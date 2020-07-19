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  3. Украина
Заря
1:1
Конец матча

Стадион:
Десна
0'
1' Желтая карточка
Будковский Филипп
9' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
0:1
20' Гол
Будковский Филипп
30' Желтая карточка
Арвеладзе Леван
37' Желтая карточка
Огиря Владислав
45' Желтая карточка
Тамм Йоонас
1:1
53' Гол
Хомченовский Дмитрий
63' Желтая карточка
Имереков Максим
65' Желтая карточка
Кочергин Владислав
90' Желтая карточка
Шевченко Никита
90'+6
30
Шевченко
Никита
18
Тымчик
Александр
20
Абу-Ханна
Джоэл
14
Михайличенко
Богдан
10
Хомченовский
Дмитрий
21
Иванисеня
Дмитрий
80
Юрченко
Владлен
7
Кочергин
Владислав
22
Кабаев
Владислав
8
Лунёв
Максим
17
Леднёв
Богдан
44
Паст
Евгений
4
Тамм
Йоонас
17
Гитченко
Андрей
32
Имереков
Максим
26
Конопля
Ефим
9
Арвеладзе
Леван
7
Огиря
Владислав
22
Мостовой
Андрей
Владимирович
45
Фаворов
Денис
10
Филиппов
Александр
28
Будковский
Филипп
Заря
Десна

Ход матча

1'
 
Будковский Филипп
9'
Михайличенко Богдан
 
20'
0:1
Будковский Филипп
(Конопля Ефим)
30'
 
Арвеладзе Леван
37'
 
Огиря Владислав
45'
 
Тамм Йоонас
46'
Громов Артём
Лунёв Максим
 
53'
Хомченовский Дмитрий
(Кочергин Владислав)
1:1
54'
 
Домбровский Андрей
Арвеладзе Леван
56'
Вернидуб Виталий
Громов Артём
 
63'
 
Имереков Максим
65'
Кочергин Владислав
 
78'
 
Картушов Егор
Мостовой Андрей Владимирович
78'
 
Кузык Орест
Конопля Ефим
78'
Чеберко Евгений
Абу-Ханна Джоэл
 
84'
 
Хлёбас Дмитрий
Огиря Владислав
87'
Цвек Ловро
Кабаев Владислав
 
87'
Перович Михаил
Юрченко Владлен
 
90'
Шевченко Никита
 

Бомбардиры внутри турнира

Заря
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Леднёв Богдан 11 (1) 0.34
2. Кочергин Владислав 7 0.22
3. Кабаев Владислав 7 0.22
4. Юрченко Владлен 7 (5) 0.22
5. Русин Назарий 6 0.19
6. Будковский Филипп 4 0.13
7. Михайличенко Богдан 3 0.09
8. Хомченовский Дмитрий 3 0.09
9. Громов Артём 2 0.06
10. Вернидуб Виталий 1 0.03
11. Иванисеня Дмитрий 1 0.03
12. Перович Михаил 1 0.03
13. Абу-Ханна Джоэл 1 0.03
14. Каменюка Никита 0 0
15. Тымчик Александр 0 0
16. Чеберко Евгений 0 0
17. Лунёв Максим 0 0
Десна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филиппов Александр 16 (3) 0.5
2. Фаворов Денис 8 (5) 0.25
3. Хлёбас Дмитрий 7 0.22
4. Калитвинцев Владислав 6 0.19
5. Тотовицкий Андрей 4 0.13
6. Дегтярёв Максим 3 0.09
7. Гитченко Андрей 3 0.09
8. Картушов Егор 2 0.06
9. Имереков Максим 2 0.06
10. Кузык Орест 1 0.03
11. Арвеладзе Леван 1 0.03
12. Тамм Йоонас 1 0.03
13. Старенький Сергей 1 0.03
14. Фаворов Артём 1 0.03
15. Конопля Ефим 0 0
16. Богданов Андрей 0 0
17. Домбровский Андрей 0 0

Карточки

Заря
# Игрок      
1. Михайличенко Богдан 13 1
2. Чеберко Евгений 10 1
3. Абу-Ханна Джоэл 10 0
4. Будковский Филипп 8 1
5. Вернидуб Виталий 9 0
6. Леднёв Богдан 9 0
7. Тымчик Александр 8 0
8. Хомченовский Дмитрий 6 0
9. Иванисеня Дмитрий 6 0
10. Юрченко Владлен 5 0
11. Лунёв Максим 3 1
12. Кочергин Владислав 4 0
13. Цвек Ловро 2 1
14. Арвеладзе Леван 3 0
15. Кабаев Владислав 3 0
16. Русин Назарий 3 0
17. Цыганик Андрей 2 0
18. Каменюка Никита 1 0
19. Громов Артём 1 0
20. Шевченко Никита 1 0
21. Перович Михаил 1 0
22. Белый Максим Игоревич 1 0
Десна
# Игрок      
1. Мостовой Андрей Владимирович 7 0
2. Фаворов Денис 7 0
3. Огиря Владислав 6 0
4. Богданов Андрей 6 0
5. Гитченко Андрей 5 0
6. Имереков Максим 5 0
7. Калитвинцев Владислав 5 0
8. Фаворов Артём 4 0
9. Паст Евгений 3 0
10. Картушов Егор 3 0
11. Тамм Йоонас 3 0
12. Дегтярёв Максим 3 0
13. Филиппов Александр 3 0
14. Гуцуляк Алексей 1 1
15. Тотовицкий Андрей 2 0
16. Домбровский Андрей 2 0
17. Хлёбас Дмитрий 2 0
18. Конопля Ефим 2 0
19. Западня Артур 1 0
20. Старенький Сергей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Заря 16.33% (8) 6.12% (3) 16.33% (8) 20.41% (10) 14.29% (7) 26.53% (13)
 Десна 15.69% (8) 19.61% (10) 11.76% (6) 17.65% (9) 9.8% (5) 25.49% (13)

Предыдущие игры

Заря Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 3:1 Заря Колос Ковалёвка 0:2 Заря Заря 2:2 Александрия Шахтёр Донецк 0:0 Заря
Десна 1:2 Заря Заря 1:3 Динамо Киев Заря 1:0 Колос Ковалёвка Александрия 1:0 Заря Заря 1:0 Шахтёр Донецк Десна 1:0 Заря Заря 2:0 Львов Заря 1:0 Олимпик Донецк Мариуполь 1:2 Заря Заря 1:2 Шахтёр Донецк Динамо Киев 1:2 Заря Заря 2:0 Карпаты Александрия 1:0 Заря Заря 2:0 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:4 Заря Александрия 1:1 Заря
Десна Последние 20 матчей: + = -
Десна 1:3 Александрия Десна 2:4 Шахтёр Донецк Десна 5:1 Колос Ковалёвка Десна 3:2 Динамо Киев
Десна 1:2 Заря Александрия 1:5 Десна Шахтёр Донецк 3:2 Десна Колос Ковалёвка 0:2 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Оболонь-Бровар 1:4 Десна Динамо Киев 1:1 Десна Десна 0:1 Ворскла Десна 1:0 Заря Олимпик Донецк 1:2 Десна Десна 4:0 Мариуполь Шахтёр Донецк 1:0 Десна Хартберг 1:1 Десна Десна 0:1 Динамо Киев Карпаты 2:6 Десна Десна 2:0 Александрия

Последние игры между собой

Заря: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Десна: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Десна 1:2 Заря Премьер-лига Десна 1:0 Заря Премьер-лига Заря 2:1 Десна Премьер-лига Десна 0:2 Заря Премьер-лига
Десна 1:1 Заря Кубок Заря 0:2 Десна Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 32 26 4 2 80 - 26 82
2. Динамо Киев Заявка 32 18 5 9 65 - 35 59
3. Заря Заявка 32 17 7 8 50 - 29 58
4. Десна Заявка 32 17 5 10 59 - 33 56
5. Александрия Заявка 32 14 7 11 49 - 47 49
6. Колос Ковалёвка Заявка 32 10 2 20 33 - 59 32

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 30 13 4 13 42 - 42 43
2. Мариуполь Заявка 30 10 9 11 34 - 46 39
3. Олимпик Донецк Заявка 30 8 6 16 32 - 47 30
4. Ворскла Заявка 30 7 7 16 23 - 48 28
5. Львов Заявка 32 5 9 18 25 - 57 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Заря 86.9% (133)
X 11.1% (17)
Десна 2% (3)
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Прогнозы на матч Заря 1:1 Десна

Исход игры
Заря
86.9% (133)
Ничья
11.1% (17)
Десна
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
61.9% (91)
Меньше
38.1% (56)
Обе команды забьют
Да
69.39% (102)
Нет
30.61% (45)
Популярный счёт
2:1 Заря
52.9% (81)
1:0 Заря
17% (26)
2:0 Заря
10.5% (16)
1:1 Ничья
7.8% (12)
3:1 Заря
2.6% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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