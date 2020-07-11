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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
ОФИ
0:1
Конец матча

Стадион:
Арис Салоники
0'
0:1
14' Гол
Фетфатцидис Иоаннис
29' Желтая карточка
Joao Figueiredo
31' Желтая карточка
Корхут Михай
38' Желтая карточка
Miguel Mellado
52' Желтая карточка
Petros Bagalianis
0:1
53' Не забитый пенальти
Joao Figueiredo
53' Желтая карточка
Яннулис Костас
68' Желтая карточка
Мансини Даниэль
81' Желтая карточка
Juan Neira1
90' Желтая карточка
Кутрумпис Гиоргос
90' Вторая желтая карточка
Joao Figueiredo
90' Желтая карточка
Хулиан Диас
90'+8
1
Уалли
Оскар
10
Наби
Адил
16
Маринакис
Никос
5
Кутрумпис
Гиоргос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
29
Miguel
Mellado
8
Juan
Neira1
21
Ваш
Рикарду
20
Joao
Figueiredo
23
Хулиан
Диас
92
Роуз
Линдси
40
Petros
Bagalianis
5
Georgios
Delizisis
69
Корхут
Михай
26
Матилья
Хавьер
88
Саша
Лукас
28
Фетфатцидис
Иоаннис
16
Бруну
Гама
18
Мартинес
Николас
II
24
Мансини
Даниэль
ОФИ
5-3-2
Арис Салоники
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Фетфатцидис Иоаннис
(Корхут Михай)
29'
Joao Figueiredo
 
31'
 
Корхут Михай
38'
Miguel Mellado
 
52'
 
Petros Bagalianis
53'
Joao Figueiredo
0:1
53'
Яннулис Костас
 
65'
Семеду Лисандру
Стаикос Пасхалис
 
68'
 
Мансини Даниэль
71'
 
Hugo Sousa
Корхут Михай
78'
Vangelis Nikokyrakis
Наби Адил
 
80'
 
Petros Bakoutsis
Мартинес Николас II
81'
Juan Neira1
 
85'
 
Dimitrios Diamantopoulos
Фетфатцидис Иоаннис
87'
João Victor I
Яннулис Костас
 
87'
Браун Кристофер
Маринакис Никос
 
90'
Кутрумпис Гиоргос
 
90'
Joao Figueiredo
 
90'
 
Хулиан Диас

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +3 =4 -13
АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос
ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Ксанти 2:2 ОФИ ОФИ 0:1 Олимпиакос Паниониос 1:2 ОФИ ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос Панетоликос 2:0 ОФИ
Арис Салоники Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Арис Салоники 1:4 АЕК Панатинаикос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 0:2 ПАОК
Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники Олимпиакос 3:1 Арис Салоники Арис Салоники 3:1 ОФИ АЕК 2:1 Арис Салоники Арис Салоники 1:2 Атромитос Ламия 2:2 Арис Салоники Арис Салоники 0:1 АЕК Атромитос 0:1 Арис Салоники Астерас 1:1 Арис Салоники Арис Салоники 0:0 Атромитос Арис Салоники 2:0 Паниониос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Арис Салоники 1:0 Ксанти Олимпиакос 4:2 Арис Салоники Арис Салоники 2:1 Ксанти

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Арис Салоники: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 1:1 ОФИ Суперлига Арис Салоники 3:1 ОФИ Суперлига
ОФИ 1:2 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Футбольная лига ОФИ 1:1 Арис Салоники Футбольная лига Арис Салоники 1:0 ОФИ Футбольная лига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига ОФИ 2:0 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 4:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига Арис Салоники 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Арис Салоники Суперлига
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Miguel Mellado получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Корхут Михай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Joao Figueiredo получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Фетфатцидис Иоаннис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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