Рапид Вена
3:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Альянц
ЛАСК
1:0
4' Гол в свои воротаAndres Andrade III
17' Желтая карточкаСтойкович Филип
2:0
45' ГолФунтас Таксиархис
47' Желтая карточкаЛюбичич Деян
49' Желтая карточкаРагуц Марко
69' Желтая карточкаМихорль Петер
2:1
72' ГолКлаусс Жоао
89' Желтая карточкаDejan Petrovic II
3:1
90' ГолКнасмюлльнер Кристоф
39
Любичич
Деян
30
Leo
Greiml
29
Ercan
Kara
29
Рагуц
Марко
20
Тетте
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Любичич ДеянЗащитник
-
30 Leo GreimlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ercan KaraНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
-
48 Yusuf Demir
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
20 Тетте СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Челич НеманяЗащитник
- Защитник
-
17 Шнегг ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Исмаэль Валерьен
Ход матча
4'
17'
45'
47'
49'
69'
72'
2:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|19
|0.61
|2.
|Шваб Штефан
|8 (3)
|0.26
|3.
|Аразе Кельвин
|5
|0.16
|4.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|3
|0.1
|5.
|Мург Томас
|3
|0.1
|6.
|Ульманн Максимилиан
|3
|0.1
|7.
|Ercan Kara
|3
|0.1
|8.
|Барац Матео
|3
|0.1
|9.
|Баджи Алиу
|3
|0.1
|10.
|Дибон Кристофер
|2
|0.06
|11.
|Шаберсбергер Филипп
|2
|0.06
|12.
|Любичич Деян
|2
|0.06
|13.
|Китагава Коя
|1
|0.03
|14.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0.03
|15.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0.03
|16.
|Шик Торстен
|0
|0
|17.
|Стойкович Филип
|0
|0
|18.
|Граховац Срджан
|0
|0
|19.
|Dejan Petrovic II
|0
|0
|20.
|Yusuf Demir
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клаусс Жоао
|12 (1)
|0.39
|2.
|Фризер Доминик
|8 (1)
|0.26
|3.
|Тетте Самуэл
|7
|0.23
|4.
|Рагуц Марко
|7 (1)
|0.23
|5.
|Михорль Петер
|5
|0.16
|6.
|Ранфтль Райнхольд
|5
|0.16
|7.
|Гойгингер Томас
|5
|0.16
|8.
|Траунер Гернот
|3
|0.1
|9.
|Холланд Джеймс
|2
|0.06
|10.
|Филипович Петар
|2
|0.06
|11.
|Мюллер Валентино
|2
|0.06
|12.
|Поцманн Марвин
|1
|0.03
|13.
|Хаудум Штефан
|1
|0.03
|14.
|Рамсебнер Кристиан
|1
|0.03
|15.
|Востри Маркус
|1
|0.03
|16.
|Райтер Доминик
|1
|0.03
|17.
|Визингер Филип
|0
|0
|18.
|Реннер Рене
|0
|0
|19.
|Забитцер Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Любичич Деян
|6
|0
|2.
|Шваб Штефан
|5
|0
|3.
|Фунтас Таксиархис
|5
|0
|4.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|5.
|Граховац Срджан
|4
|0
|6.
|Ульманн Максимилиан
|4
|0
|7.
|Стойкович Филип
|3
|0
|8.
|Leo Greiml
|3
|0
|9.
|Шик Торстен
|2
|0
|10.
|Дибон Кристофер
|2
|0
|11.
|Ауэр Штефан
|2
|0
|12.
|Мург Томас
|2
|0
|13.
|Китагава Коя
|2
|0
|14.
|Dejan Petrovic II
|2
|0
|15.
|Аразе Кельвин
|2
|0
|16.
|Барац Матео
|2
|0
|17.
|Баджи Алиу
|2
|0
|18.
|Dietmar Kuhbauer
|2
|0
|19.
|Зоннляйтнер Марио
|1
|0
|20.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|21.
|Ercan Kara
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Холланд Джеймс
|8
|0
|2.
|Филипович Петар
|6
|1
|3.
|Михорль Петер
|7
|0
|4.
|Визингер Филип
|7
|0
|5.
|Траунер Гернот
|6
|0
|6.
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0
|7.
|Гойгингер Томас
|2
|1
|8.
|Рамсебнер Кристиан
|3
|0
|9.
|Реннер Рене
|3
|0
|10.
|Востри Маркус
|2
|0
|11.
|Фризер Доминик
|2
|0
|12.
|Andres Andrade III
|2
|0
|13.
|Балик Гусейн
|2
|0
|14.
|Рагуц Марко
|2
|0
|15.
|Хаудум Штефан
|1
|0
|16.
|Шлагер Александер
|1
|0
|17.
|Тетте Самуэл
|1
|0
|18.
|Райтер Доминик
|1
|0
|19.
|Клаусс Жоао
|1
|0
|20.
|Челич Неманя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|19.61% (10)
|13.73% (7)
|19.61% (10)
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|15.69% (8)
|ЛАСК
|16.67% (10)
|15% (9)
|16.67% (10)
|11.67% (7)
|21.67% (13)
|18.33% (11)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -Штурм 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена
Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Хорн Рапид Вена 3:0 Хорн Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм
Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3:1
|31
|21
|8
|2
|105 - 33
|47
|2.
|Рапид Вена
|2:1
|31
|17
|7
|7
|62 - 40
|38
|3.
|Вольфсбергер
|30
|14
|8
|8
|63 - 39
|31
|4.
|ЛАСК
|1:2
|31
|20
|4
|7
|67 - 33
|31
|5.
|Хартберг
|30
|11
|5
|14
|45 - 70
|23
|6.
|Штурм
|1:3
|31
|10
|5
|16
|44 - 54
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|31
|11
|11
|9
|48 - 47
|31
|2.
|Альтах
|31
|10
|8
|13
|45 - 51
|26
|3.
|Санкт-Пёльтен
|31
|7
|10
|14
|37 - 65
|22
|4.
|Маттерсбург
|31
|8
|6
|17
|39 - 63
|21
|5.
|Адмира
|31
|6
|9
|16
|29 - 57
|17
|6.
|Сваровски Тироль
|31
|6
|7
|18
|34 - 66
|15