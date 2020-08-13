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  3. Бразилия
Интернасьональ
0:0
Первый тайм: 38'
Сантос
0' 38'
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
3
Bruno
Fuchs
15
Куэста
Виктор
16
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
21
Бошилья
Габриэл
17
Galhardo
Thiago
9
Герреро
Паоло
1
Владимир
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
2
Luiz
Felipe
III
14
Перес
Луан
4
Para
I
7
Карлос
Санчес
II
5
Алисон
II
21
Diego
Pituca
3
Felipe
Jonatan
11
Marinho
II
10
Сотельдо
Йеферсон
Интернасьональ
4-2-3-1
Сантос
4-3-3

Ход матча

16'
 
Kaio Jorge
Luiz Felipe III

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герреро Паоло 1 0.5
2. Galhardo Thiago 0 0
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 1 0.5
2. Алисон II 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Саравия Ренсо 1 0
2. Куэста Виктор 1 0
3. Bruno Fuchs 1 0
4. Bruno Praxedes 1 0
Сантос
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 0 0 0 0 100% (1) 0
 Сантос 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе
Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу Универсидад де Чили 0:0 Интернасьональ Ypiranga PE2 0:0 Интернасьональ Сан-Луиз 3:4 Интернасьональ Интернасьональ 3:1 Pelotas
Сантос Последние 20 матчей: + = -
Сантос 1:1 Брагантино Монтеррей 2:2 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Сантос 1:3 Понте-Прета
Новоризонтину 3:2 Сантос Крус Асуль 2:0 Сантос Сантос 1:1 Санту-Андре Сантос 2:1 Некакса Сан-Паулу 2:1 Сантос Сантос 1:0 Дельфин Пачука 1:0 Сантос Сантос 3:1 Мирасол Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Сантос 1:0 Атлас Сантос 0:0 Палмейрас Хуарес 1:2 Сантос Итуано 2:0 Сантос Монтеррей 1:0 Сантос Сантос 2:1 Тигрес Ферровиария 0:0 Сантос

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Сантос: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Интернасьональ 0:0 Сантос Серия A Сантос 0:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Сантос Серия A Сантос 1:2 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 2:0 Сантос Кубок Сантос 2:1 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 2:1 Сантос Серия A Сантос 0:1 Интернасьональ Серия A Сантос 3:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Атлетико Минейро 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Гремио 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Спорт Ресифи 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Интернасьональ 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Атлетико Гойяненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
7. Сан-Паулу 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Байя 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Брагантино 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Сантос 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
11. Палмейрас 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Васко да Гама 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ботафого Рибейрао 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Флуминенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Сеара 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Гойяс 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Коринтианс 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Куритиба 2 0 0 2 0 - 2 0
19. Форталеза 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0
20. Фламенго 2 0 0 2 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • 16'
    Luiz Felipe уходит с поля. Kaio Jorge выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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