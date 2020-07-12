Панатинаикос
1:3
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
АЕК
0:1
8' ГолЧигринский Дмитрий
1:1
16' ГолКурбелис Димитрис
1:2
43' ГолОливейра Нелсон
59' Желтая карточкаПаулинью Паулу
67' Желтая карточкаКоловециос Димитрис
68' Желтая карточкаМакеда Федерико
1:3
90' ПенальтиВерде Даниэле
90' Желтая карточкаAnel Sabanadzovic
26
Тухами
Ануар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тухами АнуарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бех УффеПолузащитник
-
-
-
-
19 Juan Perea
-
Главный тренер: Georgios Donis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Ziga Laci
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
8'
16'
43'
1:2
59'
68'
90'
1:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 7
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: + = -ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос
Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панатинаикос 0:1 ПАОК АЕК 1:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос
АЕК Последние 20 матчей: + = -АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига