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Университатя Крайова
1:1
Перерыв

Стадион:
ЧФР Клуж
0'
1:0
10' Гол
Нистор Дан
1:1
36' Гол
Винисиус Пауло
41' Желтая карточка
Кипчу Александру
13
Пильячелли
Мирко
18
Stefan
Vladoiu
15
Чосич
Урош
26
Ака
Стефан
5
Вэтэжелу
Богдан
16
Нистор
Дан
8
Матею
Александру
10
Чикылдэу
Александру
22
Бэрбуц
Кристиан
19
Кольич
Элвир
28
Valentin
Mihaila
87
Арлаускис
Гедрюс
3
Бурка
Андрей
55
Винисиус
Пауло
21
Боли
Кевин
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
37
Бордеяну
Михай
10
Дяк
Чиприан
96
Andrei
Joca
99
Рондон
Марио
9
Омрани
Билель
Университатя Крайова
ЧФР Клуж

Ход матча

8'
 
Кипчу Александру
Andrei Joca
10'
Нистор Дан
(Кольич Элвир)
1:0
36'
1:1
Винисиус Пауло
(Дяк Чиприан)
41'
 
Кипчу Александру

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чикылдэу Александру 5 (3) 0.5
2. Кольич Элвир 4 0.4
3. Valentin Mihaila 3 0.3
4. Нистор Дан 3 (1) 0.3
5. Бэрбуц Кристиан 1 0.1
6. Густаво Важенин 1 (1) 0.1
7. Чосич Урош 0 0
8. Иван Андрей 0 0
9. Банку Никусор 0 0
10. Stefan Vladoiu 0 0
11. Баярам Штефан 0 0
ЧФР Клуж
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дяк Чиприан 6 (3) 0.6
2. Винисиус Пауло 2 0.2
3. Рондон Марио 1 0.1
4. Джокович Дамьян 1 0.1
5. Catalin Itu 1 0.1
6. Сушич Матео 1 0.1
7. Паун-Александру Константин 1 0.1
8. Бурка Андрей 1 0.1
9. Кипчу Александру 0 0
10. Перейра Мишель 0 0

Карточки

Университатя Крайова
# Игрок      
1. Банку Никусор 4 0
2. Нистор Дан 3 0
3. Чосич Урош 3 0
4. Матею Александру 2 0
5. Пильячелли Мирко 2 0
6. Бэлаша Михай 2 0
7. Чикылдэу Александру 2 0
8. Valentin Mihaila 2 0
9. Бэрбуц Кристиан 1 0
10. Иван Андрей 1 0
11. Stefan Vladoiu 1 0
12. Баярам Штефан 1 0
ЧФР Клуж
# Игрок      
1. Рондон Марио 3 0
2. Бордеяну Михай 3 0
3. Хобан Овидиу 1 1
4. Паун-Александру Константин 2 0
5. Бурка Андрей 2 0
6. Боли Кевин 0 1
7. Дяк Чиприан 1 0
8. Арлаускис Гедрюс 1 0
9. Траоре Ласина 1 0
10. Кипчу Александру 1 0
11. Сушич Матео 1 0
12. Омрани Билель 1 0
13. Костаке Йонуц 1 0
14. Claudiu Petrila 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Университатя Крайова 14.29% (2) 14.29% (2) 21.43% (3) 28.57% (4) 14.29% (2) 7.14% (1)
 ЧФР Клуж 30.77% (4) 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Университатя Крайова Последние 20 матчей: + = -
Конкордия 1:1 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова
ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Астра Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца ФКСБ 4:1 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Газ-Метан Медиаш Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари Астра 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Ботошани
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -
ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж

Последние игры между собой

Университатя Крайова: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЧФР Клуж: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 2:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1
Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Суперкубок ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Лига 1 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Кубок лиги ЧФР Клуж 4:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЧФР Клуж 1:1 10 6 3 1 15 - 7 47
2. Университатя Крайова 1:1 9 7 1 1 17 - 12 45
3. Астра 8 3 3 2 12 - 8 33
4. Ботошани 10 2 3 5 10 - 12 32
5. ФКСБ 9 2 3 4 13 - 14 31
6. Газ-Метан Медиаш 10 0 3 7 5 - 19 25
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ion Oblemenco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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