Атлетико Паранаэнсе
1:1
Второй тайм: 58'
Гойяс
21' Желтая карточкаБесса Даниэль
1:0
32' ГолVictor Vitinho4
42' Желтая карточкаJonatan VII
45' Желтая карточкаThiago Heleno
1:1
45' ПенальтиБесса Даниэль
33
Lucas
Halter
16
Abner2
10
Маркиньос
II
11
Nikao
32
Yago
15
Heron
17
Dias
IV
70
Vinicius5
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Lucas HalterЗащитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маркиньос IIПолузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
-
27 IvaldoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖеуваниоПолузащитник
-
77 Kawan
-
13 Khellven
-
-
-
70 Лейте Бруно
-
29 Pedrinho VI4
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
-
32 YagoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 HeronЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dias IVПолузащитник
- Нападающий
-
70 Vinicius5Нападающий
- Запасные игроки
-
95 ЗекаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
73 Алан ОсориоНападающий
-
-
-
-
18 Ignacio Jara
-
-
-
-
Главный тренер: Ney Franco
Ход матча
21'
32'
1:0
42'
45'
45'
1:1
46'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Vitinho4
|2
|1
|2.
|Лео Ситтадини
|1
|0.5
|3.
|Lucas Halter
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесса Даниэль
|1 (1)
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Thiago Heleno
|1
|0
|2.
|Jonatan VII
|1
|0
|3.
|Christian Cardoso
|1
|0
|4.
|Kawan
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бесса Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Гойяс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе Коло-Коло 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Rio Branco3 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Penarol1 Операрио Ферровиарио 1:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Cascavel CR Атлетико Паранаэнсе 3:0 Toledo1 Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Парана Сианорте 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Лондрина ЭК Атлетико Паранаэнсе 1:0 ПСТК КЕ Униао 1:3 Атлетико Паранаэнсе
Гойяс Последние 20 матчей: + = -Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе Апаресиденсе 1:2 Гойяс Васко да Гама 0:1 Гойяс
Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс Гойяс 0:1 Сол де Америка Гойяс 4:1 Анаполина Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Сол де Америка 1:0 Гойяс Гойяс 1:1 Гойянезия Фаст Клуб 0:2 Гойяс Гойяс 1:1 Вила Нова Анаполина 1:3 Гойяс Ипора 0:0 Гойяс Гойяс 3:2 Апаресиденсе Гойяс 3:2 Гремио Палмейрас 5:1 Гойяс Гойяс 1:2 Форталеза
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 7
Гойяс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 3:2 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Гойяс 0:0 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гойяс 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Гойяс Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|3:2
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Брагантино
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Гремио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Спорт Ресифи
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Интернасьональ
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Гойяс
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Сантос
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Байя
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Фламенго
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Куритиба
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Флуминенсе
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Коринтианс
|2:3
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Сеара
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|Форталеза
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0