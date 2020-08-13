1:0
44' ГолКлебер Франсиско
65' Желтая карточкаПрасс Фернандо
1:1
72' ГолThaciano
72' Желтая карточкаLeandro Carvalho
72' Желтая карточкаLucas Silva IV
22
Samuel
VII
14
Alyson1
14
Браз
Давид
38
Tonhao
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
25
Pepe3
20
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Alyson1Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 KlausЗащитник
- Защитник
-
37 RickПолузащитник
-
11 Собис РафаэлПолузащитник
-
30 BergsonНападающий
-
40 Vitor Jacare
-
19 Fabinho VIII
-
39 Wescley V
-
-
70 Kelvyn
-
-
86 Eduardo VI
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
38 TonhaoЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
20 ThacianoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
10 Тиаго НевесПолузащитник
-
37 RildoНападающий
-
24 Brenno
-
-
44 Ruan Neto
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
44'
65'
72'
72'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клебер Франсиско
|2
|1
|2.
|Vitor Jacare
|1
|0.5
|3.
|Leandro Carvalho
|0
|0
|4.
|Fernando Sobral
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Диего
|1
|0.5
|2.
|Thaciano
|1
|0.5
|3.
|Pepe3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Leandro Carvalho
|1
|0
|2.
|Прасс Фернандо
|1
|0
|3.
|Fabinho VIII
|1
|0
|4.
|Samuel VII
|1
|0
|5.
|Fernando Sobral
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кортез Бруно
|1
|0
|2.
|Орехуэла Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сеара
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Гремио
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: + = -Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя Форталеза 0:1 Сеара
Сеара 1:0 Витория Клуб Регатас Бразил 1:2 Сеара Сеара 1:0 Ферровиарио Сеара 1:2 Форталеза Barbalha 0:5 Сеара Сеара 2:1 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Витория Atletico Cearense 0:1 Сеара Ривер 0:4 Сеара Сеара 0:0 Гуарани Собрал Сеара 2:2 Ботафого ПБ Сеара 1:0 Caucaia EC Оэсте 1:1 Сеара Сеара 2:2 Байя Эй-Би-Си 0:0 Сеара Pacajus SC 0:1 Сеара
Гремио Последние 20 матчей: + = -Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио
Гремио 1:1 Ypiranga PE2 Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Кахиас 1:0 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Айморе 2:1 Гремио Гремио 5:0 Bento Goncalves Гремио 2:1 Sao Jose dos Campos1 Бразил де Пелотас 0:1 Гремио Гремио 0:2 Кахиас Гойяс 3:2 Гремио Гремио 2:0 Крузейро
Последние игры между собой
Сеара: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Гремио: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Паранаэнсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Атлетико Минейро
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Гремио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Атлетико Гойяненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|Байя
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Спорт Ресифи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|Интернасьональ
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Брагантино
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|Палмейрас
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сантос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Ботафого Рибейрао
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Флуминенсе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Сеара
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гойяс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Коринтианс
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Форталеза
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Куритиба
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Фламенго
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0