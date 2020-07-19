  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
Днепр-1
2:0
Перерыв

Стадион:
Ворскла
0'
8' Желтая карточка
Логинов Сергей
23' Желтая карточка
Булеца Сергей
1:0
25' Гол
Супряга Владислав
2:0
40' Гол
Супряга Владислав
33
Юрчук
Валерий
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
19
Цуриков
Андрей
44
Батагов
Арсений
9
Хобленко
Алексей
14
Ярмолюк
Егор
20
Ди
Франко
Франсиско
10
Булеца
Сергей
89
Супряга
Владислав
51
Исенко
Павел
43
Taras
Dmytruk
18
Павлюк
Евгений
5
Якубу
Наджиб
45
Мельничук
Максим
52
Daniil
Siemiliet
42
Гаджук
Илья
47
Белый
Артём
II
13
Oleh
Vlasov
16
Козыренко
Юрий
14
Кравчук
Даниил
Днепр-1
Ворскла

Ход матча

8'
Логинов Сергей
 
23'
Булеца Сергей
 
25'
Супряга Владислав
(Хобленко Алексей)
1:0
40'
Супряга Владислав
(Цуриков Андрей)
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Супряга Владислав 14 (2) 0.44
2. Булеца Сергей 4 0.13
3. Хобленко Алексей 4 (2) 0.13
4. Когут Игорь 4 0.13
5. Чичиков Алексей 3 0.09
6. Коркишко Дмитрий 3 (1) 0.09
7. Назаренко Александр 2 0.06
8. Кулиш Станислав 2 (1) 0.06
9. Полевой Владимир 1 0.03
10. Цуриков Андрей 1 0.03
11. Шаповал Владислав 1 0.03
12. Адамюк Владимир 1 0.03
13. Лукас Тэйлор 1 0.03
14. Вакулко Юрий 0 0
15. Кравченко Сергей Сергеевич 0 0
16. Ди Франко Франсиско 0 0
17. Снижко Александр 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 4 0.13
2. Васин Денис 4 (3) 0.13
3. Пердута Игорь 2 0.06
4. Коломоец Юрий 2 0.06
5. Кулач Владислав 2 (1) 0.06
6. Шехич Эдин 2 0.06
7. Баенко Владимир 1 0.03
8. Кане Ибрахим 1 0.03
9. Челядин Артём 1 0.03
10. Якубу Наджиб 1 0.03
11. Кравчук Даниил 1 0.03
12. Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0.03
13. Павлюк Евгений 1 0.03
14. Батиста Артур 0 0
15. Скляр Александр 0 0
16. Пуцлин Давид 0 0
17. Гаджук Илья 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 9 0
2. Полевой Владимир 7 1
3. Лопырёнок Максим 6 1
4. Вакулко Юрий 7 0
5. Кравченко Сергей Сергеевич 5 1
6. Коркишко Дмитрий 5 1
7. Сафронов Александр 4 1
8. Назаренко Александр 4 1
9. Батагов Арсений 5 0
10. Папа Гуйе 3 1
11. Логинов Сергей 3 0
12. Шаповал Владислав 3 0
13. Хобленко Алексей 3 0
14. Булеца Сергей 3 0
15. Супряга Владислав 3 0
16. Цуриков Андрей 2 0
17. Романюк Юрий 2 0
18. Клищук Андрей 2 0
19. Чичиков Алексей 1 0
20. Загальский Игорь 1 0
21. Сваток Александр 1 0
22. Адамюк Владимир 1 0
23. Лукас Тэйлор 1 0
24. Снижко Александр 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 8 1
2. Пердута Игорь 6 1
3. Новаес Пальярес Луис Густаво 6 1
4. Васин Денис 7 0
5. Баенко Владимир 5 1
6. Чеснаков Владимир 6 0
7. Шехич Эдин 5 0
8. Сапай Вадим 4 0
9. Коломоец Юрий 4 0
10. Батиста Артур 4 0
11. Кане Ибрахим 4 0
12. Мартыненко Евгений 2 1
13. Челядин Артём 2 1
14. Кулач Владислав 3 0
15. Петрович Тодор 3 0
16. Пуцлин Давид 3 0
17. Н'Диай Папе Алиун 3 0
18. Ребенок Павел 2 0
19. Габелок Артём 2 0
20. Якубу Наджиб 2 0
21. Мельничук Максим 2 0
22. Степанюк Руслан 1 0
23. Кравченко Дмитрий 1 0
24. Очигава Зураб 1 0
25. Стрижак Андрей 1 0
26. Гаджук Илья 1 0
27. Дубко Валерий 1 0
28. Кравчук Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 13.89% (5) 5.56% (2) 13.89% (5) 11.11% (4) 27.78% (10) 27.78% (10)
 Ворскла 19.05% (4) 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5) 14.29% (3) 4.76% (1)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1
Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1
Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк
Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ворскла: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ворскла 2:0 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:0 Ворскла Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 31 26 3 2 78 - 24 81
2. Динамо Киев Заявка 31 18 5 8 65 - 33 59
3. Заря Заявка 31 17 6 8 49 - 28 57
4. Десна Заявка 31 17 4 10 58 - 32 55
5. Александрия Заявка 31 14 6 11 47 - 45 48
6. Колос Ковалёвка Заявка 31 9 2 20 31 - 59 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 2:0 Заявка 30 13 4 13 41 - 42 43
2. Мариуполь 1:0 Заявка 30 10 9 11 33 - 46 39
3. Олимпик Донецк Заявка 30 8 6 16 32 - 47 30
4. Ворскла 0:2 Заявка 30 7 7 16 23 - 47 28
5. Львов 0:1 Заявка 32 5 9 18 25 - 56 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Днепр-1 77% (117)
X 15.1% (23)
Ворскла 7.9% (12)
0
выиграет Днепр-1
хозяева предпочтительнее
Vasilij #
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Днепр-1 2:0 Ворскла

Исход игры
Днепр-1
77% (117)
Ничья
15.1% (23)
Ворскла
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
46.21% (67)
Меньше
53.79% (78)
Обе команды забьют
Да
58.62% (85)
Нет
41.38% (60)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
32.2% (49)
1:0 Днепр-1
19.1% (29)
2:0 Днепр-1
17.8% (27)
1:1 Ничья
12.5% (19)
1:2 Ворскла
5.3% (8)
3:1 Днепр-1
2.6% (4)
1:3 Ворскла
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Днепр-1 2:0 Ворскла онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный