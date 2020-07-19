Колос Ковалёвка
2:0
Конец матча
Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
Динамо Киев
30' Желтая карточкаЧерноморец Александр
1:0
54' ГолЛысенко Владимир
2:0
70' ПенальтиВильхамссон Арни
74' Желтая карточкаШепелев Владимир
82' Желтая карточкаКедзёра Томаш
84' Желтая карточкаМилько Вадим
90' Вторая желтая карточкаМилько Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Бойко ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Алексей Михайличенко
Ход матча
54'
70'
2:0
74'
82'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лысенко Владимир
|6
|0.19
|2.
|Смирный Евгений
|5
|0.16
|3.
|Вильхамссон Арни
|5 (3)
|0.16
|4.
|Костишин Денис
|3 (1)
|0.09
|5.
|Гавриш Виталий
|3 (2)
|0.09
|6.
|Ильин Олег
|2
|0.06
|7.
|Милько Вадим
|2
|0.06
|8.
|Ореховский Павел
|1
|0.03
|9.
|Морозко Евгений
|1
|0.03
|10.
|Волков Александр
|1
|0.03
|11.
|Кожушко Олег
|1
|0.03
|12.
|Петров Кирилл
|1
|0.03
|13.
|Парамонов Вадим
|1
|0.03
|14.
|Сорокин Станислав
|1
|0.03
|15.
|Нехтий Владислав
|0
|0
|16.
|Задоя Евгений
|0
|0
|17.
|Богданов Андрей
|0
|0
|18.
|Антюх Денис
|0
|0
|19.
|Емец Владислав
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цыганков Виктор
|14 (4)
|0.44
|2.
|Вербич Беньямин
|11 (2)
|0.34
|3.
|Буяльский Виталий
|9 (1)
|0.28
|4.
|Карлос де Пена
|9 (1)
|0.28
|5.
|Беседин Артём
|8 (1)
|0.25
|6.
|Миколенко Виталий
|3
|0.09
|7.
|Шабанов Артём
|2
|0.06
|8.
|Родригес Жерсон
|2
|0.06
|9.
|Сидорчук Сергей
|1
|0.03
|10.
|Фран Соль
|1
|0.03
|11.
|Шапаренко Николай
|1
|0.03
|12.
|Попов Денис II
|1
|0.03
|13.
|Шепелев Владимир
|0
|0
|14.
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|15.
|Караваев Александр
|0
|0
|16.
|Кадар Томаш
|0
|0
|17.
|Цитаишвили Георгий
|0
|0
|18.
|Сирота Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Милько Вадим
|10
|0
|2.
|Максименко Максим
|4
|3
|3.
|Смирный Евгений
|6
|1
|4.
|Петров Кирилл
|5
|1
|5.
|Зозуля Алексей
|6
|0
|6.
|Ореховский Павел
|6
|0
|7.
|Черноморец Александр
|6
|0
|8.
|Ильин Олег
|6
|0
|9.
|Задоя Евгений
|4
|1
|10.
|Костишин Денис
|5
|0
|11.
|Емец Владислав
|5
|0
|12.
|Морозко Евгений
|3
|1
|13.
|Парамонов Вадим
|4
|0
|14.
|Ефремов Евгений
|4
|0
|15.
|Гавриш Виталий
|2
|1
|16.
|Лысенко Владимир
|3
|0
|17.
|Вильхамссон Арни
|3
|0
|18.
|Кожушко Олег
|1
|1
|19.
|Нехтий Владислав
|2
|0
|20.
|Волынец Евгений
|2
|0
|21.
|Сорокин Станислав
|2
|0
|22.
|Бондаренко Александр
|1
|0
|23.
|Волков Александр
|1
|0
|24.
|Мигунов Александр
|1
|0
|25.
|Кизилатеш Джемаль
|1
|0
|26.
|Антюх Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сидорчук Сергей
|8
|0
|2.
|Шепелев Владимир
|6
|1
|3.
|Беседин Артём
|6
|0
|4.
|Попов Денис II
|6
|0
|5.
|Карлос де Пена
|5
|0
|6.
|Миколенко Виталий
|5
|0
|7.
|Кадар Томаш
|3
|1
|8.
|Шабанов Артём
|4
|0
|9.
|Кадири Мохаммед
|4
|0
|10.
|Вербич Беньямин
|2
|1
|11.
|Гармаш Денис
|3
|0
|12.
|Андриевский Александр
|3
|0
|13.
|Кедзёра Томаш
|3
|0
|14.
|Цыганков Виктор
|3
|0
|15.
|Буяльский Виталий
|1
|1
|16.
|Караваев Александр
|2
|0
|17.
|Бурда Никита
|2
|0
|18.
|Шапаренко Николай
|2
|0
|19.
|Пиварич Йосип
|0
|1
|20.
|Бущан Георгий
|1
|0
|21.
|Фран Соль
|1
|0
|22.
|Родригес Жерсон
|1
|0
|23.
|Русин Назарий
|1
|0
|24.
|Цитаишвили Георгий
|1
|0
|25.
|Сирота Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Колос Ковалёвка
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|17.24% (5)
|Динамо Киев
|10.17% (6)
|11.86% (7)
|23.73% (14)
|15.25% (9)
|16.95% (10)
|22.03% (13)
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия
Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 1:2 Олимпик Донецк Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла
Динамо Киев Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 3:1 Заря Александрия 2:2 Динамо Киев Динамо Киев 1:1 Ворскла Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк
Десна 3:2 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Минай 0:2 Динамо Киев Заря 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 5:1 Александрия Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Олимпик Донецк Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 0:0 Рух Львов Динамо Киев 1:1 Десна Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 3:1 Динамо Киев Динамо Киев 2:1 Ворскла Стрёмсгодсет 0:3 Динамо Киев
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Динамо Киев: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|32
|26
|4
|2
|80 - 26
|82
|2.
|Динамо Киев
|0:2 Заявка
|32
|18
|5
|9
|65 - 35
|59
|3.
|Заря
|Заявка
|32
|17
|7
|8
|50 - 29
|58
|4.
|Десна
|Заявка
|32
|17
|5
|10
|59 - 33
|56
|5.
|Александрия
|Заявка
|32
|14
|7
|11
|49 - 47
|49
|6.
|Колос Ковалёвка
|2:0 Заявка
|32
|10
|2
|20
|33 - 59
|32
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|42 - 42
|43
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|34 - 46
|39
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 47
|30
|4.
|Ворскла
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|23 - 48
|28
|5.
|Львов
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|25 - 57
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев
Исход игры
Колос Ковалёвка
1.3% (2)
Ничья
4.5% (7)
Динамо Киев
94.2% (146)
Тотал 2.5
Больше
56.46% (83)
Меньше
43.54% (64)
Обе команды забьют
Да
53.74% (79)
Нет
46.26% (68)
Популярный счёт
0:2 Динамо Киев
34.2% (53)
1:2 Динамо Киев
31.6% (49)
1:3 Динамо Киев
13.5% (21)
0:3 Динамо Киев
4.5% (7)
0:1 Динамо Киев
3.2% (5)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:3 Динамо Киев
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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