 0
2. Шепелев Владимир 5 1
3. Беседин Артём 6 0
4. Попов Денис II 6 0
5. Карлос де Пена 5 0
6. Миколенко Виталий 5 0
7. Кадар Томаш 3 1
8. Шабанов Артём 4 0
9. Кадири Мохаммед 4 0
10. Вербич Беньямин 2 1
11. Гармаш Денис 3 0
12. Андриевский Александр 3 0
13. Цыганков Виктор 3 0
14. Буяльский Виталий 1 1
15. Караваев Александр 2 0
16. Кедзёра Томаш 2 0
17. Бурда Никита 2 0
18. Шапаренко Николай 2 0
19. Пиварич Йосип 0 1
20. Бущан Георгий 1 0
21. Фран Соль 1 0
22. Родригес Жерсон 1 0
23. Цитаишвили Георгий 1 0
24. Сирота Александр 1 0
Заря
# Игрок      
1. Михайличенко Богдан 12 1
2. Чеберко Евгений 10 1
3. Абу-Ханна Джоэл 10 0
4. Вернидуб Виталий 9 0
5. Леднёв Богдан 9 0
6. Тымчик Александр 8 0
7. Хомченовский Дмитрий 6 0
8. Иванисеня Дмитрий 6 0
9. Будковский Филипп 4 1
10. Юрченко Владлен 5 0
11. Лунёв Максим 3 1
12. Цвек Ловро 2 1
13. Кабаев Владислав 3 0
14. Кочергин Владислав 3 0
15. Русин Назарий 3 0
16. Арвеладзе Леван 2 0
17. Цыганик Андрей 2 0
18. Каменюка Никита 1 0
19. Громов Артём 1 0
20. Перович Михаил 1 0
21. Белый Максим Игоревич 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Киев 10.17% (6) 11.86% (7) 23.73% (14) 15.25% (9) 16.95% (10) 22.03% (13)
 Заря 16.67% (8) 6.25% (3) 16.67% (8) 18.75% (9) 14.58% (7) 27.08% (13)

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев
Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев
Заря Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря Десна 1:2 Заря
Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря Заря 4:0 Ворскла

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Заря: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Заря 1:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Заря Премьер-лига
Заря 2:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:0 Заря Премьер-лига Заря 1:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Заря Премьер-лига Динамо Киев 3:2 Заря Премьер-лига Заря 4:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:2 Заря Премьер-лига Заря 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Заря 1:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 5:2 Заря Кубок Динамо Киев 0:1 Заря Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Заря Премьер-лига Заря 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 2:2 Заря Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Заря Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 31 26 3 2 78 - 24 81
2. Динамо Киев Заявка 31 18 5 8 65 - 33 59
3. Заря Заявка 31 17 6 8 49 - 28 57
4. Десна Заявка 31 17 4 10 58 - 32 55
5. Александрия Заявка 31 14 6 11 47 - 45 48
6. Колос Ковалёвка Заявка 31 9 2 20 31 - 59 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 29 12 4 13 39 - 42 40
2. Мариуполь Заявка 29 9 9 11 32 - 46 36
3. Олимпик Донецк Заявка 30 8 6 16 32 - 47 30
4. Ворскла Заявка 29 7 7 15 23 - 45 28
5. Львов Заявка 31 5 9 17 25 - 55 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Динамо Киев 75.4% (107)
X 19.7% (28)
Заря 4.9% (7)
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2.23 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Киев 3:1 Заря

Исход игры
Динамо Киев
75.4% (107)
Ничья
19.7% (28)
Заря
4.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
60.43% (84)
Меньше
39.57% (55)
Обе команды забьют
Да
74.1% (103)
Нет
25.9% (36)
Популярный счёт
2:1 Динамо Киев
45.1% (64)
1:0 Динамо Киев
13.4% (19)
1:1 Ничья
13.4% (19)
2:0 Динамо Киев
11.3% (16)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:2 Заря
2.8% (4)
3:2 Динамо Киев
2.8% (4)
3:1 Динамо Киев
2.1% (3)
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