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  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Погронье
1:0
Конец матча

Стадион:
Сеница
0'
20' Желтая карточка
Уэйр Джеймс
29' Желтая карточка
Samson Akinyoola
32' Желтая карточка
Dominik Duda
42' Желтая карточка
Joss Didiba
1:0
43' Гол
Абрахам Патрик
75' Желтая карточка
Kristian Lukacik
76' Желтая карточка
Tenton Yenne
90' Желтая карточка
Peter Mazan
90' Желтая карточка
Peter Eneji
90' Желтая карточка
Ворел Войтех
90' Желтая карточка
Lukas Kucera
90'+3
1
Томаш
Йенчо
12
Ян
Хаток
5
Павлик
Петр
21
Хрибик
Петер
2
Richard
Zupa
18
Patrik
Blahut
14
Уэйр
Джеймс
77
Peter
Mazan
22
Cedric
Badolo
11
Kojo
Matic
13
Абрахам
Патрик
24
Ворел
Войтех
3
Edmund
Addo
6
Joss
Didiba
8
Kristian
Lukacik
30
Filip
Buchel
17
Lukas
Kucera
16
Marko
Totka
15
Tenton
Yenne
7
Peter
Eneji
19
Samson
Akinyoola
10
Dominik
Duda
Погронье
4-4-2
Сеница
3-4-1-2

Ход матча

20'
Уэйр Джеймс
 
29'
 
Samson Akinyoola
32'
 
Dominik Duda
42'
 
Joss Didiba
43'
Абрахам Патрик
(Peter Mazan)
1:0
65'
Matus Mikus
Абрахам Патрик
 
65'
 
Filip Cernak
Samson Akinyoola
75'
 
Kristian Lukacik
76'
 
Tenton Yenne
83'
Lukas Pelegrini
Patrik Blahut
 
86'
 
Jakub Buchel
Tenton Yenne
90'
Peter Mazan
 
90'
 
Peter Eneji
90'
 
Ворел Войтех
90'
 
Lukas Kucera

Предыдущие игры

Погронье Последние 20 матчей: + = -
Нитра 0:2 Погронье Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье
Слован Братислава 2:0 Погронье Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце Спартак Трнава 3:2 Погронье Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье
Сеница Последние 20 матчей: + = -
Сеница 0:0 Злате Моравце Сеница 1:3 Тренчин Нитра 2:0 Сеница Сеница 1:1 Середь
Сеница 1:0 Трнава Сеница 1:0 Спартак Трнава Сеница 1:0 Подбрезова Сеница 1:0 Железярне Подбрезова Слован Братислава 0:0 Сеница Сеница 0:3 Нитра Погронье 0:0 Сеница Сеница 2:0 Спартак Трнава ДАК 0:0 Сеница Сеница 1:2 Жилина Злате Моравце 0:0 Сеница Ружомберок 2:2 Сеница Сеница 4:0 Земплин Слован Братислава 2:0 Сеница Сеница 1:1 Ружомберок Сеница 0:1 Середь

Последние игры между собой

Погронье: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сеница: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Погронье 0:0 Сеница Суперлига Сеница 1:0 Погронье Суперлига
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Lukas Kucera получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Ворел Войтех получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Peter Eneji получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Peter Mazan получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 86'
    Tenton Yenne уходит с поля. Jakub Buchel выходит вместо него
  • 83'
    Patrik Blahut уходит с поля. Лукаш Пелегрини выходит вместо него
  • Желтая карточка
    76'
    Tenton Yenne получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    75'
    Kristian Lukacik получил желтую карточку от судьи
  • 65'
    Samson Akinyoola уходит с поля. Filip Cernak выходит вместо него
  • 65'
    Абрахам Патрик уходит с поля. Матуш Микуш выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Joss Didiba получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Абрахам Патрик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Joss Didiba получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Dominik Duda получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Samson Akinyoola получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Уэйр Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Ziar nad Hronom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Погронье 1:0 Сеница онлайн

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