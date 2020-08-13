  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сеара
1:1
Конец матча
Гремио
0'
1:0
44' Гол
Клебер Франсиско
65' Желтая карточка
Прасс Фернандо
1:1
72' Гол
Thaciano
72' Желтая карточка
Leandro Carvalho
72' Желтая карточка
Lucas Silva IV
90'+7
1
Прасс
Фернандо
22
Samuel
VII
15
Габриэл
Барбоза
13
Luiz
Otavio
II
14
Alyson1
5
William
Oliveira
III
35
Charles
Matos
7
Galiano
da
Costa
Mateus
III
88
Fernando
Sobral
80
Leandro
Carvalho
89
Клебер
Франсиско
1
Paulo
Victor
III
17
Орехуэла
Луис
14
Браз
Давид
38
Tonhao
12
Кортез
Бруно
15
Darlan
Mendes
16
Lucas
Silva
IV
23
Alisson
II
46
Isaque
Elias
Brito
25
Pepe3
20
Thaciano
Сеара
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

44'
Клебер Франсиско
(Leandro Carvalho)
1:0
65'
Прасс Фернандо
 
72'
1:1
Thaciano
(Pepe3)
72'
Leandro Carvalho
 
72'
 
Lucas Silva IV
73'
 
Тиаго Невес
Lucas Silva IV
73'
Vitor Jacare
Leandro Carvalho
 
82'
Fabinho VIII
William Oliveira III
 
82'
 
Patrick Ferreira
Isaque Elias Brito
86'
Собис Рафаэл
Клебер Франсиско
 
87'
Eduardo VI
Samuel VII
 
87'
Bergson
Galiano da Costa Mateus III
 
88'
 
Ruan Neto
Thaciano

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клебер Франсиско 2 1
2. Vitor Jacare 1 0.5
3. Leandro Carvalho 0 0
4. Fernando Sobral 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Диего 1 0.5
2. Thaciano 1 0.5
3. Pepe3 0 0

Карточки

Сеара
# Игрок      
1. Leandro Carvalho 1 0
2. Прасс Фернандо 1 0
3. Fabinho VIII 1 0
4. Samuel VII 1 0
5. Fernando Sobral 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Кортез Бруно 1 0
2. Орехуэла Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеара 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Гремио 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: + = -
Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя Форталеза 0:1 Сеара
Сеара 1:0 Витория Клуб Регатас Бразил 1:2 Сеара Сеара 1:0 Ферровиарио Сеара 1:2 Форталеза Barbalha 0:5 Сеара Сеара 2:1 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Витория Atletico Cearense 0:1 Сеара Ривер 0:4 Сеара Сеара 0:0 Гуарани Собрал Сеара 2:2 Ботафого ПБ Сеара 1:0 Caucaia EC Оэсте 1:1 Сеара Сеара 2:2 Байя Эй-Би-Си 0:0 Сеара Pacajus SC 0:1 Сеара
Гремио Последние 20 матчей: + = -
Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио
Гремио 1:1 Ypiranga PE2 Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Кахиас 1:0 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио Айморе 2:1 Гремио Гремио 5:0 Bento Goncalves Гремио 2:1 Sao Jose dos Campos1 Бразил де Пелотас 0:1 Гремио Гремио 0:2 Кахиас Гойяс 3:2 Гремио Гремио 2:0 Крузейро

Последние игры между собой

Сеара: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Гремио: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Гремио 2:1 Сеара Серия A Сеара 2:1 Гремио Серия A Гремио 3:2 Сеара Серия A Сеара 0:1 Гремио Серия A
Гремио 1:1 Сеара Копа Суль-Минас-Рио Гремио 1:3 Сеара Серия A Сеара 3:0 Гремио Серия A Гремио 5:1 Сеара Серия A Сеара 2:1 Гремио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Атлетико Минейро 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Гремио 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Атлетико Гойяненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Байя 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Спорт Ресифи 1 1 0 0 3 - 2 3
7. Интернасьональ 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Брагантино 2 0 2 0 2 - 2 2
9. Палмейрас 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сантос 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Ботафого Рибейрао 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Флуминенсе 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Сеара 2 0 1 1 3 - 4 1
14. Васко да Гама 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сан-Паулу 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гойяс 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Коринтианс 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Форталеза 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Куритиба 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Фламенго 2 0 0 2 0 - 4 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Cleber бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Сеара 1:1 Гремио онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный