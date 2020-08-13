38' Желтая карточкаSassa II
1:0
40' ПенальтиRodriguinho I
41' Желтая карточкаMatheus Galdezani
45' Желтая карточкаРодолфо Дантас
68' Желтая карточкаNathan VI
87' Желтая карточкаСасе Иан
14
Эрнандо
11
Росси
16
Ronaldo
VI
24
Flavio
IX
84
Wilson
III
16
Натанаэл
35
Sabino2
19
Jesus
Igor
89
Ruy
30
Robson
IV
99
Sassa
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 РоссиПолузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Flavio IXПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
12 Зе КарлосЗащитник
-
20 ФернандаоНападающий
-
-
17 Elton I
-
77 Mateus Claus
-
-
-
99 Saldanha
-
71 Jadson III
-
26 Gregore
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Jesus IgorПолузащитник
-
89 RuyПолузащитник
-
30 Robson IVПолузащитник
-
99 Sassa IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
43 Rafael LimaЗащитник
- Полузащитник
-
70 Сасе ИанПолузащитник
-
28 Энрике ЛуисПолузащитник
-
-
88 Kazu
-
13 Wanderley II
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
Ход матча
38'
40'
1:0
45'
68'
70'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodriguinho I
|1 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|2
|0
|2.
|Sassa II
|2
|0
|3.
|Matheus Galdezani
|1
|0
|4.
|Nathan VI
|1
|0
|5.
|Сасе Иан
|1
|0
|6.
|Wellissol
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Куритиба
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: + = -Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе
Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианка Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Nautico1 Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианка Витория 1:2 Байя Насьональ Асунсьон 1:3 Байя Алагоано 0:2 Байя Сеара 2:2 Байя Байя 3:0 Насьональ Асунсьон Жакобина 1:3 Байя
Куритиба Последние 20 матчей: + = -Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте
Сианорте 2:3 Куритиба Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе ПСТК 0:1 Куритиба Toledo1 1:1 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Cascavel CR 3:2 Куритиба Манаус 1:0 Куритиба Куритиба 6:1 КЕ Униао Лондрина ЭК 2:3 Куритиба Куритиба 1:1 Операрио Ферровиарио Парана 0:1 Куритиба Куритиба 1:1 Rio Branco3 Куритиба 2:1 Каскавел Витория 1:2 Куритиба
Последние игры между собой
Байя: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 1
Куритиба: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Паранаэнсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Атлетико Минейро
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Атлетико Гойяненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Байя
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Спорт Ресифи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Интернасьональ
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Гремио
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Сеара
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Брагантино
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Палмейрас
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сантос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ботафого Рибейрао
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Флуминенсе
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гойяс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Коринтианс
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Форталеза
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Куритиба
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Фламенго
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0