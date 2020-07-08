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Динамо Киев
1:1
Второй тайм: 46'
Ворскла
0'
9' Желтая карточка
Сирота Александр
0:1
11' Гол
Степанюк Руслан
1:1
28' Гол
Вербич Беньямин
42' Желтая карточка
Скляр Александр
46'
Динамо Киев
Ворскла

Ход матча

9'
Сирота Александр
 
11'
0:1
Степанюк Руслан
28'
Вербич Беньямин
1:1
42'
 
Скляр Александр

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуэлунд Миккель 2 0.5
2. Сидорчук Сергей 1 0.25
3. Вербич Беньямин 1 0.25
4. Цыганков Виктор 1 0.25
5. Попов Денис II 1 0.25
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 1 0.25
2. Козыренко Юрий 1 0.25
3. Васин Денис 1 (1) 0.25
4. Кане Ибрахим 1 (1) 0.25

Карточки

Динамо Киев
# Игрок      
1. Шепелев Владимир 1 1
2. Кадири Мохаммед 0 1
3. Цыганков Виктор 1 0
4. Сирота Александр 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 2 0
2. Чеснаков Владимир 1 0
3. Пуцлин Давид 1 0
4. Н'Диай Папе Алиун 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Динамо Киев 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 0 40% (2)
 Ворскла 0 0 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев
Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев Десна 0:1 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Лугано Динамо Киев 1:2 Заря
Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1
Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла Ворскла 0:1 Десна Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла

Последние игры между собой

Динамо Киев: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Ворскла: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:5 Динамо Киев Премьер-лига Ворскла 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига
Ворскла 0:1 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 4:0 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:0 Динамо Киев Премьер-лига Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 0:2 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 0:4 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:1 Ворскла Разное Ворскла 0:3 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Динамо Киев 2:1 Ворскла Премьер-лига Ворскла 2:2 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:0 Динамо Киев Премьер-лига Динамо Киев 3:0 Ворскла Премьер-лига
1/8 финала
2 Минай
0 Львов
2 Ингулец
1 Днепр-1
2 Динамо Киев
1 Шахтёр Донецк
6 Александрия
5 Заря
5 Альянс
3 Горняк-Спорт
1 Мариуполь
0 Олимпик Донецк
2 Николаев
4 Десна
0 Колос Ковалёвка
1 Ворскла
1/4 финала
7 Минай
6 Ингулец
1 Динамо Киев
0 Александрия
2 Альянс
4 Мариуполь
0 Десна
1 Ворскла
1/2 финала
0 Минай
2 Динамо Киев
3 Мариуполь
4 Ворскла
Финал
0 Динамо Киев
0 Ворскла
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв.
  • 44'
    Де Пена сыграл к линии штрафной площади на Вербича, который пока разворачивался и потерял игровой снаряд.
  • 43'
    Де Пена делал проникающий пас в штрафную площади на Циатишвили, но вышло слишком сильно и мяч выкатился за пределы поля.
  • 42'
    Сам Де Пена выполнил подачу в центр штрафной, где Резнык на выходе в прыжке сумел зафиксировал игровой снаряд.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Желтая карточка
    41'
    Скляр получает жёлтую карточку за фол против Де Пена на правой бровке.
  • 40'
    Вербич наносил удар с линии штрафной в нижний угол ворот, Ризнык в падении вытянулся в струнку и перевёл сферу за пределы поля.
  • 39'
    Степанюк до конца прессинговал Шабанова около штрафной киевлян в надежде на перехват, но защитник "Динамо" всё-таки смог отправить круглого в сторону центрального круга.
  • Фол, нарушение
    38'
    Скляр промедлил с принятием решения после перехвата мяча, на него налетел Сидорчук и сбил его с ног. Арбитр зафиксировал фол.
  • 37'
    Шепелев сыграл в лицевую на Де Пена, который прострелил в центр вратарской, где Ризнык снова в падении зафиксировал игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    36'
    Кане сыграл вперёд на Сапая, который затем потерял сферу и после этого сфолил против Шабанова.
  • 35'
    Де Пена с линии штрафной низом нанёс удар по воротам в ближний угол, но Ризнык в падении фиксирует круглого.
  • 34'
    Кане нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной площади, но игровой снаряд пролетел в нескольких метрах от штанги.
  • 33'
    Сидорчук сыграл в стенку с партнёром на правом краю, покатил мяч в центр на Вербича, но тот потерял игровой снаряд.
  • 32'
    Теперь игроки "Ворсклы" перекатывают сферу около своей штрафной, пытаются они вернуться в игру, а то давно они не угрожали воротам киевлян.
  • 31'
    Де Пена выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Вербич головой пробил по воротам, но вышло выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    30'
    Шепелев сделал передачу в центральную зону и Вербич в борьбе с Чеснаковым оказался на газоне, это фол.
  • 29'
    Де Пена выполняет подачу на дальнюю штангу, откуда защитники "Ворсклы" выбивают сферу за боковую линию.
  • 28'
    После забитого гола чуть активнее стали действовать в атаку игроки киевского "Динамо" и больше времени проводить с мячом около штрафной соперника.
  • Описание гола
    27'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! БЕНЬЯМИН ВЕРБИЧ!!! Сидорчук выполнил подачу в центр штрафной, Де Пена сбросил мяч Вербичу, который ударом с лини вратарской отправил сферу под перекладину.
  • 26'
    Миколенко вновь подключился в атаку, сыграл в стенку с Буяльским, дальше покатил мяч в штрафную, но Ризнык на выходе зафиксировал игровой снаряд.
  • 25'
    Теперь игроки "Динамо" продолжают перекатывают игровой снаряд около центрального круга.
  • Опасный момент
    24'
    Миколенко простреливает с левого фланга на линию вратарской, откуда Вербич в касание бьёт по воротам и Ризнык в падении отражает сферу!
  • 23'
    Уже на протяжении двух минут игроки из Полтавы не переходят через центральную линию, они забили гол и их уже всё устраивает.
  • 22'
    Защитники "Ворсклы" теперь перекатывают игровой снаряд около своей штрафной, киевляне как не стараются, но перехватить круглого не могут.
  • 21'
    Де Пена прошёл вперёд по левому флангу, с линии штрафной нанёс удар в дальний угол, но мяч пролетел в метре от штанги.
  • 20'
    Скляр с левого фланга нанёс удар по воротам, мяч летел по центру ворот и на удобной высоте для голкипера, и Бущан уверенно зафиксировал сферу.
  • Угловой
    19'
    Де Пена выполнил подачу на дальнюю штангу, куда вышел голкипер и в прыжке зафиксировал круглого.
  • Угловой
    18'
    Буяльский выполнил подачу с углового в центр вратарской, где Ризнык в падении кулаками выносит сферу за пределы штрафной.
  • 17'
    Циатишвили пошёл в лицевую на правом краю, пытался прострелить в центр, но мяч от защитника "Ворсклы" вылетел за пределы поля.
  • 16'
    Миколенко побежал вперёд по левому флангу, прострелил мяч к линии штрафной, где партнёры продолжили катать сферу от игрока к игроку.
  • Угловой
    15'
    Де Пена после подачи с углового головой пробил по воротам с линии вратарской, но мяч от соперника пролетел над перекладиной.
  • Фол, нарушение
    14'
    Пердута выполнил длинную передачу вперёд по правому флангу, Де Пена после того, как игрок "Ворсклы" расстался с мячом сыграл ему по ногам и арбитр сделал устное предупреждение.
  • 13'
    Киевляне около своей штрафной перекатывают игровой снаряд, не торопятся пока они идти вперёд.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! РУСЛАН СТЕПАНЮК!!! Кане разыграл угловой с партнёром, выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч пролетел по груди Сидорчука и прилетел к Степанюку, который находился один и спокойно переправил мяч в сетку ворот!
  • 11'
    После подачи в штрафную площадь Де Пена выиграл верховое единоборство и переправил круглого за пределы поля.
  • Желтая карточка
    10'
    Сирота в подкате срубил на правой бровке Кулача, за что получил жёлтую карточку.
  • 9'
    Защитники киевского "Динамо" теперь основательно взяли игровой снаряд на своей половине поля, Сирота сделал длинную передачу вперёд, но снова первым на мяче оказался Ризнык.
  • 8'
    Чеснаков выполнил длинную передачу вперёд, но теперь Бущан вышел к линии штрафной и зафиксировал игровой снаряд.
  • 7'
    Буяльский на линии штрафной сыграл в стенку с Циатишвили, но так и не решился на удар по воротам и потерял игровой снаряд.
  • Опасный момент
    6'
    Исправился Кане во второй раз, прошёл он вперёд по левому флангу, выполнил прострел вдоль ворот и мяч пролетел рядом с Кулачем, который находился на линии вратарской!
  • 5'
    Скляр выполнил передачу в касание на левую бровку, но затем Кане выполнил неточную подачу к штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    5'
    Сидорчук выполнил вертикальную передачу на Шепелёва, который не смог зацепиться за сферу, но затем нарушил правила в борьбе за мяч.
  • 4'
    Де Пена сыграл на Миколенко, который выполнил подачу в штрафную площадь, но вышло слишком сильно и мяч улетел на правую бровку.
  • 3'
    Защитники "Ворсклы" после этого продолжили контролировать игровой снаряд около своей штрафной площади.
  • Опасный момент
    2'
    Буяльский после перехвата мяча у Н'Диайя пробросил мяч вперёд, но Ризнык на выходе сумел зафиксировать сферу!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами киевского "Динамо" и "Ворсклы" вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru финальный матч Кубка Украины. В рамках этой игры на стадионе "Металлист" в Харькове, вместимостью 40003 мест, лицом к лицу сойдутся киевское "Динамо" и "Ворскла". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Екатериной Монзуль. Помощники судьи - Марина Стрелецкая, Александра Ардашева, Виталий Романов, Владимир Володин; резервный арбитр - Анастасия Романюк. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 154
    Динамо Киев 94.2% (145)
    X 3.9% (6)
    Ворскла 1.9% (3)
    Все прогнозы
    1.95 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Скляр Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Вербич Беньямин бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Степанюк Руслан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Oleksandr Syrota получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Прогнозы на матч Динамо Киев 1:1 Ворскла

Исход игры
Динамо Киев
94.2% (145)
Ничья
3.9% (6)
Ворскла
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (60)
Меньше
58.62% (85)
Обе команды забьют
Да
37.24% (54)
Нет
62.76% (91)
Популярный счёт
2:0 Динамо Киев
40.9% (63)
2:1 Динамо Киев
24% (37)
1:0 Динамо Киев
11% (17)
3:1 Динамо Киев
7.1% (11)
3:0 Динамо Киев
3.2% (5)
4:0 Динамо Киев
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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