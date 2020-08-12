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Брагантино
1:1
Второй тайм: 72'
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
6' Гол
Alerrandro
23' Желтая карточка
Matheus Jesus
25' Желтая карточка
Рикардо Риллер
43' Желтая карточка
Nascimento Leite Matheus3
1:1
65' Гол
Nascimento Leite Matheus3
72'
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
14
Бруно
Фабрисио
6
Эдимар
Куритиба
25
Рикардо
Риллер
11
Matheus
Jesus
7
Artur
Guimaraes
10
Claudinho
III
38
Morato
27
Alerrandro
1
Roberto
Fernandes1
2
Federico
Barrandeguy
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Луис
Виктор
4
Хонда
Кейсуке
8
Caio
Alexandre
11
Rhuan
Castro
10
Назарио
Бруно
7
Luis
Henrique
9
Nascimento
Leite
Matheus3
Брагантино
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

Ход матча

6'
Alerrandro
(Artur Guimaraes)
1:0
23'
Matheus Jesus
 
25'
Рикардо Риллер
 
43'
 
Nascimento Leite Matheus3
54'
 
Guilherme Santos
Rhuan Castro
65'
1:1
Nascimento Leite Matheus3
(Guilherme Santos)

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 1 0.5
2. Alerrandro 1 0.5
3. Artur Guimaraes 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 1 1
2. Guilherme Santos 0 0

Карточки

Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 2 0
2. Matheus Jesus 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Nascimento Leite Matheus3 1 0

Предыдущие игры

Брагантино Последние 20 матчей: + = -
Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс
Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино Брагантино 2:1 Итуано Санту-Андре 1:0 Брагантино Брагантино 3:0 Оэсте Мирасол 2:0 Брагантино Брагантино 2:1 Палмейрас Новоризонтину 0:0 Брагантино Брагантино 0:1 Интер Лимейра Сантос 0:0 Брагантино Брагантино 2:0 Клуб Регатас Бразил Куритиба 1:0 Брагантино Брагантино 1:1 Крисьюма Операрио Ферровиарио 0:2 Брагантино
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 3:1 Macau2 Мадурейра 2:0 Ботафого Рибейрао Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Интернасьональ

Последние игры между собой

Брагантино: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Паулиста А1 Брагантино 0:2 Ботафого Рибейрао Серия C Ботафого Рибейрао 1:1 Брагантино Серия C Брагантино 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста
Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Серия C Брагантино 2:2 Ботафого Рибейрао Серия C Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Паулиста Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста Ботафого Рибейрао 1:1 Брагантино Campeonato Paulista Брагантино 2:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 2:4 Брагантино Campeonato Paulista
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3:2 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Атлетико Паранаэнсе 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Брагантино 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Гремио 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Спорт Ресифи 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Интернасьональ 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гойяс 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Атлетико Гойяненсе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сантос 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Байя 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фламенго 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Куритиба 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Палмейрас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Васко да Гама 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сан-Паулу 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Флуминенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Коринтианс 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Ботафого Рибейрао 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сеара 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Форталеза 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Matheus получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Рикардо Риллер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Matheus Jesus получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Alerrandro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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