ОФИ
0:1
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
Арис Салоники
0:1
14' ГолФетфатцидис Иоаннис
29' Желтая карточкаJoao Figueiredo
31' Желтая карточкаКорхут Михай
38' Желтая карточкаMiguel Mellado
52' Желтая карточкаPetros Bagalianis
0:1
53' Не забитый пенальтиJoao Figueiredo
53' Желтая карточкаЯннулис Костас
68' Желтая карточкаМансини Даниэль
81' Желтая карточкаJuan Neira1
90' Желтая карточкаКутрумпис Гиоргос
90' Вторая желтая карточкаJoao Figueiredo
90' Желтая карточкаХулиан Диас
10
Наби
Адил
21
Ваш
Рикарду
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
69
Корхут
Михай
88
Саша
Лукас
16
Бруну
Гама
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Наби АдилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ваш РикардуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
-
23 Хулиан ДиасВратарь
-
92 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
69 Корхут МихайЗащитник
- Полузащитник
-
88 Саша ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эннинг Михаэль
Ход матча
14'
29'
31'
38'
53'
0:1
53'
68'
81'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 21
-
4 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +3 =4 -13АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос
Арис Салоники Последние 20 матчей: +5 =5 -10Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК
Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Арис Салоники: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
ОФИ 1:2 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига