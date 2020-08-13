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  3. Бразилия
Байя
1:0
Конец матча
Куритиба
0'
38' Желтая карточка
Sassa II
1:0
40' Пенальти
Rodriguinho I
41' Желтая карточка
Matheus Galdezani
45' Желтая карточка
Родолфо Дантас
68' Желтая карточка
Nathan VI
87' Желтая карточка
Сасе Иан
90'+6
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
11
Росси
16
Ronaldo
VI
8
Daniel
XII
24
Flavio
IX
7
Jose
Elber
10
Rodriguinho
I
84
Wilson
III
16
Натанаэл
3
Родолфо
Дантас
35
Sabino2
6
William
Matheus1
5
Nathan
VI
20
Matheus
Galdezani
19
Jesus
Igor
89
Ruy
30
Robson
IV
99
Sassa
II
Байя
4-3-1-2
Куритиба
4-2-3-1

Ход матча

38'
 
Sassa II
40'
Rodriguinho I
1:0
41'
 
Matheus Galdezani
45'
 
Родолфо Дантас
46'
 
Jonatan Moreira III
Натанаэл
63'
Saldanha
Росси
 
64'
 
Сасе Иан
Ruy
68'
 
Nathan VI
70'
 
Rene Junior
Nathan VI
76'
Marco Antonio2
Daniel XII
 
78'
 
Энрике Луис
Matheus Galdezani
78'
 
Nathan Fogaca
Sassa II
79'
Зе Карлос
Juninho Capixaba
 
80'
Alesson Batista
Rodriguinho I
 
87'
 
Сасе Иан

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rodriguinho I 1 (1) 1
Куритиба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Байя
# Игрок      
Куритиба
# Игрок      
1. Родолфо Дантас 2 0
2. Sassa II 2 0
3. Matheus Galdezani 1 0
4. Nathan VI 1 0
5. Сасе Иан 1 0
6. Wellissol 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 0 0 100% (1) 0 0 0
 Куритиба 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: + = -
Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе
Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианка Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Nautico1 Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианка Витория 1:2 Байя Насьональ Асунсьон 1:3 Байя Алагоано 0:2 Байя Сеара 2:2 Байя Байя 3:0 Насьональ Асунсьон Жакобина 1:3 Байя
Куритиба Последние 20 матчей: + = -
Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте
Сианорте 2:3 Куритиба Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе ПСТК 0:1 Куритиба Toledo1 1:1 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Cascavel CR 3:2 Куритиба Манаус 1:0 Куритиба Куритиба 6:1 КЕ Униао Лондрина ЭК 2:3 Куритиба Куритиба 1:1 Операрио Ферровиарио Парана 0:1 Куритиба Куритиба 1:1 Rio Branco3 Куритиба 2:1 Каскавел Витория 1:2 Куритиба

Последние игры между собой

Байя: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 1
Куритиба: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 0
Байя 1:1 Куритиба Серия A Куритиба 0:0 Байя Серия A Куритиба 0:0 Байя Серия A Байя 0:0 Куритиба Серия A
Байя 1:1 Куритиба Серия B Куритиба 2:0 Байя Серия B Байя 2:2 Куритиба Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Атлетико Минейро 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Атлетико Гойяненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Байя 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Спорт Ресифи 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Интернасьональ 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гремио 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Сеара 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Брагантино 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Палмейрас 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сантос 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ботафого Рибейрао 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Флуминенсе 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Васко да Гама 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сан-Паулу 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гойяс 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Коринтианс 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Форталеза 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Куритиба 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Фламенго 2 0 0 2 0 - 4 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    87'
    Сасе Иан получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Rodriguinho уходит с поля. Alesson Batista выходит вместо него
  • 79'
    Juninho Capixaba уходит с поля. Зе Карлос выходит вместо него
  • 78'
    Sassa уходит с поля. Nathan Fogaca выходит вместо него
  • 78'
    Matheus Galdezani уходит с поля. Luiz Henrique выходит вместо него
  • 76'
    Danielzinho уходит с поля. Marco Antonio выходит вместо него
  • 70'
    Nathan уходит с поля. Rene Junior выходит вместо него
  • Желтая карточка
    68'
    Nathan получил желтую карточку от судьи
  • 64'
    Ruy уходит с поля. Сасе Иан выходит вместо него
  • 63'
    Росси уходит с поля. Saldanha выходит вместо него
  • 46'
    Natanael уходит с поля. Jonathan выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Родолфо Дантас получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Matheus Galdezani получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Rodriguinho из команды Байя забивает с точки!
  • Желтая карточка
    38'
    Sassa получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Байя 1:0 Куритиба онлайн

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