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  3. Австрия
Рапид Вена
3:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
ЛАСК
0'
1:0
4' Гол в свои ворота
Andres Andrade III
17' Желтая карточка
Стойкович Филип
2:0
45' Гол
Фунтас Таксиархис
47' Желтая карточка
Любичич Деян
49' Желтая карточка
Рагуц Марко
69' Желтая карточка
Михорль Петер
2:1
72' Гол
Клаусс Жоао
89' Желтая карточка
Dejan Petrovic II
3:1
90' Гол
Кнасмюлльнер Кристоф
90'+5
21
Кнофлах
Тобиас
22
Стойкович
Филип
39
Любичич
Деян
30
Leo
Greiml
36
Аразе
Кельвин
14
Граховац
Срджан
16
Dejan
Petrovic
II
31
Ульманн
Максимилиан
8
Шваб
Штефан
9
Фунтас
Таксиархис
29
Ercan
Kara
1
Шлагер
Александер
6
Визингер
Филип
18
Траунер
Гернот
30
Andres
Andrade
III
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
8
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
28
Фризер
Доминик
29
Рагуц
Марко
20
Тетте
Самуэл
Рапид Вена
3-4-1-2
ЛАСК
3-4-3

Ход матча

4'
Andres Andrade III
1:0
17'
Стойкович Филип
 
45'
Фунтас Таксиархис
(Граховац Срджан)
2:0
47'
Любичич Деян
 
49'
 
Рагуц Марко
57'
 
Клаусс Жоао
Тетте Самуэл
69'
Шик Торстен
Аразе Кельвин
 
69'
 
Михорль Петер
72'
2:1
Клаусс Жоао
78'
Китагава Коя
Ercan Kara
 
79'
 
Райтер Доминик
Реннер Рене
83'
Кнасмюлльнер Кристоф
Фунтас Таксиархис
 
89'
Dejan Petrovic II
 
90'
Кнасмюлльнер Кристоф
(Dejan Petrovic II)
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 19 0.61
2. Шваб Штефан 8 (3) 0.26
3. Аразе Кельвин 5 0.16
4. Кнасмюлльнер Кристоф 3 0.1
5. Мург Томас 3 0.1
6. Ульманн Максимилиан 3 0.1
7. Ercan Kara 3 0.1
8. Барац Матео 3 0.1
9. Баджи Алиу 3 0.1
10. Дибон Кристофер 2 0.06
11. Шаберсбергер Филипп 2 0.06
12. Любичич Деян 2 0.06
13. Китагава Коя 1 0.03
14. Хофманн Максимилиан 1 0.03
15. Мюлдюр Мерт 1 0.03
16. Шик Торстен 0 0
17. Стойкович Филип 0 0
18. Граховац Срджан 0 0
19. Dejan Petrovic II 0 0
20. Yusuf Demir 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клаусс Жоао 12 (1) 0.39
2. Фризер Доминик 8 (1) 0.26
3. Тетте Самуэл 7 0.23
4. Рагуц Марко 7 (1) 0.23
5. Михорль Петер 5 0.16
6. Ранфтль Райнхольд 5 0.16
7. Гойгингер Томас 5 0.16
8. Траунер Гернот 3 0.1
9. Холланд Джеймс 2 0.06
10. Филипович Петар 2 0.06
11. Мюллер Валентино 2 0.06
12. Поцманн Марвин 1 0.03
13. Хаудум Штефан 1 0.03
14. Рамсебнер Кристиан 1 0.03
15. Востри Маркус 1 0.03
16. Райтер Доминик 1 0.03
17. Визингер Филип 0 0
18. Реннер Рене 0 0
19. Забитцер Томас 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Любичич Деян 6 0
2. Шваб Штефан 5 0
3. Фунтас Таксиархис 5 0
4. Хофманн Максимилиан 5 0
5. Граховац Срджан 4 0
6. Ульманн Максимилиан 4 0
7. Стойкович Филип 3 0
8. Leo Greiml 3 0
9. Шик Торстен 2 0
10. Дибон Кристофер 2 0
11. Ауэр Штефан 2 0
12. Мург Томас 2 0
13. Китагава Коя 2 0
14. Dejan Petrovic II 2 0
15. Аразе Кельвин 2 0
16. Барац Матео 2 0
17. Баджи Алиу 2 0
18. Dietmar Kuhbauer 2 0
19. Зоннляйтнер Марио 1 0
20. Мюлдюр Мерт 1 0
21. Ercan Kara 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Холланд Джеймс 8 0
2. Филипович Петар 6 1
3. Михорль Петер 7 0
4. Визингер Филип 7 0
5. Траунер Гернот 6 0
6. Ранфтль Райнхольд 4 0
7. Гойгингер Томас 2 1
8. Рамсебнер Кристиан 3 0
9. Реннер Рене 3 0
10. Востри Маркус 2 0
11. Фризер Доминик 2 0
12. Andres Andrade III 2 0
13. Балик Гусейн 2 0
14. Рагуц Марко 2 0
15. Хаудум Штефан 1 0
16. Шлагер Александер 1 0
17. Тетте Самуэл 1 0
18. Райтер Доминик 1 0
19. Клаусс Жоао 1 0
20. Челич Неманя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 19.61% (10) 13.73% (7) 19.61% (10) 15.69% (8) 15.69% (8) 15.69% (8)
 ЛАСК 16.67% (10) 15% (9) 16.67% (10) 11.67% (7) 21.67% (13) 18.33% (11)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -
Штурм 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 0:1 Хартберг Хартберг 0:1 Рапид Вена
Рапид Вена 2:1 Вольфсбергер ЛАСК 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 2:0 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 Хорн Рапид Вена 3:0 Хорн Вольфсбергер 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 Маттерсбург Хартберг 2:2 Рапид Вена Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Рапид Вена 1:1 Хорн Рапид Вена 2:0 Марибор Рапид Вена 1:2 Левски София Рапид Вена 0:2 Войводина Рапид Вена 0:0 Оденсе Рапид Вена 2:2 Флоридсдорфер
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм
Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК ЛАСК 1:2 Хартберг ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Маттерсбург 0:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 1:0 ЛАСК ЛАСК 5:1 Хартберг ЛАСК 2:0 АЗ Алкмаар ЛАСК 4:1 Санкт-Пёльтен АЗ Алкмаар 1:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК ЛАСК 2:0 Штурм ЛАСК 1:0 Викинг ЛАСК 6:2 Силькеборг

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
ЛАСК 0:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:1 Рапид Вена Кубок
Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 4:1 ЛАСК Бундеслига (T-mobile)

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3:1 31 21 8 2 105 - 33 47
2. Рапид Вена 2:1 31 17 7 7 62 - 40 38
3. Вольфсбергер 30 14 8 8 63 - 39 31
4. ЛАСК 1:2 31 20 4 7 67 - 33 31
5. Хартберг 30 11 5 14 45 - 70 23
6. Штурм 1:3 31 10 5 16 44 - 54 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 31 11 11 9 48 - 47 31
2. Альтах 31 10 8 13 45 - 51 26
3. Санкт-Пёльтен 31 7 10 14 37 - 65 22
4. Маттерсбург 31 8 6 17 39 - 63 21
5. Адмира 31 6 9 16 29 - 57 17
6. Сваровски Тироль 31 6 7 18 34 - 66 15
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    17'
    Стойкович Филип получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    ГООООООООЛ - Andres Andrade очень расстроена, так как забила в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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