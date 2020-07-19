хозяева предпочтительнее
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Супряга Владислав
|14 (2)
|0.44
|2.
|Булеца Сергей
|4
|0.13
|3.
|Хобленко Алексей
|4 (2)
|0.13
|4.
|Когут Игорь
|4
|0.13
|5.
|Чичиков Алексей
|3
|0.09
|6.
|Коркишко Дмитрий
|3 (1)
|0.09
|7.
|Назаренко Александр
|2
|0.06
|8.
|Кулиш Станислав
|2 (1)
|0.06
|9.
|Полевой Владимир
|1
|0.03
|10.
|Цуриков Андрей
|1
|0.03
|11.
|Шаповал Владислав
|1
|0.03
|12.
|Адамюк Владимир
|1
|0.03
|13.
|Лукас Тэйлор
|1
|0.03
|14.
|Вакулко Юрий
|0
|0
|15.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|0
|0
|16.
|Ди Франко Франсиско
|0
|0
|17.
|Снижко Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Степанюк Руслан
|4
|0.13
|2.
|Васин Денис
|4 (3)
|0.13
|3.
|Пердута Игорь
|2
|0.06
|4.
|Коломоец Юрий
|2
|0.06
|5.
|Кулач Владислав
|2 (1)
|0.06
|6.
|Шехич Эдин
|2
|0.06
|7.
|Баенко Владимир
|1
|0.03
|8.
|Кане Ибрахим
|1
|0.03
|9.
|Челядин Артём
|1
|0.03
|10.
|Якубу Наджиб
|1
|0.03
|11.
|Кравчук Даниил
|1
|0.03
|12.
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0.03
|13.
|Павлюк Евгений
|1
|0.03
|14.
|Батиста Артур
|0
|0
|15.
|Скляр Александр
|0
|0
|16.
|Пуцлин Давид
|0
|0
|17.
|Гаджук Илья
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Когут Игорь
|9
|0
|2.
|Полевой Владимир
|7
|1
|3.
|Лопырёнок Максим
|6
|1
|4.
|Вакулко Юрий
|7
|0
|5.
|Кравченко Сергей Сергеевич
|5
|1
|6.
|Коркишко Дмитрий
|5
|1
|7.
|Сафронов Александр
|4
|1
|8.
|Назаренко Александр
|4
|1
|9.
|Батагов Арсений
|5
|0
|10.
|Папа Гуйе
|3
|1
|11.
|Логинов Сергей
|3
|0
|12.
|Шаповал Владислав
|3
|0
|13.
|Хобленко Алексей
|3
|0
|14.
|Булеца Сергей
|3
|0
|15.
|Супряга Владислав
|3
|0
|16.
|Цуриков Андрей
|2
|0
|17.
|Романюк Юрий
|2
|0
|18.
|Клищук Андрей
|2
|0
|19.
|Чичиков Алексей
|1
|0
|20.
|Загальский Игорь
|1
|0
|21.
|Сваток Александр
|1
|0
|22.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|23.
|Лукас Тэйлор
|1
|0
|24.
|Снижко Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Скляр Александр
|8
|1
|2.
|Пердута Игорь
|6
|1
|3.
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|6
|1
|4.
|Васин Денис
|7
|0
|5.
|Баенко Владимир
|5
|1
|6.
|Чеснаков Владимир
|6
|0
|7.
|Шехич Эдин
|5
|0
|8.
|Сапай Вадим
|4
|0
|9.
|Коломоец Юрий
|4
|0
|10.
|Батиста Артур
|4
|0
|11.
|Кане Ибрахим
|4
|0
|12.
|Мартыненко Евгений
|2
|1
|13.
|Челядин Артём
|2
|1
|14.
|Кулач Владислав
|3
|0
|15.
|Петрович Тодор
|3
|0
|16.
|Пуцлин Давид
|3
|0
|17.
|Н'Диай Папе Алиун
|3
|0
|18.
|Ребенок Павел
|2
|0
|19.
|Габелок Артём
|2
|0
|20.
|Якубу Наджиб
|2
|0
|21.
|Мельничук Максим
|2
|0
|22.
|Степанюк Руслан
|1
|0
|23.
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|24.
|Очигава Зураб
|1
|0
|25.
|Стрижак Андрей
|1
|0
|26.
|Гаджук Илья
|1
|0
|27.
|Дубко Валерий
|1
|0
|28.
|Кравчук Даниил
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Днепр-1
|13.89% (5)
|5.56% (2)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|27.78% (10)
|27.78% (10)
|Ворскла
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|31
|26
|3
|2
|78 - 24
|81
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|31
|18
|5
|8
|65 - 33
|59
|3.
|Заря
|Заявка
|31
|17
|6
|8
|49 - 28
|57
|4.
|Десна
|Заявка
|31
|17
|4
|10
|58 - 32
|55
|5.
|Александрия
|Заявка
|31
|14
|6
|11
|47 - 45
|48
|6.
|Колос Ковалёвка
|Заявка
|31
|9
|2
|20
|31 - 59
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|2:0 Заявка
|30
|13
|4
|13
|41 - 42
|43
|2.
|Мариуполь
|1:0 Заявка
|30
|10
|9
|11
|33 - 46
|39
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 47
|30
|4.
|Ворскла
|0:2 Заявка
|30
|7
|7
|16
|23 - 47
|28
|5.
|Львов
|0:1 Заявка
|32
|5
|9
|18
|25 - 56
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15