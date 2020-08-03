Университатя Крайова
1:1
Перерыв
Стадион: Ион Облеменко
ЧФР Клуж
1:0
10' ГолНистор Дан
1:1
36' ГолВинисиус Пауло
41' Желтая карточкаКипчу Александру
15
Чосич
Урош
26
Ака
Стефан
16
Нистор
Дан
19
Кольич
Элвир
21
Боли
Кевин
45
Камора
Мауру
94
Catalin
Itu
10
Дяк
Чиприан
96
Andrei
Joca
99
Рондон
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Чосич УрошЗащитник
-
26 Ака СтефанЗащитник
- Защитник
-
16 Нистор ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Бэлаша МихайЗащитник
-
14 Кака КамерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Luis Nitu
-
39 Ionut Mitran
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
94 Catalin ItuПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
96 Andrei JocaНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
92 Майк СесторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хобан ОвидиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
74 Ionut Rus
-
-
Главный тренер: Valeriu Bordeanu
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
10'
1:0
36'
1:1
41'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чикылдэу Александру
|5 (3)
|0.5
|2.
|Кольич Элвир
|4
|0.4
|3.
|Valentin Mihaila
|3
|0.3
|4.
|Нистор Дан
|3 (1)
|0.3
|5.
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0.1
|6.
|Густаво Важенин
|1 (1)
|0.1
|7.
|Чосич Урош
|0
|0
|8.
|Иван Андрей
|0
|0
|9.
|Банку Никусор
|0
|0
|10.
|Stefan Vladoiu
|0
|0
|11.
|Баярам Штефан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дяк Чиприан
|6 (3)
|0.6
|2.
|Винисиус Пауло
|2
|0.2
|3.
|Рондон Марио
|1
|0.1
|4.
|Джокович Дамьян
|1
|0.1
|5.
|Catalin Itu
|1
|0.1
|6.
|Сушич Матео
|1
|0.1
|7.
|Паун-Александру Константин
|1
|0.1
|8.
|Бурка Андрей
|1
|0.1
|9.
|Кипчу Александру
|0
|0
|10.
|Перейра Мишель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Банку Никусор
|4
|0
|2.
|Нистор Дан
|3
|0
|3.
|Чосич Урош
|3
|0
|4.
|Матею Александру
|2
|0
|5.
|Пильячелли Мирко
|2
|0
|6.
|Бэлаша Михай
|2
|0
|7.
|Чикылдэу Александру
|2
|0
|8.
|Valentin Mihaila
|2
|0
|9.
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|10.
|Иван Андрей
|1
|0
|11.
|Stefan Vladoiu
|1
|0
|12.
|Баярам Штефан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рондон Марио
|3
|0
|2.
|Бордеяну Михай
|3
|0
|3.
|Хобан Овидиу
|1
|1
|4.
|Паун-Александру Константин
|2
|0
|5.
|Бурка Андрей
|2
|0
|6.
|Боли Кевин
|0
|1
|7.
|Дяк Чиприан
|1
|0
|8.
|Арлаускис Гедрюс
|1
|0
|9.
|Траоре Ласина
|1
|0
|10.
|Кипчу Александру
|1
|0
|11.
|Сушич Матео
|1
|0
|12.
|Омрани Билель
|1
|0
|13.
|Костаке Йонуц
|1
|0
|14.
|Claudiu Petrila
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Университатя Крайова
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|ЧФР Клуж
|30.77% (4)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Университатя Крайова Последние 20 матчей: + = -Конкордия 1:1 Университатя Крайова Ботошани 0:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 ФКСБ Газ-Метан Медиаш 1:2 Университатя Крайова
ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Ботошани Университатя Крайова 2:1 Астра Университатя Крайова 2:1 Вииторул Констанца Университатя Крайова 0:3 Вииторул Констанца ФКСБ 4:1 Университатя Крайова КСМ Политехника Яссы 3:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Газ-Метан Медиаш Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж КСМ Политехника Яссы 2:5 Университатя Крайова Вииторул Констанца 1:2 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Газ-Метан Медиаш ФКСБ 2:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 2:1 Волунтари Астра 1:0 Университатя Крайова Университатя Крайова 3:1 Ботошани
ЧФР Клуж Последние 20 матчей: + = -ФКСБ 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 Ботошани ЧФР Клуж 2:0 Газ-Метан Медиаш Астра 2:2 ЧФР Клуж
ЧФР Клуж 2:3 Университатя Крайова Ботошани 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ ЧФР Клуж 6:1 Газ-Метан Медиаш Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:1 Астра Севилья 0:0 ЧФР Клуж Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:1 Севилья ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца Газ-Метан Медиаш 0:0 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 1:0 ФКСБ Волунтари 0:4 ЧФР Клуж ЧФР Клуж 2:0 Астра ЧФР Клуж 2:0 Селтик Ботошани 2:1 ЧФР Клуж
Последние игры между собой
Университатя Крайова: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
ЧФР Клуж: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:0 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Суперкубок ЧФР Клуж 1:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 0:0 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Лига 1 ЧФР Клуж 2:1 Университатя Крайова Лига 1 ЧФР Клуж 0:3 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:4 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 2:1 ЧФР Клуж Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Первая лига ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова Кубок лиги ЧФР Клуж 4:0 Университатя Крайова Лига 1 Университатя Крайова 1:1 ЧФР Клуж Лига 1 Университатя Крайова 0:1 ЧФР Клуж Первая лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЧФР Клуж
|1:1
|10
|6
|3
|1
|15 - 7
|47
|2.
|Университатя Крайова
|1:1
|9
|7
|1
|1
|17 - 12
|45
|3.
|Астра
|8
|3
|3
|2
|12 - 8
|33
|4.
|Ботошани
|10
|2
|3
|5
|10 - 12
|32
|5.
|ФКСБ
|9
|2
|3
|4
|13 - 14
|31
|6.
|Газ-Метан Медиаш
|10
|0
|3
|7
|5 - 19
|25