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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Панатинаикос
1:3
Конец матча

Стадион:
АЕК
0'
0:1
8' Гол
Чигринский Дмитрий
1:1
16' Гол
Курбелис Димитрис
1:2
43' Гол
Оливейра Нелсон
59' Желтая карточка
Паулинью Паулу
67' Желтая карточка
Коловециос Димитрис
68' Желтая карточка
Македа Федерико
1:3
90' Пенальти
Верде Даниэле
90' Желтая карточка
Anel Sabanadzovic
90'+7
1
Диудис
Сократис
5
Шенквельд
Барт
23
Vangelis
Theocharis
4
Коловециос
Димитрис
47
Vasilios
Zagaritis
55
Sotiris
Alexandropoulos
26
Тухами
Ануар
21
Курбелис
Димитрис
18
Бузукис
Яннис
9
Македа
Федерико
99
Argyris
Kampetsis
1
Баркас
Василис
27
Паулинью
Паулу
24
Сварнас
Эфстратиос
19
Чигринский
Дмитрий
3
Лопеш
Элдер
5
Шимански
Дамиан
8
Andre
Simoes1
6
Крстичич
Ненад
10
Ливайя
Марко
18
Оливейра
Нелсон
20
Манталос
Петрос
Панатинаикос
3-4-3
АЕК
4-3-3

Ход матча

8'
0:1
Чигринский Дмитрий
(Манталос Петрос)
16'
Курбелис Димитрис
(Бузукис Яннис)
1:1
43'
1:2
Оливейра Нелсон
46'
Dimitrios Seprezis
Sotiris Alexandropoulos
 
46'
Juan Perea
Argyris Kampetsis
 
59'
 
Паулинью Паулу
65'
Хадзийованнис Анастасиос
Тухами Ануар
 
67'
Коловециос Димитрис
 
68'
Македа Федерико
 
75'
 
Араужо Серхио
Оливейра Нелсон
81'
 
Ойконому Мариос
Ливайя Марко
84'
Бех Уффе
Vangelis Theocharis
 
88'
Коловос Димитрис
Бузукис Яннис
 
90'
 
Верде Даниэле
Манталос Петрос
90'
 
Anel Sabanadzovic
Andre Simoes1
90'
1:3
Верде Даниэле
90'
 
Anel Sabanadzovic

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос
Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 ПАОК АЕК 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 4:1 Волос Астерас 1:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 Панетоликос Панатинаикос 0:1 ПАОК АЕК 1:0 Панатинаикос ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК Лариса 0:2 Панатинаикос Панатинаикос 3:0 Атромитос Ксанти 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина Панатинаикос 3:0 Паниониос ПАС Янина 1:0 Панатинаикос
АЕК Последние 20 матчей: + = -
АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос
Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панетоликос Арис Салоники 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панатинаикос Панетоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
АЕК: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
АЕК 1:1 Панатинаикос Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:2 АЕК Суперлига АЕК 0:0 Панатинаикос Суперлига
Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:1 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:3 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 3:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:0 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига Панатинаикос 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига АЕК 2:0 Панатинаикос Суперлига
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