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Днепр-1
3:0
Конец матча

Стадион:
Ворскла
0'
8' Желтая карточка
Логинов Сергей
23' Желтая карточка
Булеца Сергей
1:0
25' Гол
Супряга Владислав
2:0
40' Гол
Супряга Владислав
3:0
50' Гол
Хобленко Алексей
90' Желтая карточка
Назаренко Александр
90'+3
33
Юрчук
Валерий
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
15
Логинов
Сергей
19
Цуриков
Андрей
44
Батагов
Арсений
9
Хобленко
Алексей
14
Ярмолюк
Егор
20
Ди
Франко
Франсиско
10
Булеца
Сергей
89
Супряга
Владислав
51
Исенко
Павел
43
Taras
Dmytruk
18
Павлюк
Евгений
5
Якубу
Наджиб
45
Мельничук
Максим
52
Daniil
Siemiliet
42
Гаджук
Илья
47
Белый
Артём
II
13
Oleh
Vlasov
16
Козыренко
Юрий
14
Кравчук
Даниил
Днепр-1
Ворскла

Ход матча

8'
Логинов Сергей
 
23'
Булеца Сергей
 
25'
Супряга Владислав
(Хобленко Алексей)
1:0
40'
Супряга Владислав
(Цуриков Андрей)
2:0
46'
Лопырёнок Максим
Логинов Сергей
 
46'
Кравченко Сергей Сергеевич
Сваток Александр
 
46'
 
Галата Денис
Oleh Vlasov
46'
 
Дубко Валерий
Белый Артём II
50'
Хобленко Алексей
3:0
55'
 
Radion Posievkin
Козыренко Юрий
62'
Полевой Владимир
Цуриков Андрей
 
69'
Сабатини Гриффин
Булеца Сергей
 
69'
Назаренко Александр
Хобленко Алексей
 
83'
 
Artem Kulakovskyi
Мельничук Максим
88'
 
Jan Kostenko
Daniil Siemiliet
90'
Назаренко Александр
 

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Супряга Владислав 14 (2) 0.44
2. Хобленко Алексей 5 (2) 0.16
3. Булеца Сергей 4 0.13
4. Когут Игорь 4 0.13
5. Чичиков Алексей 3 0.09
6. Коркишко Дмитрий 3 (1) 0.09
7. Назаренко Александр 2 0.06
8. Кулиш Станислав 2 (1) 0.06
9. Полевой Владимир 1 0.03
10. Цуриков Андрей 1 0.03
11. Шаповал Владислав 1 0.03
12. Адамюк Владимир 1 0.03
13. Лукас Тэйлор 1 0.03
14. Вакулко Юрий 0 0
15. Кравченко Сергей Сергеевич 0 0
16. Ди Франко Франсиско 0 0
17. Снижко Александр 0 0
Ворскла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Степанюк Руслан 4 0.13
2. Васин Денис 4 (3) 0.13
3. Пердута Игорь 2 0.06
4. Коломоец Юрий 2 0.06
5. Кулач Владислав 2 (1) 0.06
6. Шехич Эдин 2 0.06
7. Баенко Владимир 1 0.03
8. Кане Ибрахим 1 0.03
9. Челядин Артём 1 0.03
10. Якубу Наджиб 1 0.03
11. Кравчук Даниил 1 0.03
12. Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0.03
13. Павлюк Евгений 1 0.03
14. Батиста Артур 0 0
15. Скляр Александр 0 0
16. Пуцлин Давид 0 0
17. Гаджук Илья 0 0

Карточки

Днепр-1
# Игрок      
1. Когут Игорь 9 0
2. Полевой Владимир 7 1
3. Лопырёнок Максим 6 1
4. Вакулко Юрий 7 0
5. Кравченко Сергей Сергеевич 5 1
6. Коркишко Дмитрий 5 1
7. Назаренко Александр 5 1
8. Сафронов Александр 4 1
9. Батагов Арсений 5 0
10. Папа Гуйе 3 1
11. Логинов Сергей 3 0
12. Шаповал Владислав 3 0
13. Хобленко Алексей 3 0
14. Булеца Сергей 3 0
15. Супряга Владислав 3 0
16. Цуриков Андрей 2 0
17. Романюк Юрий 2 0
18. Клищук Андрей 2 0
19. Чичиков Алексей 1 0
20. Загальский Игорь 1 0
21. Сваток Александр 1 0
22. Адамюк Владимир 1 0
23. Лукас Тэйлор 1 0
24. Снижко Александр 1 0
Ворскла
# Игрок      
1. Скляр Александр 8 1
2. Пердута Игорь 6 1
3. Новаес Пальярес Луис Густаво 6 1
4. Васин Денис 7 0
5. Баенко Владимир 5 1
6. Чеснаков Владимир 6 0
7. Шехич Эдин 5 0
8. Сапай Вадим 4 0
9. Коломоец Юрий 4 0
10. Батиста Артур 4 0
11. Кане Ибрахим 4 0
12. Мартыненко Евгений 2 1
13. Челядин Артём 2 1
14. Кулач Владислав 3 0
15. Петрович Тодор 3 0
16. Пуцлин Давид 3 0
17. Н'Диай Папе Алиун 3 0
18. Ребенок Павел 2 0
19. Габелок Артём 2 0
20. Якубу Наджиб 2 0
21. Мельничук Максим 2 0
22. Степанюк Руслан 1 0
23. Кравченко Дмитрий 1 0
24. Очигава Зураб 1 0
25. Стрижак Андрей 1 0
26. Гаджук Илья 1 0
27. Дубко Валерий 1 0
28. Кравчук Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Днепр-1 12.82% (5) 7.69% (3) 15.38% (6) 12.82% (5) 25.64% (10) 25.64% (10)
 Ворскла 19.05% (4) 19.05% (4) 19.05% (4) 23.81% (5) 14.29% (3) 4.76% (1)

Предыдущие игры

Днепр-1 Последние 20 матчей: + = -
Днепр-1 3:2 Львов Олимпик Донецк 0:2 Днепр-1 Мариуполь 2:1 Днепр-1 Ворскла 2:0 Днепр-1
Львов 1:2 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Олимпик Донецк Днепр-1 2:0 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Днепр-1 3:1 Динамо Киев Карпаты 1:1 Днепр-1 Аустрия Вена 3:0 Днепр-1 Днепр-1 1:2 Александрия Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Львов 0:2 Днепр-1 Днепр-1 1:0 Ворскла Десна 1:1 Днепр-1 Днепр-1 1:4 Заря Ингулец 2:1 Днепр-1 Олимпик Донецк 3:2 Днепр-1
Ворскла Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 1:2 Мариуполь Динамо Киев 1:1 Ворскла Львов 2:2 Ворскла Ворскла 0:0 Олимпик Донецк
Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 2:0 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Ворскла 1:1 Львов Александрия 4:2 Ворскла Олимпик Донецк 1:1 Ворскла Десна 0:1 Ворскла Ворскла 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:1 Ворскла Ворскла 2:1 Карпаты Александрия 3:0 Ворскла Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:0 Ворскла Львов 2:0 Ворскла

Последние игры между собой

Днепр-1: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Ворскла: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Ворскла 2:0 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 1:0 Ворскла Премьер-лига Ворскла 1:1 Днепр-1 Премьер-лига Днепр-1 2:0 Ворскла Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 32 26 4 2 78 - 24 82
2. Динамо Киев 0:0 Заявка 32 18 6 8 65 - 33 60
3. Заря 0:0 Заявка 32 17 7 8 49 - 28 58
4. Десна 0:0 Заявка 32 17 5 10 58 - 32 56
5. Александрия 0:0 Заявка 32 14 7 11 47 - 45 49
6. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 32 9 3 20 31 - 59 30

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 30 13 4 13 42 - 42 43
2. Мариуполь Заявка 30 10 9 11 34 - 46 39
3. Олимпик Донецк Заявка 30 8 6 16 32 - 47 30
4. Ворскла Заявка 30 7 7 16 23 - 48 28
5. Львов Заявка 32 5 9 18 25 - 57 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dnipro-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Днепр-1 77% (117)
X 15.1% (23)
Ворскла 7.9% (12)
0
выиграет Днепр-1
хозяева предпочтительнее
Vasilij #
Все прогнозы
1.77 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Днепр-1 3:0 Ворскла

Исход игры
Днепр-1
77% (117)
Ничья
15.1% (23)
Ворскла
7.9% (12)
Тотал 2.5
Больше
46.21% (67)
Меньше
53.79% (78)
Обе команды забьют
Да
58.62% (85)
Нет
41.38% (60)
Популярный счёт
2:1 Днепр-1
32.2% (49)
1:0 Днепр-1
19.1% (29)
2:0 Днепр-1
17.8% (27)
1:1 Ничья
12.5% (19)
1:2 Ворскла
5.3% (8)
3:1 Днепр-1
2.6% (4)
1:3 Ворскла
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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