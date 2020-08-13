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Брагантино
1:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
1:0
6' Гол
Alerrandro
23' Желтая карточка
Matheus Jesus
25' Желтая карточка
Рикардо Риллер
43' Желтая карточка
Nascimento Leite Matheus3
1:1
65' Гол
Nascimento Leite Matheus3
90' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
90'+7
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
14
Бруно
Фабрисио
6
Эдимар
Куритиба
25
Рикардо
Риллер
11
Matheus
Jesus
7
Artur
Guimaraes
10
Claudinho
III
38
Morato
27
Alerrandro
1
Roberto
Fernandes1
2
Federico
Barrandeguy
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Луис
Виктор
4
Хонда
Кейсуке
8
Caio
Alexandre
11
Rhuan
Castro
10
Назарио
Бруно
7
Luis
Henrique
9
Nascimento
Leite
Matheus3
Брагантино
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

Ход матча

6'
Alerrandro
(Artur Guimaraes)
1:0
23'
Matheus Jesus
 
25'
Рикардо Риллер
 
43'
 
Nascimento Leite Matheus3
54'
 
Guilherme Santos
Rhuan Castro
65'
1:1
Nascimento Leite Matheus3
(Guilherme Santos)
76'
Итало Хосе
Рикардо Риллер
 
78'
 
Kevin II
Federico Barrandeguy
78'
 
Рафаэль Форстер
Хонда Кейсуке
80'
 
Luiz Otavio
Caio Alexandre
85'
Weverton3
Силва Адерлан
 
87'
Bruno Tubarao
Эдимар Куритиба
 
87'
Weverson2
Morato
 
90'
Бруно Фабрисио
 

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 1 0.5
2. Alerrandro 1 0.5
3. Artur Guimaraes 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 1 1
2. Guilherme Santos 0 0

Карточки

Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 2 0
2. Бруно Фабрисио 1 0
3. Matheus Jesus 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Nascimento Leite Matheus3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брагантино 100% (1) 0 0 0 0 0
 Ботафого Рибейрао 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Брагантино Последние 20 матчей: + = -
Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс
Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино Брагантино 2:1 Итуано Санту-Андре 1:0 Брагантино Брагантино 3:0 Оэсте Мирасол 2:0 Брагантино Брагантино 2:1 Палмейрас Новоризонтину 0:0 Брагантино Брагантино 0:1 Интер Лимейра Сантос 0:0 Брагантино Брагантино 2:0 Клуб Регатас Бразил Куритиба 1:0 Брагантино Брагантино 1:1 Крисьюма Операрио Ферровиарио 0:2 Брагантино
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 3:1 Macau2 Мадурейра 2:0 Ботафого Рибейрао Вольта Редонда 1:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Сеара Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Интернасьональ

Последние игры между собой

Брагантино: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 7
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 3
Ботафого Рибейрао 2:1 Брагантино Паулиста А1 Брагантино 0:2 Ботафого Рибейрао Серия C Ботафого Рибейрао 1:1 Брагантино Серия C Брагантино 2:0 Ботафого Рибейрао Паулиста
Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Серия C Брагантино 2:2 Ботафого Рибейрао Серия C Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Паулиста Ботафого Рибейрао 1:0 Брагантино Паулиста Ботафого Рибейрао 1:1 Брагантино Campeonato Paulista Брагантино 2:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Ботафого Рибейрао 2:4 Брагантино Campeonato Paulista
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Паранаэнсе 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Атлетико Минейро 2 2 0 0 4 - 2 6
3. Атлетико Гойяненсе 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Байя 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Спорт Ресифи 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Интернасьональ 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гремио 0:1 2 1 0 1 1 - 1 3
8. Сеара 1:0 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Брагантино 2 0 2 0 2 - 2 2
10. Палмейрас 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сантос 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ботафого Рибейрао 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Флуминенсе 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Васко да Гама 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сан-Паулу 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Гойяс 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Коринтианс 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Форталеза 1 0 0 1 0 - 2 0
19. Куритиба 2 0 0 2 0 - 2 0
20. Фламенго 2 0 0 2 0 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Matheus получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Рикардо Риллер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Matheus Jesus получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Alerrandro бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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