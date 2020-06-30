Адмира
0:3
Конец матча
Стадион: БСФЦ
Санкт-Пёльтен
0:1
52' ГолDaniel Schuetz
67' Желтая карточкаЛяйтнер Андреас
73' Желтая карточкаШульц Кофи
74' Желтая карточкаMichael Ambichl
80' Желтая карточкаБёрк Кори
0:2
83' ГолУэдраого Иссьяка
85' Желтая карточкаSebastian Bauer
0:3
90' ГолУэдраого Иссьяка
27
Emanuel
Aiwu
20
Marco
Kadlec
11
Бакыш
Синан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Marco KadlecПолузащитник
-
11 Бакыш СинанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Пуш КоляПолузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
-
13 Пинк МаркусНападающий
-
Главный тренер: Сольдо Звонимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Luan IXЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шульц КофиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Горцель НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
Ход матча
52'
52'
0:1
67'
73'
74'
80'
83'
85'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакыш Синан
|12 (1)
|0.38
|2.
|Roman Kerschbaum
|3
|0.09
|3.
|Пуш Коля
|3 (1)
|0.09
|4.
|Хоффер Эрвин
|2 (1)
|0.06
|5.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0.03
|6.
|Пинк Маркус
|1
|0.03
|7.
|Павелич Марио
|1
|0.03
|8.
|Morten Hjulmand
|1
|0.03
|9.
|Лакнер Маркус
|1
|0.03
|10.
|Boris Cmiljanic
|1
|0.03
|11.
|Тот Даниэль
|1
|0.03
|12.
|Pascal Petlach
|1
|0.03
|13.
|Marco Kadlec
|1
|0.03
|14.
|Seth Paintsil
|0
|0
|15.
|Старкль Доминик
|0
|0
|16.
|Fabian Menig
|0
|0
|17.
|Marcus Maier
|0
|0
|18.
|Emanuel Aiwu
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Балик Гусейн
|6
|0.19
|2.
|Пак Кван Рён
|5
|0.16
|3.
|Бёрк Кори
|4 (1)
|0.13
|4.
|Robert Ljubicic
|3
|0.09
|5.
|Луксбахер Даниэль
|3 (3)
|0.09
|6.
|Daniel Schuetz
|3 (1)
|0.09
|7.
|Уэдраого Иссьяка
|3
|0.09
|8.
|George Davies
|2
|0.06
|9.
|Osorio Costa Silva Alan2
|2
|0.06
|10.
|Гартлер Рене
|2 (2)
|0.06
|11.
|Шульц Кофи
|1
|0.03
|12.
|Хофбауэр Доминик
|1
|0.03
|13.
|Luan IX
|1
|0.03
|14.
|Michael Ambichl
|1
|0.03
|15.
|Ahmet Muhamedbegovic
|1
|0.03
|16.
|Christoph Messerer
|1
|0.03
|17.
|Nicolas Meister
|0
|0
|18.
|Майзль Лука
|0
|0
|19.
|Christoph Riegler
|0
|0
|20.
|Инголич Сандро
|0
|0
|21.
|Christoph Klarer
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Roman Kerschbaum
|11
|1
|2.
|Morten Hjulmand
|10
|0
|3.
|Emanuel Aiwu
|7
|0
|4.
|Бакыш Синан
|5
|0
|5.
|Fabian Menig
|5
|0
|6.
|Marcus Maier
|5
|0
|7.
|Тот Даниэль
|5
|0
|8.
|Sebastian Bauer
|5
|0
|9.
|Leonardo Lukacevic
|4
|0
|10.
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|11.
|Старкль Доминик
|2
|0
|12.
|Boris Cmiljanic
|2
|0
|13.
|Seth Paintsil
|2
|0
|14.
|Marco Kadlec
|2
|0
|15.
|Хоффер Эрвин
|1
|0
|16.
|Пинк Маркус
|1
|0
|17.
|Штраусс Фабио
|1
|0
|18.
|Jonathan Scherzer
|1
|0
|19.
|Pascal Petlach
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Luan IX
|8
|1
|2.
|Инголич Сандро
|9
|0
|3.
|Хофбауэр Доминик
|7
|1
|4.
|Луксбахер Даниэль
|8
|0
|5.
|George Davies
|8
|0
|6.
|Раснер Мартин
|7
|0
|7.
|Michael Ambichl
|6
|0
|8.
|Хаас Мануэль
|3
|1
|9.
|Бёрк Кори
|3
|1
|10.
|Robert Ljubicic
|3
|1
|11.
|Гартлер Рене
|2
|1
|12.
|Дрешер Даниэль
|3
|0
|13.
|Риски Роопе
|3
|0
|14.
|Ahmet Muhamedbegovic
|3
|0
|15.
|Osorio Costa Silva Alan2
|3
|0
|16.
|Daniel Schuetz
|1
|1
|17.
|Горцель Нико
|1
|1
|18.
|Уэдраого Иссьяка
|2
|0
|19.
|Шмидт Александер
|2
|0
|20.
|Christoph Klarer
|0
|1
|21.
|Штангль Штефан
|1
|0
|22.
|Christoph Riegler
|1
|0
|23.
|Шульц Кофи
|1
|0
|24.
|Nicolas Meister
|1
|0
|25.
|Балик Гусейн
|1
|0
|26.
|Noah Steiner
|1
|0
|27.
|Christoph Messerer
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|25% (6)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|25% (6)
|Санкт-Пёльтен
|14.71% (5)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|20.59% (7)
|20.59% (7)
|17.65% (6)
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: + = -Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах
Адмира 0:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Аустрия Вена 1:0 Адмира Адмира 0:0 Штурм Адмира 1:2 Драссбург Адмира 2:0 Альтах Сваровски Тироль 1:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 ГАК Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург
Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен
Последние игры между собой
Адмира: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 2
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 9
Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|30
|20
|8
|2
|102 - 32
|44
|2.
|Рапид Вена
|30
|16
|7
|7
|60 - 39
|35
|3.
|ЛАСК
|30
|20
|4
|6
|66 - 31
|31
|4.
|Вольфсбергер
|30
|14
|8
|8
|63 - 39
|31
|5.
|Хартберг
|30
|11
|5
|14
|45 - 70
|23
|6.
|Штурм
|30
|10
|5
|15
|43 - 51
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|31
|11
|11
|9
|48 - 47
|31
|2.
|Альтах
|31
|10
|8
|13
|45 - 51
|26
|3.
|Санкт-Пёльтен
|31
|7
|10
|14
|37 - 65
|22
|4.
|Маттерсбург
|31
|8
|6
|17
|39 - 63
|21
|5.
|Адмира
|31
|6
|9
|16
|29 - 57
|17
|6.
|Сваровски Тироль
|31
|6
|7
|18
|34 - 66
|15