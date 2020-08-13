Брагантино
1:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
1:0
6' ГолAlerrandro
23' Желтая карточкаMatheus Jesus
25' Желтая карточкаРикардо Риллер
43' Желтая карточкаNascimento Leite Matheus3
1:1
65' ГолNascimento Leite Matheus3
90' Желтая карточкаБруно Фабрисио
38
Morato
27
Alerrandro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 MoratoПолузащитник
-
27 AlerrandroНападающий
- Запасные игроки
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 РобиньоНападающий
-
15 Итало ХосеНападающий
-
-
-
34 Weverson2
-
17 Weverton3
-
-
Главный тренер: Felipe Conceicao
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Rhuan CastroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
15 Ruan1
-
-
16 Danilo IV
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
6'
1:0
23'
25'
65'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|1
|0.5
|2.
|Alerrandro
|1
|0.5
|3.
|Artur Guimaraes
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|1
|2.
|Guilherme Santos
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|2
|0
|2.
|Бруно Фабрисио
|1
|0
|3.
|Matheus Jesus
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брагантино
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Ботафого Рибейрао
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Брагантино Последние 20 матчей: + = -Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс
Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино Брагантино 2:1 Итуано Санту-Андре 1:0 Брагантино Брагантино 3:0 Оэсте Мирасол 2:0 Брагантино Брагантино 2:1 Палмейрас Новоризонтину 0:0 Брагантино Брагантино 0:1 Интер Лимейра Сантос 0:0 Брагантино Брагантино 2:0 Клуб Регатас Бразил Куритиба 1:0 Брагантино Брагантино 1:1 Крисьюма Операрио Ферровиарио 0:2 Брагантино
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 3:1 Macau2 Мадурейра 2:0 Ботафого Рибейрао Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Интернасьональ
Последние игры между собой
Брагантино: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Серия C Брагантино 2:2 Ботафого Рибейрао Серия C Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Паулиста Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста Ботафого Рибейрао 1:1 Брагантино Campeonato Paulista Брагантино 2:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 2:4 Брагантино Campeonato Paulista
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Паранаэнсе
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Атлетико Минейро
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|Атлетико Гойяненсе
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Байя
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Спорт Ресифи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Интернасьональ
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Гремио
|0:1
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Сеара
|1:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Брагантино
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Палмейрас
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сантос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ботафого Рибейрао
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Флуминенсе
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Гойяс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Коринтианс
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Форталеза
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Куритиба
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Фламенго
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0