Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 38'
Сантос
16
Moises
VII
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
1
Владимир
14
Перес
Луан
4
Para
I
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Jussa
-
35 Jose Gabriel
-
30 Джонни
-
-
31 Peglow
-
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Основной состав
-
1 ВладимирВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
-
4 Para IЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
- Нападающий
-
11 Marinho IIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
23 Arthur VIII
-
-
-
-
19 Kaio Jorge
-
-
13 Madson II
-
33 John Victor
-
39 Tailson
-
Главный тренер: Guillermo Almada
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герреро Паоло
|1
|0.5
|2.
|Galhardo Thiago
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|1
|0.5
|2.
|Алисон II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|2.
|Куэста Виктор
|1
|0
|3.
|Bruno Fuchs
|1
|0
|4.
|Bruno Praxedes
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе
Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Универсидад де Чили 0:0 Интернасьональ Ypiranga PE2 0:0 Интернасьональ Сан-Луиз 3:4 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Pelotas
Сантос Последние 20 матчей: + = -Сантос 1:1 Брагантино Монтеррей 2:2 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Сантос 1:3 Понте-Прета
Новоризонтину 3:2 Сантос Крус Асуль 2:0 Сантос Сантос 1:1 Санту-Андре Сантос 2:1 Некакса Сан-Паулу 2:1 Сантос Сантос 1:0 Дельфин Пачука 1:0 Сантос Сантос 3:1 Мирасол Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Сантос 1:0 Атлас Сантос 0:0 Палмейрас Хуарес 1:2 Сантос Итуано 2:0 Сантос Монтеррей 1:0 Сантос Сантос 2:1 Тигрес Ферровиария 0:0 Сантос
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Паранаэнсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Атлетико Минейро
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Гремио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Спорт Ресифи
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Интернасьональ
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Сан-Паулу
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Байя
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Брагантино
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Сантос
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|Палмейрас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Васко да Гама
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ботафого Рибейрао
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Флуминенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Сеара
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Гойяс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Коринтианс
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Куритиба
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|19.
|Форталеза
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|20.
|Фламенго
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0