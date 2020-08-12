Атлетико Гойяненсе
0:0
Первый тайм: 6'
Фламенго
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Gilvan
11
Gustavo
V
9
Юри
16
Луис
Филипе
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
-
3 Eder 2Защитник
-
4 GilvanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gustavo VПолузащитник
-
9 ЮриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
15 Маркес ЛукасПолузащитник
-
-
14 João Victor6
-
-
-
13 Moacir II
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
-
36 РамонПолузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Роша ПедроНападающий
-
30 Joao Lucas2
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Рафинья Марсио
|1
|0
|2.
|Энрике Бруно
|1
|0
|3.
|Педро Гильерме
|1
|0
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Sao Jose dos Campos1 Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния Гремио Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи Бразил де Пелотас 2:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:0 Парана Оэсте 0:4 Атлетико Гойяненсе Клуб Регатас Бразил 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Лондрина ЭК
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго
Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго Фламенго 2:0 Мадурейра Ресенде 1:3 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Фламенго 3:2 Вольта Редонда
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3:2
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Брагантино
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Гремио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Спорт Ресифи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Интернасьональ
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Гойяс
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сантос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Байя
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Фламенго
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Куритиба
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Флуминенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Коринтианс
|2:3
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сеара
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Форталеза
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0