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Альтах
1:2
Конец матча

Стадион:
Аустрия Вена
0'
1:0
27' Гол
Johannes Tartarotti
28' Желтая карточка
Цвишенбруггер Ян
36' Желтая карточка
Johannes Tartarotti
1:1
57' Гол
Сакс Максимилиан
73' Желтая карточка
Berkay Tolga Dabanli
1:2
79' Гол
Эдомвоньи Брайт
87' Желтая карточка
Patrick Wimmer
90'+3
1
Кобрас
Мартин
2
Berkay
Tolga
Dabanli
6
Philipp
Schmiedl
18
Цвишенбруггер
Ян
19
Карич
Эмир
30
Manfred
Fischer
28
Anderson
Oliveira6
20
Johannes
Tartarotti
10
Сэм
Сидней
27
Пангоп
Франц
26
Daniel
Nussbaumer
32
Пенц
Патрик
17
Клайн
Флориан
23
Палмер-Браун
Эрик
30
Мадль
Михаэль
27
Эбнер
Томас
5
Vesel
Demaku
8
Цвиршиц
Штефан
10
Грюнвальд
Александр
39
Саркария
Манприт
14
Моншайн
Кристоф
11
Benedikt
Pichler
Альтах
4-1-4-1
Аустрия Вена
4-2-3-1

Ход матча

27'
Johannes Tartarotti
(Сэм Сидней)
1:0
28'
Цвишенбруггер Ян
 
31'
Samuel Gouet
Manfred Fischer
 
36'
Johannes Tartarotti
 
46'
Майлингер Марко
Сэм Сидней
 
46'
Турнвальд Мануэль
Карич Эмир
 
46'
 
Сакс Максимилиан
Vesel Demaku
57'
1:1
Сакс Максимилиан
(Эбнер Томас)
65'
 
Patrick Wimmer
Benedikt Pichler
69'
Маак Маттиас
Цвишенбруггер Ян
 
73'
Berkay Tolga Dabanli
 
74'
 
Джегго Джеймс
Эбнер Томас
74'
 
Эдомвоньи Брайт
Моншайн Кристоф
76'
Гебауэр Кристиан
Пангоп Франц
 
79'
1:2
Эдомвоньи Брайт
(Patrick Wimmer)
87'
 
Patrick Wimmer
88'
 
Боркович Александар
Грюнвальд Александр

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Мергим 7 (2) 0.22
2. Сэм Сидней 6 0.19
3. Гебауэр Кристиан 5 0.16
4. Шрайнер Эммануэль 5 0.16
5. Цвишенбруггер Ян 5 0.16
6. Daniel Nussbaumer 4 0.13
7. Manfred Fischer 3 0.09
8. Johannes Tartarotti 2 0.06
9. Карич Эмир 1 0.03
10. Маак Маттиас 1 0.03
11. Florian Jamnig 1 0.03
12. Пангоп Франц 1 0.03
13. Samuel Gouet 1 0.03
14. Philipp Schmiedl 1 0.03
15. Майлингер Марко 0 0
16. Уисс Алан 0 0
17. Berkay Tolga Dabanli 0 0
18. Кобрас Мартин 0 0
19. Турнвальд Мануэль 0 0
20. Lars Nussbaumer 0 0
Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 17 (1) 0.53
2. Грюнвальд Александр 7 0.22
3. Dominik Fitz 4 0.13
4. Саркария Манприт 4 0.13
5. Benedikt Pichler 4 0.13
6. Тургеман Алон 3 0.09
7. Палмер-Браун Эрик 2 0.06
8. Эдомвоньи Брайт 2 0.06
9. Эбнер Томас 1 0.03
10. Сакс Максимилиан 1 0.03
11. Цвиршиц Штефан 1 0.03
12. Клайн Флориан 0 0
13. Patrick Wimmer 0 0
14. Мадль Михаэль 0 0
15. Джегго Джеймс 0 0
16. Прокоп Доминик 0 0
17. Марчинко Кристоф 0 0
18. Пенц Патрик 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Шрайнер Эммануэль 7 0
2. Цвишенбруггер Ян 7 0
3. Турнвальд Мануэль 6 0
4. Berkay Tolga Dabanli 5 0
5. Бериша Мергим 4 0
6. Johannes Tartarotti 4 0
7. Philipp Schmiedl 4 0
8. Anderson Oliveira6 4 0
9. Маак Маттиас 2 1
10. Кобрас Мартин 0 2
11. Сэм Сидней 3 0
12. Уисс Алан 3 0
13. Manfred Fischer 3 0
14. Карич Эмир 3 0
15. Daniel Nussbaumer 3 0
16. Оливейра Андерсон 2 0
17. Samuel Gouet 2 0
18. Lars Nussbaumer 2 0
19. Диаките Усман 2 0
20. Гебауэр Кристиан 1 0
21. Вильяльба Хулио 1 0
22. Matthias Puschl 1 0
Аустрия Вена
# Игрок      
1. Мадль Михаэль 8 0
2. Сакс Максимилиан 6 1
3. Грюнвальд Александр 7 0
4. Джегго Джеймс 5 0
5. Клайн Флориан 3 1
6. Моншайн Кристоф 4 0
7. Саркария Манприт 4 0
8. Палмер-Браун Эрик 2 1
9. Эдомвоньи Брайт 3 0
10. Прокоп Доминик 3 0
11. Марчинко Кристоф 3 0
12. Dominik Fitz 3 0
13. Эбнер Томас 2 0
14. Сербест Таркан 2 0
15. Patrick Wimmer 2 0
16. Тургеман Алон 1 0
17. Кавлан Канер 1 0
18. Цвиршиц Штефан 1 0
19. Пенц Патрик 1 0
20. Лучич Иван III 1 0
21. Maudo 1 0
22. Benedikt Pichler 1 0
23. Johannes Handl 1 0
24. Christian Ilzer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 17.95% (7) 23.08% (9) 10.26% (4) 12.82% (5) 17.95% (7) 17.95% (7)
 Аустрия Вена 23.91% (11) 8.7% (4) 13.04% (6) 26.09% (12) 17.39% (8) 10.87% (5)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: + = -
Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах
Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах Адмира 2:0 Альтах Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Маттерсбург 0:0 Альтах Альтах 2:2 Аустрия Вена Альтах 1:0 Дорнбирн Альтах 3:1 Ружомберок Альтах 0:1 Саарбрюккен Альтах 0:1 Цюрих Санкт-Пёльтен 0:3 Альтах Штурм 1:2 Альтах Альтах 2:1 Вольфсбергер Хартберг 2:1 Альтах
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -
Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль
Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира Аустрия Вена 1:0 Хартберг Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Штурм 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:2 Ред Булл Зальцбург Альтах 2:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 4:1 Ружомберок Аустрия Вена 4:1 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Аустрия Вена 2:0 Земплин Аустрия Вена 5:1 Петржалка-1898 Аустрия Вена 7:2 Флоридсдорфер Винер Нойштадт 0:9 Аустрия Вена

Последние игры между собой

Альтах: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Аустрия Вена: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Аустрия Вена 0:2 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига
Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 3:0 Аустрия Вена Бундеслига Альтах 1:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:3 Альтах Бундеслига Альтах 5:1 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:2 Альтах Бундеслига Аустрия Вена 2:1 Альтах Кубок Альтах 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 5:2 Альтах Бундеслига

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 30 20 8 2 102 - 32 44
2. Рапид Вена 30 16 7 7 60 - 39 35
3. ЛАСК 30 20 4 6 66 - 31 31
4. Вольфсбергер 30 14 8 8 63 - 39 31
5. Хартберг 30 11 5 14 45 - 70 23
6. Штурм 30 10 5 15 43 - 51 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 31 11 11 9 48 - 47 31
2. Альтах 31 10 8 13 45 - 51 26
3. Санкт-Пёльтен 31 7 10 14 37 - 65 22
4. Маттерсбург 31 8 6 17 39 - 63 21
5. Адмира 31 6 9 16 29 - 57 17
6. Сваровски Тироль 31 6 7 18 34 - 66 15
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Johannes Tartarotti получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Manfred Fischer уходит, Samuel Gouet вместо него
  • Желтая карточка
    28'
    Цвишенбруггер Ян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Johannes Tartarotti бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Альтах 1:2 Аустрия Вена онлайн

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