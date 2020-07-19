Заря
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Славутич-Арена
Десна
1' Желтая карточкаБудковский Филипп
10' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Громов АртёмНападающий
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Конопля ЕфимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кузык ОрестПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Рябоконь Александр
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Леднёв Богдан
|11 (1)
|0.34
|2.
|Кочергин Владислав
|7
|0.22
|3.
|Кабаев Владислав
|7
|0.22
|4.
|Юрченко Владлен
|7 (5)
|0.22
|5.
|Русин Назарий
|6
|0.19
|6.
|Будковский Филипп
|3
|0.09
|7.
|Михайличенко Богдан
|3
|0.09
|8.
|Громов Артём
|2
|0.06
|9.
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0.06
|10.
|Вернидуб Виталий
|1
|0.03
|11.
|Иванисеня Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Перович Михаил
|1
|0.03
|13.
|Абу-Ханна Джоэл
|1
|0.03
|14.
|Каменюка Никита
|0
|0
|15.
|Тымчик Александр
|0
|0
|16.
|Чеберко Евгений
|0
|0
|17.
|Лунёв Максим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филиппов Александр
|16 (3)
|0.5
|2.
|Фаворов Денис
|8 (5)
|0.25
|3.
|Хлёбас Дмитрий
|7
|0.22
|4.
|Калитвинцев Владислав
|6
|0.19
|5.
|Тотовицкий Андрей
|4
|0.13
|6.
|Дегтярёв Максим
|3
|0.09
|7.
|Гитченко Андрей
|3
|0.09
|8.
|Картушов Егор
|2
|0.06
|9.
|Имереков Максим
|2
|0.06
|10.
|Кузык Орест
|1
|0.03
|11.
|Арвеладзе Леван
|1
|0.03
|12.
|Тамм Йоонас
|1
|0.03
|13.
|Старенький Сергей
|1
|0.03
|14.
|Фаворов Артём
|1
|0.03
|15.
|Конопля Ефим
|0
|0
|16.
|Богданов Андрей
|0
|0
|17.
|Домбровский Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Михайличенко Богдан
|12
|1
|2.
|Чеберко Евгений
|10
|1
|3.
|Абу-Ханна Джоэл
|10
|0
|4.
|Вернидуб Виталий
|9
|0
|5.
|Леднёв Богдан
|9
|0
|6.
|Будковский Филипп
|7
|1
|7.
|Тымчик Александр
|8
|0
|8.
|Хомченовский Дмитрий
|6
|0
|9.
|Иванисеня Дмитрий
|6
|0
|10.
|Юрченко Владлен
|5
|0
|11.
|Лунёв Максим
|3
|1
|12.
|Цвек Ловро
|2
|1
|13.
|Кабаев Владислав
|3
|0
|14.
|Кочергин Владислав
|3
|0
|15.
|Русин Назарий
|3
|0
|16.
|Арвеладзе Леван
|2
|0
|17.
|Цыганик Андрей
|2
|0
|18.
|Каменюка Никита
|1
|0
|19.
|Громов Артём
|1
|0
|20.
|Перович Михаил
|1
|0
|21.
|Белый Максим Игоревич
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мостовой Андрей Владимирович
|7
|0
|2.
|Фаворов Денис
|7
|0
|3.
|Богданов Андрей
|6
|0
|4.
|Гитченко Андрей
|5
|0
|5.
|Огиря Владислав
|5
|0
|6.
|Калитвинцев Владислав
|5
|0
|7.
|Имереков Максим
|4
|0
|8.
|Фаворов Артём
|4
|0
|9.
|Паст Евгений
|3
|0
|10.
|Картушов Егор
|3
|0
|11.
|Дегтярёв Максим
|3
|0
|12.
|Филиппов Александр
|3
|0
|13.
|Гуцуляк Алексей
|1
|1
|14.
|Тамм Йоонас
|2
|0
|15.
|Тотовицкий Андрей
|2
|0
|16.
|Домбровский Андрей
|2
|0
|17.
|Хлёбас Дмитрий
|2
|0
|18.
|Конопля Ефим
|2
|0
|19.
|Западня Артур
|1
|0
|20.
|Старенький Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Заря
|16.67% (8)
|6.25% (3)
|16.67% (8)
|18.75% (9)
|14.58% (7)
|27.08% (13)
|Десна
|16% (8)
|18% (9)
|12% (6)
|18% (9)
|10% (5)
|26% (13)
Предыдущие игры
Заря Последние 20 матчей: + = -Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря
Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря
Десна Последние 20 матчей: + = -Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев
Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия
Последние игры между собой
Заря: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|32
|26
|4
|2
|78 - 24
|82
|2.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 33
|60
|3.
|Заря
|0:0 Заявка
|32
|17
|7
|8
|49 - 28
|58
|4.
|Десна
|0:0 Заявка
|32
|17
|5
|10
|58 - 32
|56
|5.
|Александрия
|0:0 Заявка
|32
|14
|7
|11
|47 - 45
|49
|6.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|32
|9
|3
|20
|31 - 59
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|42 - 42
|43
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|34 - 46
|39
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 47
|30
|4.
|Ворскла
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|23 - 48
|28
|5.
|Львов
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|25 - 57
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Заря 0:0 Десна
Исход игры
Заря
86.9% (133)
Ничья
11.1% (17)
Десна
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (91)
Меньше
38.1% (56)
Обе команды забьют
Да
69.39% (102)
Нет
30.61% (45)
Популярный счёт
2:1 Заря
52.9% (81)
1:0 Заря
17% (26)
2:0 Заря
10.5% (16)
1:1 Ничья
7.8% (12)
3:1 Заря
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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