Первый тайм

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Камора Мауру не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Бэрбуц Кристиан завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

44' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Кипчу Александру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Вэтэжелу Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Ака Стефан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

35' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

33' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Stefan Vladoiu получил травму и медбригада забирает его с поля.

31' Stefan Vladoiu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Омрани Билель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Кольич Элвир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Чосич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

20' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Ака Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

14' Плохо сыграл Бордеяну Михай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Матею Александру навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Кольич Элвир оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Университатя Крайова вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Чосич Урош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Рондон Марио не смог попасть в створ ударом издали

7' Вэтэжелу Богдан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Чикылдэу Александру решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

3' Пильячелли Мирко взял и забрал мяч на выходе

2' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Университатя Крайова вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' ЧФР Клуж вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру