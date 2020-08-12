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  3. Бразилия
Атлетико Паранаэнсе
1:1
Второй тайм: 58'
Гойяс
0'
21' Желтая карточка
Бесса Даниэль
1:0
32' Гол
Victor Vitinho4
42' Желтая карточка
Jonatan VII
45' Желтая карточка
Thiago Heleno
1:1
45' Пенальти
Бесса Даниэль
58'
1
Дос
Сантос
Адербар
2
Jonatan
VII
33
Lucas
Halter
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
55
Фернандо
Матос
5
Веллингтон
III
10
Маркиньос
II
11
Nikao
38
Alessandro
Vinicius2
28
Victor
Vitinho4
88
Фильо
Марсело
32
Yago
27
Fabio
Sanches
4
Rafael
Vaz
15
Heron
5
Брено
Родригес
10
Бесса
Даниэль
98
Таллиш
Энрике
17
Dias
IV
31
Андраде
Виктор
70
Vinicius5
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Гойяс
4-4-2

Ход матча

21'
 
Бесса Даниэль
23'
Лео Ситтадини
Фернандо Матос
 
32'
Victor Vitinho4
(Lucas Halter)
1:0
42'
Jonatan VII
 
45'
Thiago Heleno
 
45'
1:1
Бесса Даниэль
46'
 
Juan Pintado
Yago
46'
 
Douglas Baggio
Таллиш Энрике

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Vitinho4 2 1
2. Лео Ситтадини 1 0.5
3. Lucas Halter 0 0
Гойяс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесса Даниэль 1 (1) 1

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Thiago Heleno 1 0
2. Jonatan VII 1 0
3. Christian Cardoso 1 0
4. Kawan 1 0
Гойяс
# Игрок      
1. Бесса Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Гойяс 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -
Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе Коло-Коло 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Rio Branco3 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Penarol1 Операрио Ферровиарио 1:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Cascavel CR Атлетико Паранаэнсе 3:0 Toledo1 Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Парана Сианорте 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 4:1 Лондрина ЭК Атлетико Паранаэнсе 1:0 ПСТК КЕ Униао 1:3 Атлетико Паранаэнсе
Гойяс Последние 20 матчей: + = -
Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе Апаресиденсе 1:2 Гойяс Васко да Гама 0:1 Гойяс
Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс Гойяс 0:1 Сол де Америка Гойяс 4:1 Анаполина Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Сол де Америка 1:0 Гойяс Гойяс 1:1 Гойянезия Фаст Клуб 0:2 Гойяс Гойяс 1:1 Вила Нова Анаполина 1:3 Гойяс Ипора 0:0 Гойяс Гойяс 3:2 Апаресиденсе Гойяс 3:2 Гремио Палмейрас 5:1 Гойяс Гойяс 1:2 Форталеза

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 7
Гойяс: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе 4:1 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 3:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 3:2 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Гойяс 0:0 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Гойяс 4:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 5:0 Гойяс Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 3:2 2 2 0 0 4 - 2 6
2. Атлетико Паранаэнсе 1:1 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Брагантино 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Гремио 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Спорт Ресифи 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Интернасьональ 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Гойяс 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Атлетико Гойяненсе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Сантос 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Байя 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Фламенго 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Куритиба 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Палмейрас 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Васко да Гама 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сан-Паулу 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Флуминенсе 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Коринтианс 2:3 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Ботафого Рибейрао 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Сеара 1 0 0 1 2 - 3 0
20. Форталеза 1 0 0 1 0 - 2 0
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