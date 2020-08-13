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Атлетико Гойяненсе
3:0
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
15' Гол
Юри
2:0
32' Гол
Luis Pereira III
3:0
61' Гол
Gustavo V
69' Желтая карточка
Рафинья Марсио
82' Желтая карточка
Edson III
83' Красная карточка
Алвес Диего
90'+5
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Gilvan
6
Nicolas
Vichiatto
8
Marlon
Freitas
5
Edson
III
19
Henrique
Souza
Ewerthon
III
10
Luis
Pereira
III
11
Gustavo
V
9
Юри
1
Алвес
Диего
3
Кайо
Родриго
2
Энрике
Густаво
4
Лео
Перейра
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
11
Витиньо
Виктор
7
Рибейро
Эвертон
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

15'
Юри
(Gustavo V)
1:0
32'
Luis Pereira III
2:0
46'
 
Рафинья Марсио
Кайо Родриго
46'
 
Педро Гильерме
Витиньо Виктор
59'
 
Де Арраскаэта Джорджиан
Рибейро Эвертон
61'
Gustavo V
(Edson III)
3:0
69'
Willian Moraes
Luis Pereira III
 
69'
 
Рафинья Марсио
77'
Jose M.F. Moreno Chico II
Gustavo V
 
77'
Moacir II
Dudu V1
 
81'
Nascimento Leite Matheus IIIV
Юри
 
82'
Edson III
 
83'
 
Алвес Диего
85'
 
Дутра Сезар Бернардо
Габриэл Барбоза

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gustavo V 1 1
2. Юри 1 1
3. Luis Pereira III 1 1
4. Edson III 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Edson III 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Рафинья Марсио 2 0
2. Алвес Диего 0 1
3. Энрике Бруно 1 0
4. Педро Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0
 Фламенго 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Sao Jose dos Campos1 Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния Гремио Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи Бразил де Пелотас 2:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:0 Парана Оэсте 0:4 Атлетико Гойяненсе Клуб Регатас Бразил 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Лондрина ЭК
Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго
Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго Фламенго 2:0 Мадурейра Ресенде 1:3 Фламенго Фламенго 0:1 Флуминенсе Фламенго 3:2 Вольта Редонда

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Фламенго: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Фламенго 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:2 Фламенго Кубок Атлетико Гойяненсе 0:3 Фламенго Серия A Фламенго 0:0 Атлетико Гойяненсе Кубок
Атлетико Гойяненсе 1:2 Фламенго Серия A Атлетико Гойяненсе 2:3 Фламенго Серия A Атлетико Гойяненсе 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:4 Атлетико Гойяненсе Серия A Фламенго 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Атлетико Минейро 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Атлетико Гойяненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Байя 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Спорт Ресифи 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Интернасьональ 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гремио 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Сеара 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Брагантино 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Палмейрас 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сантос 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ботафого Рибейрао 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Флуминенсе 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Васко да Гама 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сан-Паулу 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гойяс 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Коринтианс 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Форталеза 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Куритиба 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Фламенго 2 0 0 2 0 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Gustavo Ferrareis бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Jorginho бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Юри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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