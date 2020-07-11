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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
ОФИ
0:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
14' Гол
Фетфатцидис Иоаннис
29' Желтая карточка
Joao Figueiredo
31' Желтая карточка
Корхут Михай
36'
1
Уалли
Оскар
10
Наби
Адил
16
Маринакис
Никос
5
Кутрумпис
Гиоргос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
29
Miguel
Mellado
8
Juan
Neira1
21
Ваш
Рикарду
20
Joao
Figueiredo
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
40
Petros
Bagalianis
5
Georgios
Delizisis
69
Корхут
Михай
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
28
Фетфатцидис
Иоаннис
16
Бруну
Гама
18
Мартинес
Николас
II
24
Мансини
Даниэль
ОФИ
5-3-2
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Фетфатцидис Иоаннис
(Корхут Михай)
29'
Joao Figueiredo
 
31'
 
Корхут Михай

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: + = -
АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос
ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Ксанти 2:2 ОФИ ОФИ 0:1 Олимпиакос Паниониос 1:2 ОФИ ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос Панетоликос 2:0 ОФИ
Арис Салоники Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК
Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Арис Салоники: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ОФИ Суперлига Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига
ОФИ 1:2 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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