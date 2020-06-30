Альтах
1:2
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
Аустрия Вена
1:0
27' ГолJohannes Tartarotti
28' Желтая карточкаЦвишенбруггер Ян
36' Желтая карточкаJohannes Tartarotti
1:1
57' ГолСакс Максимилиан
73' Желтая карточкаBerkay Tolga Dabanli
1:2
79' ГолЭдомвоньи Брайт
87' Желтая карточкаPatrick Wimmer
19
Карич
Эмир
10
Сэм
Сидней
27
Пангоп
Франц
32
Пенц
Патрик
27
Эбнер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сэм СиднейПолузащитник
-
27 Пангоп ФранцПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Маак МаттиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
-
32 Пенц ПатрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
27'
28'
57'
1:1
79'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Мергим
|7 (2)
|0.22
|2.
|Сэм Сидней
|6
|0.19
|3.
|Гебауэр Кристиан
|5
|0.16
|4.
|Шрайнер Эммануэль
|5
|0.16
|5.
|Цвишенбруггер Ян
|5
|0.16
|6.
|Daniel Nussbaumer
|4
|0.13
|7.
|Manfred Fischer
|3
|0.09
|8.
|Johannes Tartarotti
|2
|0.06
|9.
|Карич Эмир
|1
|0.03
|10.
|Маак Маттиас
|1
|0.03
|11.
|Florian Jamnig
|1
|0.03
|12.
|Пангоп Франц
|1
|0.03
|13.
|Samuel Gouet
|1
|0.03
|14.
|Philipp Schmiedl
|1
|0.03
|15.
|Майлингер Марко
|0
|0
|16.
|Уисс Алан
|0
|0
|17.
|Berkay Tolga Dabanli
|0
|0
|18.
|Кобрас Мартин
|0
|0
|19.
|Турнвальд Мануэль
|0
|0
|20.
|Lars Nussbaumer
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моншайн Кристоф
|17 (1)
|0.53
|2.
|Грюнвальд Александр
|7
|0.22
|3.
|Dominik Fitz
|4
|0.13
|4.
|Саркария Манприт
|4
|0.13
|5.
|Benedikt Pichler
|4
|0.13
|6.
|Тургеман Алон
|3
|0.09
|7.
|Палмер-Браун Эрик
|2
|0.06
|8.
|Эдомвоньи Брайт
|2
|0.06
|9.
|Эбнер Томас
|1
|0.03
|10.
|Сакс Максимилиан
|1
|0.03
|11.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0.03
|12.
|Клайн Флориан
|0
|0
|13.
|Patrick Wimmer
|0
|0
|14.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|15.
|Джегго Джеймс
|0
|0
|16.
|Прокоп Доминик
|0
|0
|17.
|Марчинко Кристоф
|0
|0
|18.
|Пенц Патрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шрайнер Эммануэль
|7
|0
|2.
|Цвишенбруггер Ян
|7
|0
|3.
|Турнвальд Мануэль
|6
|0
|4.
|Berkay Tolga Dabanli
|5
|0
|5.
|Бериша Мергим
|4
|0
|6.
|Johannes Tartarotti
|4
|0
|7.
|Philipp Schmiedl
|4
|0
|8.
|Anderson Oliveira6
|4
|0
|9.
|Маак Маттиас
|2
|1
|10.
|Кобрас Мартин
|0
|2
|11.
|Сэм Сидней
|3
|0
|12.
|Уисс Алан
|3
|0
|13.
|Manfred Fischer
|3
|0
|14.
|Карич Эмир
|3
|0
|15.
|Daniel Nussbaumer
|3
|0
|16.
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|17.
|Samuel Gouet
|2
|0
|18.
|Lars Nussbaumer
|2
|0
|19.
|Диаките Усман
|2
|0
|20.
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|21.
|Вильяльба Хулио
|1
|0
|22.
|Matthias Puschl
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мадль Михаэль
|8
|0
|2.
|Сакс Максимилиан
|6
|1
|3.
|Грюнвальд Александр
|7
|0
|4.
|Джегго Джеймс
|5
|0
|5.
|Клайн Флориан
|3
|1
|6.
|Моншайн Кристоф
|4
|0
|7.
|Саркария Манприт
|4
|0
|8.
|Палмер-Браун Эрик
|2
|1
|9.
|Эдомвоньи Брайт
|3
|0
|10.
|Прокоп Доминик
|3
|0
|11.
|Марчинко Кристоф
|3
|0
|12.
|Dominik Fitz
|3
|0
|13.
|Эбнер Томас
|2
|0
|14.
|Сербест Таркан
|2
|0
|15.
|Patrick Wimmer
|2
|0
|16.
|Тургеман Алон
|1
|0
|17.
|Кавлан Канер
|1
|0
|18.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0
|19.
|Пенц Патрик
|1
|0
|20.
|Лучич Иван III
|1
|0
|21.
|Maudo
|1
|0
|22.
|Benedikt Pichler
|1
|0
|23.
|Johannes Handl
|1
|0
|24.
|Christian Ilzer
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|17.95% (7)
|23.08% (9)
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
|Аустрия Вена
|23.91% (11)
|8.7% (4)
|13.04% (6)
|26.09% (12)
|17.39% (8)
|10.87% (5)
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: + = -Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах
Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль
Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена
Последние игры между собой
Альтах: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:2 Альтах Бундеслига
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|30
|20
|8
|2
|102 - 32
|44
|2.
|Рапид Вена
|30
|16
|7
|7
|60 - 39
|35
|3.
|ЛАСК
|30
|20
|4
|6
|66 - 31
|31
|4.
|Вольфсбергер
|30
|14
|8
|8
|63 - 39
|31
|5.
|Хартберг
|30
|11
|5
|14
|45 - 70
|23
|6.
|Штурм
|30
|10
|5
|15
|43 - 51
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|31
|11
|11
|9
|48 - 47
|31
|2.
|Альтах
|31
|10
|8
|13
|45 - 51
|26
|3.
|Санкт-Пёльтен
|31
|7
|10
|14
|37 - 65
|22
|4.
|Маттерсбург
|31
|8
|6
|17
|39 - 63
|21
|5.
|Адмира
|31
|6
|9
|16
|29 - 57
|17
|6.
|Сваровски Тироль
|31
|6
|7
|18
|34 - 66
|15