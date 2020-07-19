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Колос Ковалёвка
2:0
Конец матча

Стадион:
Динамо Киев
0'
30' Желтая карточка
Черноморец Александр
1:0
54' Гол
Лысенко Владимир
2:0
70' Пенальти
Вильхамссон Арни
74' Желтая карточка
Шепелев Владимир
82' Желтая карточка
Кедзёра Томаш
84' Желтая карточка
Милько Вадим
90' Вторая желтая карточка
Милько Вадим
90'+6
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
13
Гавриш
Виталий
6
Максименко
Максим
15
Черноморец
Александр
99
Задоя
Евгений
9
Антюх
Денис
18
Костишин
Денис
90
Богданов
Андрей
10
Морозко
Евгений
7
Лысенко
Владимир
1
Бущан
Георгий
94
Кедзёра
Томаш
4
Попов
Денис
II
30
Шабанов
Артём
20
Караваев
Александр
6
Кадири
Мохаммед
8
Шепелев
Владимир
15
Цыганков
Виктор
29
Буяльский
Виталий
14
Карлос
де
Пена
43
Русин
Назарий
Колос Ковалёвка
Динамо Киев

Ход матча

30'
Черноморец Александр
 
54'
Ореховский Павел
Костишин Денис
 
54'
Лысенко Владимир
(Морозко Евгений)
1:0
64'
Бондаренко Александр
Лысенко Владимир
 
64'
Вильхамссон Арни
Антюх Денис
 
66'
 
Цитаишвили Георгий
Русин Назарий
66'
 
Шапаренко Николай
Попов Денис II
70'
Вильхамссон Арни
2:0
74'
 
Шепелев Владимир
76'
Милько Вадим
Богданов Андрей
 
82'
 
Кедзёра Томаш
84'
Милько Вадим
 
90'
Милько Вадим
 

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лысенко Владимир 6 0.19
2. Смирный Евгений 5 0.16
3. Вильхамссон Арни 5 (3) 0.16
4. Костишин Денис 3 (1) 0.09
5. Гавриш Виталий 3 (2) 0.09
6. Ильин Олег 2 0.06
7. Милько Вадим 2 0.06
8. Ореховский Павел 1 0.03
9. Морозко Евгений 1 0.03
10. Волков Александр 1 0.03
11. Кожушко Олег 1 0.03
12. Петров Кирилл 1 0.03
13. Парамонов Вадим 1 0.03
14. Сорокин Станислав 1 0.03
15. Нехтий Владислав 0 0
16. Задоя Евгений 0 0
17. Богданов Андрей 0 0
18. Антюх Денис 0 0
19. Емец Владислав 0 0
Динамо Киев
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цыганков Виктор 14 (4) 0.44
2. Вербич Беньямин 11 (2) 0.34
3. Буяльский Виталий 9 (1) 0.28
4. Карлос де Пена 9 (1) 0.28
5. Беседин Артём 8 (1) 0.25
6. Миколенко Виталий 3 0.09
7. Шабанов Артём 2 0.06
8. Родригес Жерсон 2 0.06
9. Сидорчук Сергей 1 0.03
10. Фран Соль 1 0.03
11. Шапаренко Николай 1 0.03
12. Попов Денис II 1 0.03
13. Шепелев Владимир 0 0
14. Кедзёра Томаш 0 0
15. Караваев Александр 0 0
16. Кадар Томаш 0 0
17. Цитаишвили Георгий 0 0
18. Сирота Александр 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
# Игрок      
1. Милько Вадим 10 0
2. Максименко Максим 4 3
3. Смирный Евгений 6 1
4. Петров Кирилл 5 1
5. Зозуля Алексей 6 0
6. Ореховский Павел 6 0
7. Черноморец Александр 6 0
8. Ильин Олег 6 0
9. Задоя Евгений 4 1
10. Костишин Денис 5 0
11. Емец Владислав 5 0
12. Морозко Евгений 3 1
13. Парамонов Вадим 4 0
14. Ефремов Евгений 4 0
15. Гавриш Виталий 2 1
16. Лысенко Владимир 3 0
17. Вильхамссон Арни 3 0
18. Кожушко Олег 1 1
19. Нехтий Владислав 2 0
20. Волынец Евгений 2 0
21. Сорокин Станислав 2 0
22. Бондаренко Александр 1 0
23. Волков Александр 1 0
24. Мигунов Александр 1 0
25. Кизилатеш Джемаль 1 0
26. Антюх Денис 1 0
Динамо Киев
# Игрок      
1. Сидорчук Сергей 8 0
2. Шепелев Владимир 6 1
3. Беседин Артём 6 0
4. Попов Денис II 6 0
5. Карлос де Пена 5 0
6. Миколенко Виталий 5 0
7. Кадар Томаш 3 1
8. Шабанов Артём 4 0
9. Кадири Мохаммед 4 0
10. Вербич Беньямин 2 1
11. Гармаш Денис 3 0
12. Андриевский Александр 3 0
13. Кедзёра Томаш 3 0
14. Цыганков Виктор 3 0
15. Буяльский Виталий 1 1
16. Караваев Александр 2 0
17. Бурда Никита 2 0
18. Шапаренко Николай 2 0
19. Пиварич Йосип 0 1
20. Бущан Георгий 1 0
21. Фран Соль 1 0
22. Родригес Жерсон 1 0
23. Русин Назарий 1 0
24. Цитаишвили Георгий 1 0
25. Сирота Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Колос Ковалёвка 10.34% (3) 17.24% (5) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 17.24% (5)
 Динамо Киев 10.17% (6) 11.86% (7) 23.73% (14) 15.25% (9) 16.95% (10) 22.03% (13)

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия
Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк
Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Премьер-лига Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 0:4 Динамо Киев Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 32 26 4 2 80 - 26 82
2. Динамо Киев 0:2 Заявка 32 18 5 9 65 - 35 59
3. Заря Заявка 32 17 7 8 50 - 29 58
4. Десна Заявка 32 17 5 10 59 - 33 56
5. Александрия Заявка 32 14 7 11 49 - 47 49
6. Колос Ковалёвка 2:0 Заявка 32 10 2 20 33 - 59 32

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 30 13 4 13 42 - 42 43
2. Мариуполь Заявка 30 10 9 11 34 - 46 39
3. Олимпик Донецк Заявка 30 8 6 16 32 - 47 30
4. Ворскла Заявка 30 7 7 16 23 - 48 28
5. Львов Заявка 32 5 9 18 25 - 57 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Черноморец Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Valeriy Lobanovskyi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Колос Ковалёвка 1.3% (2)
X 4.5% (7)
Динамо Киев 94.2% (146)
Все прогнозы
2.07 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев

Исход игры
Колос Ковалёвка
1.3% (2)
Ничья
4.5% (7)
Динамо Киев
94.2% (146)
Тотал 2.5
Больше
56.46% (83)
Меньше
43.54% (64)
Обе команды забьют
Да
53.74% (79)
Нет
46.26% (68)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
34.2% (53)
1:2 Динамо Киев
31.6% (49)
1:3 Динамо Киев
13.5% (21)
0:3 Динамо Киев
4.5% (7)
0:1 Динамо Киев
3.2% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:3 Динамо Киев
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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