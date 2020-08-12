  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Минейро
3:2
Второй тайм: 63'
Коринтианс
0'
0:1
12' Гол
Jo Alves II
0:2
30' Гол
Angelo Araos
1:2
52' Гол
Hyoran
2:2
56' Гол
Hyoran
3:2
61' Гол
Натан Аллан
63'
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
21
Alan
Franco2
23
Натан
Аллан
8
Jair
II
11
Keno
38
Marrony
50
Marquinhos
vi
12
Кассио
Рамос
2
Мичел
Маседо
14
Мендес
Бруно
II
35
Авелар
Данило
16
Сидклей
Феррейра
15
Эдерсон
Хонорато
5
Gabriel
Paulista
VIII
22
Mateus
Vital
21
Angelo
Araos
8
Рамиро
77
Jo
Alves
II
Атлетико Минейро
4-3-3
Коринтианс
4-2-3-1

Ход матча

12'
0:1
Jo Alves II
(Angelo Araos)
30'
0:2
Angelo Araos
(Jo Alves II)
46'
Саварино Джефферсон
Marquinhos vi
 
46'
Hyoran
Alan Franco2
 
52'
Hyoran
(Guga3)
1:2
56'
Hyoran
2:2
61'
Натан Аллан
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Коринтианс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jo Alves II 1 1
2. Angelo Araos 1 1

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Gabriel Paulista XVI 1 0
2. Аллан Соуза 1 0
Коринтианс
# Игрок      

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе
Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 1:1 Томбенсе Coimbra 0:0 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 5:0 Tupynambas Уберландия 0:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао
Коринтианс Последние 20 матчей: + = -
Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Коринтианс 1:0 Мирасол Брагантино 0:2 Коринтианс
Оэсте 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Палмейрас Коринтианс 1:1 Итуано Новоризонтину 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Санту-Андре Агуа-Санта 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:1 Гуарани Асунсьон Коринтианс 0:1 Интер Лимейра Гуарани Асунсьон 1:0 Коринтианс Коринтианс 2:0 Сантос Понте-Прета 2:1 Коринтианс Мирасол 1:1 Коринтианс Коринтианс 4:1 Ботафого Коринтианс 1:2 Флуминенсе Сеара 0:1 Коринтианс

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Коринтианс: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A Коринтианс 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Серия A
Коринтианс 2:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 0:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Товарищеские матчи Атлетико Минейро 0:3 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 4:1 Коринтианс Кубок Бразилии Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3:2 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Атлетико Паранаэнсе 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Брагантино 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Гремио 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Спорт Ресифи 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Интернасьональ 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гойяс 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Атлетико Гойяненсе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сантос 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Байя 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фламенго 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Куритиба 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Палмейрас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Васко да Гама 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сан-Паулу 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Флуминенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Коринтианс 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Ботафого Рибейрао 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сеара 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Форталеза 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Angelo Araos бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Жо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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