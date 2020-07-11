Погронье
1:0
Конец матча
Стадион: Stadion Ziar nad Hronom
Сеница
20' Желтая карточкаУэйр Джеймс
29' Желтая карточкаSamson Akinyoola
32' Желтая карточкаDominik Duda
42' Желтая карточкаJoss Didiba
1:0
43' ГолАбрахам Патрик
75' Желтая карточкаKristian Lukacik
76' Желтая карточкаTenton Yenne
90' Желтая карточкаPeter Mazan
90' Желтая карточкаPeter Eneji
90' Желтая карточкаВорел Войтех
90' Желтая карточкаLukas Kucera
12
Ян
Хаток
21
Хрибик
Петер
14
Уэйр
Джеймс
77
Peter
Mazan
11
Kojo
Matic
24
Ворел
Войтех
30
Filip
Buchel
17
Lukas
Kucera
16
Marko
Totka
15
Tenton
Yenne
10
Dominik
Duda
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Ян ХатокЗащитник
- Защитник
-
21 Хрибик ПетерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
-
77 Peter MazanПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Kojo MaticНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Jan DzurikЗащитник
- Полузащитник
-
17 Matus MikusПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Matej Luksch
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Filip BuchelПолузащитник
-
17 Lukas KuceraПолузащитник
-
16 Marko TotkaПолузащитник
-
15 Tenton YenneПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Dominik DudaНападающий
- Запасные игроки
-
-
-
-
21 Filip Cernak
-
27 Jakub Buchel
-
Главный тренер: Jan Bires
Ход матча
20'
29'
32'
42'
43'
1:0
75'
76'
90'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Погронье Последние 20 матчей: + = -Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье
Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце Спартак Трнава 3:2 Погронье Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье
Сеница Последние 20 матчей: + = -Сеница 0:0 Злате Моравце Сеница 1:3 Тренчин Нитра 2:0 Сеница Сеница 1:1 Середь
Сеница 1:0 Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава Сеница 1:0 Подбрезова Сеница 1:0 Железярне Подбрезова Слован Братислава 0:0 Сеница Сеница 0:3 Нитра Погронье 0:0 Сеница Сеница 2:0 Спартак Трнава ДАК 0:0 Сеница Сеница 1:2 Жилина Злате Моравце 0:0 Сеница Ружомберок 2:2 Сеница Сеница 4:0 Земплин Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 1:1 Ружомберок Сеница 0:1 Середь
Последние игры между собой
Погронье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сеница: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0