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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
Олимпиакос
0:0
Перерыв

Стадион:
ПАОК
0'
33' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
38' Желтая карточка
Элабделлауи Омар
1
Са
Жозе
14
Элабделлауи
Омар
3
Семеду
Рубен
66
Сиссе
Папе
Абу
21
Цимикас
Костас
8
Гильерме
дос
Сантос
5
Бухалакис
Андреас
19
Масурас
Гиоргос
4
Камара
Мохамед
III
28
Вальбуэна
Матьё
11
Эль-Араби
Юссеф
31
Пасхалакис
Александрос
4
Ингасон
Сверрир
5
Варела
Фернанду
49
Giannis
Michalidis
2
Алвес
Родриго
7
Эль-Каддури
Омар
8
José
Maurisio1
23
Яннулис
Димитрис
21
Бисесвар
Диего
68
Цолис
Христос
47
Акпом
Чуба
Олимпиакос
4-2-3-1
ПАОК
3-4-1-2

Ход матча

33'
 
Яннулис Димитрис
38'
Элабделлауи Омар
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ АЕК 1:2 Олимпиакос
Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти АЕК 0:0 Олимпиакос
ПАОК Последние 20 матчей: + = -
ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК Арис Салоники 0:2 ПАОК
Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос Лариса 1:2 ПАОК Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Астерас ПАОК 4:1 ОФИ

Последние игры между собой

Олимпиакос: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
ПАОК: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Олимпиакос 2:0 ПАОК Кубок ПАОК 0:1 Олимпиакос Суперлига ПАОК 3:2 Олимпиакос Кубок ПАОК 0:1 Олимпиакос Суперлига
Олимпиакос 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ПАОК Суперлига Олимпиакос 3:0 ПАОК Кубок Олимпиакос 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:2 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига ПАОК 0:0 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 Олимпиакос Кубок Греции Олимпиакос 2:1 ПАОК Кубок Греции ПАОК 2:1 Олимпиакос Суперлига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Элабделлауи Омар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Яннулис Димитрис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Karaiskaki Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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