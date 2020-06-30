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  2. Матчи
  3. Австрия
Адмира
0:3
Конец матча

Стадион:
Санкт-Пёльтен
0'
0:1
52' Гол
Daniel Schuetz
67' Желтая карточка
Ляйтнер Андреас
73' Желтая карточка
Шульц Кофи
74' Желтая карточка
Michael Ambichl
80' Желтая карточка
Бёрк Кори
0:2
83' Гол
Уэдраого Иссьяка
85' Желтая карточка
Sebastian Bauer
0:3
90' Гол
Уэдраого Иссьяка
90'+5
1
Ляйтнер
Андреас
4
Sebastian
Bauer
6
Шёссвендтер
Кристоф
27
Emanuel
Aiwu
26
Jonathan
Scherzer
14
Morten
Hjulmand
18
Лакнер
Маркус
8
Roman
Kerschbaum
20
Marco
Kadlec
11
Бакыш
Синан
21
Seth
Paintsil
1
Christoph
Riegler
14
Christoph
Klarer
3
Luan
IX
17
Ahmet
Muhamedbegovic
18
Раснер
Мартин
8
Michael
Ambichl
39
Robert
Ljubicic
21
Шульц
Кофи
77
Osorio
Costa
Silva
Alan2
20
Daniel
Schuetz
9
Бёрк
Кори
Адмира
4-3-1-2
Санкт-Пёльтен
3-4-2-1

Ход матча

52'
Пуш Коля
Marco Kadlec
 
52'
0:1
Daniel Schuetz
(Бёрк Кори)
56'
 
Инголич Сандро
Раснер Мартин
67'
Ляйтнер Андреас
 
71'
 
Nicolas Meister
Daniel Schuetz
71'
Пинк Маркус
Seth Paintsil
 
72'
Хоффер Эрвин
Бакыш Синан
 
73'
 
Шульц Кофи
74'
 
Michael Ambichl
79'
 
Горцель Нико
Шульц Кофи
79'
 
Дрешер Даниэль
Michael Ambichl
80'
 
Бёрк Кори
80'
 
Уэдраого Иссьяка
Бёрк Кори
82'
Тёлке Бьярне
Лакнер Маркус
 
83'
0:2
Уэдраого Иссьяка
(Christoph Riegler)
85'
Sebastian Bauer
 
89'
Павелич Марио
Morten Hjulmand
 
90'
0:3
Уэдраого Иссьяка
(Nicolas Meister)

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакыш Синан 12 (1) 0.38
2. Roman Kerschbaum 3 0.09
3. Пуш Коля 3 (1) 0.09
4. Хоффер Эрвин 2 (1) 0.06
5. Шёссвендтер Кристоф 1 0.03
6. Пинк Маркус 1 0.03
7. Павелич Марио 1 0.03
8. Morten Hjulmand 1 0.03
9. Лакнер Маркус 1 0.03
10. Boris Cmiljanic 1 0.03
11. Тот Даниэль 1 0.03
12. Pascal Petlach 1 0.03
13. Marco Kadlec 1 0.03
14. Seth Paintsil 0 0
15. Старкль Доминик 0 0
16. Fabian Menig 0 0
17. Marcus Maier 0 0
18. Emanuel Aiwu 0 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Балик Гусейн 6 0.19
2. Пак Кван Рён 5 0.16
3. Бёрк Кори 4 (1) 0.13
4. Robert Ljubicic 3 0.09
5. Луксбахер Даниэль 3 (3) 0.09
6. Daniel Schuetz 3 (1) 0.09
7. Уэдраого Иссьяка 3 0.09
8. George Davies 2 0.06
9. Osorio Costa Silva Alan2 2 0.06
10. Гартлер Рене 2 (2) 0.06
11. Шульц Кофи 1 0.03
12. Хофбауэр Доминик 1 0.03
13. Luan IX 1 0.03
14. Michael Ambichl 1 0.03
15. Ahmet Muhamedbegovic 1 0.03
16. Christoph Messerer 1 0.03
17. Nicolas Meister 0 0
18. Майзль Лука 0 0
19. Christoph Riegler 0 0
20. Инголич Сандро 0 0
21. Christoph Klarer 0 0

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Roman Kerschbaum 11 1
2. Morten Hjulmand 10 0
3. Emanuel Aiwu 7 0
4. Бакыш Синан 5 0
5. Fabian Menig 5 0
6. Marcus Maier 5 0
7. Тот Даниэль 5 0
8. Sebastian Bauer 5 0
9. Leonardo Lukacevic 4 0
10. Ляйтнер Андреас 2 0
11. Старкль Доминик 2 0
12. Boris Cmiljanic 2 0
13. Seth Paintsil 2 0
14. Marco Kadlec 2 0
15. Хоффер Эрвин 1 0
16. Пинк Маркус 1 0
17. Штраусс Фабио 1 0
18. Jonathan Scherzer 1 0
19. Pascal Petlach 1 0
Санкт-Пёльтен
# Игрок      
1. Luan IX 8 1
2. Инголич Сандро 9 0
3. Хофбауэр Доминик 7 1
4. Луксбахер Даниэль 8 0
5. George Davies 8 0
6. Раснер Мартин 7 0
7. Michael Ambichl 6 0
8. Хаас Мануэль 3 1
9. Бёрк Кори 3 1
10. Robert Ljubicic 3 1
11. Гартлер Рене 2 1
12. Дрешер Даниэль 3 0
13. Риски Роопе 3 0
14. Ahmet Muhamedbegovic 3 0
15. Osorio Costa Silva Alan2 3 0
16. Daniel Schuetz 1 1
17. Горцель Нико 1 1
18. Уэдраого Иссьяка 2 0
19. Шмидт Александер 2 0
20. Christoph Klarer 0 1
21. Штангль Штефан 1 0
22. Christoph Riegler 1 0
23. Шульц Кофи 1 0
24. Nicolas Meister 1 0
25. Балик Гусейн 1 0
26. Noah Steiner 1 0
27. Christoph Messerer 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 4.17% (1) 16.67% (4) 25% (6) 16.67% (4) 12.5% (3) 25% (6)
 Санкт-Пёльтен 14.71% (5) 8.82% (3) 17.65% (6) 20.59% (7) 20.59% (7) 17.65% (6)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: + = -
Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах
Адмира 0:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Аустрия Вена 1:0 Адмира Адмира 0:0 Штурм Адмира 1:2 Драссбург Адмира 2:0 Альтах Сваровски Тироль 1:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 ГАК Адмира 8:0 Аустрия Клагенфурт
Санкт-Пёльтен Последние 20 матчей: + = -
Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 1:0 Маттерсбург
Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 0:4 Вольфсбергер ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Санкт-Пёльтен 3:3 Ваккер Инсбрук Санкт-Пёльтен 1:0 Юниорс Пашинг Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Санкт-Пёльтен 4:0 Хорн Рид 2:3 Санкт-Пёльтен Амштеттен 1:5 Санкт-Пёльтен

Последние игры между собой

Адмира: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 2
Санкт-Пёльтен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 9
Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Адмира 3:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига
Санкт-Пёльтен 0:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:2 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига Санкт-Пёльтен 2:1 Адмира Бундеслига Адмира 2:1 Санкт-Пёльтен Кубок Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи Адмира 5:0 Санкт-Пёльтен Товарищеские матчи

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 30 20 8 2 102 - 32 44
2. Рапид Вена 30 16 7 7 60 - 39 35
3. ЛАСК 30 20 4 6 66 - 31 31
4. Вольфсбергер 30 14 8 8 63 - 39 31
5. Хартберг 30 11 5 14 45 - 70 23
6. Штурм 30 10 5 15 43 - 51 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 31 11 11 9 48 - 47 31
2. Альтах 31 10 8 13 45 - 51 26
3. Санкт-Пёльтен 31 7 10 14 37 - 65 22
4. Маттерсбург 31 8 6 17 39 - 63 21
5. Адмира 31 6 9 16 29 - 57 17
6. Сваровски Тироль 31 6 7 18 34 - 66 15
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен онлайн

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