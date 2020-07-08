Сам Де Пена выполнил подачу в центр штрафной, где Резнык на выходе в прыжке сумел зафиксировал игровой снаряд.

Де Пена делал проникающий пас в штрафную площади на Циатишвили, но вышло слишком сильно и мяч выкатился за пределы поля.

Де Пена сыграл к линии штрафной площади на Вербича, который пока разворачивался и потерял игровой снаряд.

41' Скляр получает жёлтую карточку за фол против Де Пена на правой бровке.

40' Вербич наносил удар с линии штрафной в нижний угол ворот, Ризнык в падении вытянулся в струнку и перевёл сферу за пределы поля.

39' Степанюк до конца прессинговал Шабанова около штрафной киевлян в надежде на перехват, но защитник "Динамо" всё-таки смог отправить круглого в сторону центрального круга.

38' Скляр промедлил с принятием решения после перехвата мяча, на него налетел Сидорчук и сбил его с ног. Арбитр зафиксировал фол.

37' Шепелев сыграл в лицевую на Де Пена, который прострелил в центр вратарской, где Ризнык снова в падении зафиксировал игровой снаряд.

36' Кане сыграл вперёд на Сапая, который затем потерял сферу и после этого сфолил против Шабанова.

35' Де Пена с линии штрафной низом нанёс удар по воротам в ближний угол, но Ризнык в падении фиксирует круглого.

34' Кане нанёс удар по воротам из-за пределов штрафной площади, но игровой снаряд пролетел в нескольких метрах от штанги.

33' Сидорчук сыграл в стенку с партнёром на правом краю, покатил мяч в центр на Вербича, но тот потерял игровой снаряд.

32' Теперь игроки "Ворсклы" перекатывают сферу около своей штрафной, пытаются они вернуться в игру, а то давно они не угрожали воротам киевлян.

31' Де Пена выполнил подачу в центр штрафной площади, откуда Вербич головой пробил по воротам, но вышло выше перекладины.

30' Шепелев сделал передачу в центральную зону и Вербич в борьбе с Чеснаковым оказался на газоне, это фол.

29' Де Пена выполняет подачу на дальнюю штангу, откуда защитники "Ворсклы" выбивают сферу за боковую линию.

28' После забитого гола чуть активнее стали действовать в атаку игроки киевского "Динамо" и больше времени проводить с мячом около штрафной соперника.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! БЕНЬЯМИН ВЕРБИЧ!!! Сидорчук выполнил подачу в центр штрафной, Де Пена сбросил мяч Вербичу, который ударом с лини вратарской отправил сферу под перекладину.

26' Миколенко вновь подключился в атаку, сыграл в стенку с Буяльским, дальше покатил мяч в штрафную, но Ризнык на выходе зафиксировал игровой снаряд.

25' Теперь игроки "Динамо" продолжают перекатывают игровой снаряд около центрального круга.

24' Миколенко простреливает с левого фланга на линию вратарской, откуда Вербич в касание бьёт по воротам и Ризнык в падении отражает сферу!

23' Уже на протяжении двух минут игроки из Полтавы не переходят через центральную линию, они забили гол и их уже всё устраивает.

22' Защитники "Ворсклы" теперь перекатывают игровой снаряд около своей штрафной, киевляне как не стараются, но перехватить круглого не могут.

21' Де Пена прошёл вперёд по левому флангу, с линии штрафной нанёс удар в дальний угол, но мяч пролетел в метре от штанги.

20' Скляр с левого фланга нанёс удар по воротам, мяч летел по центру ворот и на удобной высоте для голкипера, и Бущан уверенно зафиксировал сферу.

19' Де Пена выполнил подачу на дальнюю штангу, куда вышел голкипер и в прыжке зафиксировал круглого.

18' Буяльский выполнил подачу с углового в центр вратарской, где Ризнык в падении кулаками выносит сферу за пределы штрафной.

17' Циатишвили пошёл в лицевую на правом краю, пытался прострелить в центр, но мяч от защитника "Ворсклы" вылетел за пределы поля.

16' Миколенко побежал вперёд по левому флангу, прострелил мяч к линии штрафной, где партнёры продолжили катать сферу от игрока к игроку.

15' Де Пена после подачи с углового головой пробил по воротам с линии вратарской, но мяч от соперника пролетел над перекладиной.

14' Пердута выполнил длинную передачу вперёд по правому флангу, Де Пена после того, как игрок "Ворсклы" расстался с мячом сыграл ему по ногам и арбитр сделал устное предупреждение.

13' Киевляне около своей штрафной перекатывают игровой снаряд, не торопятся пока они идти вперёд.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! РУСЛАН СТЕПАНЮК!!! Кане разыграл угловой с партнёром, выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч пролетел по груди Сидорчука и прилетел к Степанюку, который находился один и спокойно переправил мяч в сетку ворот!

11' После подачи в штрафную площадь Де Пена выиграл верховое единоборство и переправил круглого за пределы поля.

10' Сирота в подкате срубил на правой бровке Кулача, за что получил жёлтую карточку.

9' Защитники киевского "Динамо" теперь основательно взяли игровой снаряд на своей половине поля, Сирота сделал длинную передачу вперёд, но снова первым на мяче оказался Ризнык.

8' Чеснаков выполнил длинную передачу вперёд, но теперь Бущан вышел к линии штрафной и зафиксировал игровой снаряд.

7' Буяльский на линии штрафной сыграл в стенку с Циатишвили, но так и не решился на удар по воротам и потерял игровой снаряд.

6' Исправился Кане во второй раз, прошёл он вперёд по левому флангу, выполнил прострел вдоль ворот и мяч пролетел рядом с Кулачем, который находился на линии вратарской!

5' Скляр выполнил передачу в касание на левую бровку, но затем Кане выполнил неточную подачу к штрафной площади.

5' Сидорчук выполнил вертикальную передачу на Шепелёва, который не смог зацепиться за сферу, но затем нарушил правила в борьбе за мяч.

4' Де Пена сыграл на Миколенко, который выполнил подачу в штрафную площадь, но вышло слишком сильно и мяч улетел на правую бровку.

3' Защитники "Ворсклы" после этого продолжили контролировать игровой снаряд около своей штрафной площади.

2' Буяльский после перехвата мяча у Н'Диайя пробросил мяч вперёд, но Ризнык на выходе сумел зафиксировать сферу!