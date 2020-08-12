Атлетико Минейро
3:2
Второй тайм: 63'
Коринтианс
0:1
12' ГолJo Alves II
0:2
30' ГолAngelo Araos
1:2
52' ГолHyoran
2:2
56' ГолHyoran
3:2
61' ГолНатан Аллан
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
21
Alan
Franco2
23
Натан
Аллан
8
Jair
II
11
Keno
38
Marrony
12
Кассио
Рамос
22
Mateus
Vital
21
Angelo
Araos
8
Рамиро
77
Jo
Alves
II
- Основной состав
-
32 Рафаэл ПиресВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Alan Franco2Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
11 KenoНападающий
-
38 MarronyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
16 Igor RabelloПолузащитник
-
20 HyoranНападающий
- Нападающий
-
-
27 Leo Sena
-
-
-
33 Savio
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
-
21 Angelo AraosПолузащитник
-
8 РамироПолузащитник
-
77 Jo Alves IIНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
31 JandersonПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
39 Xavier
-
Главный тренер: Tiago Nunes
Ход матча
12'
0:1
30'
0:2
46'
56'
2:2
61'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jo Alves II
|1
|1
|2.
|Angelo Araos
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|2.
|Аллан Соуза
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе
Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas Уберландия 0:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао
Коринтианс Последние 20 матчей: + = -Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Коринтианс 1:0 Мирасол Брагантино 0:2 Коринтианс
Оэсте 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Палмейрас Коринтианс 1:1 Итуано Новоризонтину 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Санту-Андре Агуа-Санта 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:1 Гуарани Асунсьон Коринтианс 0:1 Интер Лимейра Гуарани Асунсьон 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Сантос Понте-Прета 2:1 Коринтианс Мирасол 1:1 Коринтианс Коринтианс 4:1 Ботафого Коринтианс 1:2 Флуминенсе Сеара 0:1 Коринтианс
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Коринтианс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Коринтианс 2:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Товарищеские матчи Атлетико Минейро 0:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Коринтианс Кубок Бразилии Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3:2
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Брагантино
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Гремио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Спорт Ресифи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Интернасьональ
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Гойяс
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сантос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Байя
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Фламенго
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Куритиба
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Флуминенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Коринтианс
|2:3
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сеара
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Форталеза
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0