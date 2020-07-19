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Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Динамо Киев
0' 12'
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
13
Гавриш
Виталий
6
Максименко
Максим
15
Черноморец
Александр
99
Задоя
Евгений
9
Антюх
Денис
18
Костишин
Денис
90
Богданов
Андрей
10
Морозко
Евгений
7
Лысенко
Владимир
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
4
Попов
Денис
II
30
Шабанов
Артём
20
Караваев
Александр
6
Кадири
Мохаммед
8
Шепелев
Владимир
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
14
Карлос
де
Пена
43
Русин
Назарий
Колос Ковалёвка
Динамо Киев

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Смирный Евгений 5 0.16
2. Лысенко Владимир 5 0.16
3. Вильхамссон Арни 4 (2) 0.13
4. Костишин Денис 3 (1) 0.09
5. Гавриш Виталий 3 (2) 0.09
6. Ильин Олег 2 0.06
7. Милько Вадим 2 0.06
8. Ореховский Павел 1 0.03
9. Морозко Евгений 1 0.03
10. Волков Александр 1 0.03
11. Кожушко Олег 1 0.03
12. Петров Кирилл 1 0.03
13. Парамонов Вадим 1 0.03
14. Сорокин Станислав 1 0.03
15. Нехтий Владислав 0 0
16. Задоя Евгений 0 0
17. Богданов Андрей 0 0
18. Антюх Денис 0 0
19. Емец Владислав 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 14 (4) 0.44
2. Вербич Беньямин 11 (2) 0.34
3. Буяльский Виталий 9 (1) 0.28
4. Карлос де Пена 9 (1) 0.28
5. Беседин Артём 8 (1) 0.25
6. Миколенко Виталий 3 0.09
7. Шабанов Артём 2 0.06
8. Родригес Жерсон 2 0.06
9. Сидорчук Сергей 1 0.03
10. Фран Соль 1 0.03
11. Шапаренко Николай 1 0.03
12. Попов Денис II 1 0.03
13. Шепелев Владимир 0 0
14. Кедзёра Томаш 0 0
15. Караваев Александр 0 0
16. Кадар Томаш 0 0
17. Цитаишвили Георгий 0 0
18. Сирота Александр 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Милько Вадим 10 0
2. Максименко Максим 4 3
3. Смирный Евгений 6 1
4. Петров Кирилл 5 1
5. Зозуля Алексей 6 0
6. Ореховский Павел 6 0
7. Ильин Олег 6 0
8. Задоя Евгений 4 1
9. Черноморец Александр 5 0
10. Костишин Денис 5 0
11. Емец Владислав 5 0
12. Морозко Евгений 3 1
13. Парамонов Вадим 4 0
14. Ефремов Евгений 4 0
15. Гавриш Виталий 2 1
16. Лысенко Владимир 3 0
17. Вильхамссон Арни 3 0
18. Кожушко Олег 1 1
19. Нехтий Владислав 2 0
20. Волынец Евгений 2 0
21. Сорокин Станислав 2 0
22. Бондаренко Александр 1 0
23. Волков Александр 1 0
24. Мигунов Александр 1 0
25. Кизилатеш Джемаль 1 0
26. Антюх Денис 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 8 0
2. Шепелев Владимир 5 1
3. Беседин Артём 6 0
4. Попов Денис II 6 0
5. Карлос де Пена 5 0
6. Миколенко Виталий 5 0
7. Кадар Томаш 3 1
8. Шабанов Артём 4 0
9. Кадири Мохаммед 4 0
10. Вербич Беньямин 2 1
11. Гармаш Денис 3 0
12. Андриевский Александр 3 0
13. Цыганков Виктор 3 0
14. Буяльский Виталий 1 1
15. Караваев Александр 2 0
16. Кедзёра Томаш 2 0
17. Бурда Никита 2 0
18. Шапаренко Николай 2 0
19. Пиварич Йосип 0 1
20. Бущан Георгий 1 0
21. Фран Соль 1 0
22. Родригес Жерсон 1 0
23. Русин Назарий 1 0
24. Цитаишвили Георгий 1 0
25. Сирота Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 10.34% (3) 17.24% (5) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 17.24% (5)
 Динамо Киев 10.17% (6) 11.86% (7) 23.73% (14) 15.25% (9) 16.95% (10) 22.03% (13)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия
Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк
Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 32 26 4 2 78 - 24 82
2. Динамо Киев 0:0 Заявка 32 18 6 8 65 - 33 60
3. Заря 0:0 Заявка 32 17 7 8 49 - 28 58
4. Десна 0:0 Заявка 32 17 5 10 58 - 32 56
5. Александрия 0:0 Заявка 32 14 7 11 47 - 45 49
6. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 32 9 3 20 31 - 59 30

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 30 13 4 13 42 - 42 43
2. Мариуполь Заявка 30 10 9 11 34 - 46 39
3. Олимпик Донецк Заявка 30 8 6 16 32 - 47 30
4. Ворскла Заявка 30 7 7 16 23 - 48 28
5. Львов Заявка 32 5 9 18 25 - 57 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Колос Ковалёвка 1.3% (2)
X 4.5% (7)
Динамо Киев 94.2% (146)
Все прогнозы
2.07 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Динамо Киев

Исход игры
Колос Ковалёвка
1.3% (2)
Ничья
4.5% (7)
Динамо Киев
94.2% (146)
Тотал 2.5
Больше
56.46% (83)
Меньше
43.54% (64)
Обе команды забьют
Да
53.74% (79)
Нет
46.26% (68)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
34.2% (53)
1:2 Динамо Киев
31.6% (49)
1:3 Динамо Киев
13.5% (21)
0:3 Динамо Киев
4.5% (7)
0:1 Динамо Киев
3.2% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:3 Динамо Киев
1.3% (2)
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