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Александрия
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Шахтёр Донецк
0' 19'
79
Панькив
Юрий
3
Гордиенко
Артём
90
Дубра
Каспар
4
Бабогло
Владислав
5
Стецков
Тимур
27
Гречишкин
Дмитрий
17
Лучкевич
Валерий
94
Задерака
Максим
6
Ковалец
Кирилл
10
Третьяков
Максим
9
Безбородько
Денис
81
Трубин
Анатолий
50
Болбат
Сергей
77
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
28
Сиприано
Маркос
Робсон
8
Marcos
Bahia
76
Пихалёнок
Александр
75
Бондаренко
Артём
19
Манор
Соломон
14
Тете
II
45
Сикан
Даниил
Александрия
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

Александрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Третьяков Максим 10 (6) 0.31
2. Ковалец Кирилл 7 0.22
3. Гречишкин Дмитрий 5 (3) 0.16
4. Банада Евгений 4 0.13
5. Ситало Артём 4 0.13
6. Безбородько Денис 3 0.09
7. Задерака Максим 2 0.06
8. Мышенко Богдан 2 0.06
9. Шастал Дмитрий 2 0.06
10. Бабогло Владислав 2 0.06
11. Лучкевич Валерий 1 0.03
12. Грицук Василий 1 (1) 0.03
13. Шендрик Антон 1 0.03
14. Довгий Алексей 1 0.03
15. Запорожан Андрей 1 (1) 0.03
16. Гордиенко Артём 0 0
17. Пашаев Павел 0 0
18. Мирошниченко Денис 0 0
19. Дубра Каспар 0 0
Шахтёр Донецк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мораес Жуниор 20 (1) 0.63
2. Марлос Ромеро 13 (1) 0.41
3. Тайсон Фреда 10 (4) 0.31
4. Тете II 7 0.22
5. Патрик Алан 4 (1) 0.13
6. Коноплянка Евгений 4 (1) 0.13
7. Исмаили Гонсалвес 2 0.06
8. Манор Соломон 2 0.06
9. Дентиньо Феррейра 2 0.06
10. Антонио Маркос II 2 0.06
11. Кривцов Сергей 2 0.06
12. Степаненко Тарас 1 0.03
13. Матвиенко Николай 1 0.03
14. Майкон Барберан 1 0.03
15. Додо Домилсон 1 0.03
16. Фернандо Педро 1 0.03
17. Сиприано Маркос Робсон 1 0.03
18. Коваленко Виктор 1 0.03
19. Борячук Андрей 1 0.03
20. Бондарь Валерий 1 0.03
21. Болбат Сергей 0 0
22. Бланко-Лещук Густаво 0 0
23. Marcos Bahia 0 0

Карточки

Александрия
# Игрок      
1. Банада Евгений 10 0
2. Бабогло Владислав 8 1
3. Мирошниченко Денис 7 1
4. Довгий Алексей 6 1
5. Бухал Глеб 5 1
6. Пашаев Павел 6 0
7. Безбородько Денис 6 0
8. Шастал Дмитрий 4 1
9. Ковалец Кирилл 5 0
10. Лучкевич Валерий 5 0
11. Стецков Тимур 5 0
12. Панькив Юрий 2 1
13. Дубра Каспар 2 1
14. Гречишкин Дмитрий 3 0
15. Шендрик Антон 3 0
16. Задерака Максим 3 0
17. Запорожан Андрей 2 0
18. Третьяков Максим 2 0
19. Мышенко Богдан 1 0
20. Ситало Артём 1 0
21. Билык Олег 1 0
Шахтёр Донецк
# Игрок      
1. Мораес Жуниор 8 0
2. Патрик Алан 6 1
3. Степаненко Тарас 7 0
4. Антонио Маркос II 5 1
5. Тайсон Фреда 4 1
6. Тете II 4 0
7. Исмаили Гонсалвес 3 0
8. Марлос Ромеро 3 0
9. Хочолава Давид 3 0
10. Додо Домилсон 3 0
11. Бондарь Валерий 3 0
12. Кривцов Сергей 2 0
13. Дентиньо Феррейра 2 0
14. Болбат Сергей 2 0
15. Коваленко Виктор 2 0
16. Матвиенко Николай 2 0
17. Сиприано Маркос Робсон 2 0
18. Манор Соломон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Александрия 2.5% (1) 7.5% (3) 17.5% (7) 35% (14) 22.5% (9) 15% (6)
 Шахтёр Донецк 20.55% (15) 12.33% (9) 19.18% (14) 17.81% (13) 15.07% (11) 15.07% (11)

Предыдущие игры

Александрия Последние 20 матчей: + = -
Десна 1:3 Александрия Александрия 2:2 Динамо Киев Заря 2:2 Александрия Колос Ковалёвка 2:1 Александрия
Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Александрия 1:5 Десна Динамо Киев 5:1 Александрия Александрия 1:0 Заря Александрия 5:0 Черкащина-Академия Александрия 5:0 Cherkashchyna Александрия 4:2 Ворскла Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Динамо Киев 1:0 Александрия Александрия 1:3 Динамо Киев Карпаты 0:4 Александрия Львов 1:1 Александрия Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Днепр-1 1:2 Александрия Гент 2:1 Александрия Александрия 3:0 Ворскла
Шахтёр Донецк Последние 20 матчей: + = -
Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Десна 2:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 0:0 Заря
Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 3:2 Десна Шахтёр Донецк 3:1 Динамо Киев Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Оболонь-Бровар 0:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Рух Львов Заря 1:0 Шахтёр Донецк Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 4:1 Днепр-1 Ворскла 1:0 Шахтёр Донецк Бенфика 3:3 Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк 1:0 Десна Шахтёр Донецк 2:1 Бенфика Шахтёр Донецк 2:2 Сённерйюск

Последние игры между собой

Александрия: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Шахтёр Донецк: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Шахтёр Донецк 3:2 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 0:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Премьер-лига
Александрия 0:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Александрия 0:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:2 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Александрия 1:2 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:1 Александрия Кубок Шахтёр Донецк 1:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Кубок Александрия 1:1 Шахтёр Донецк Кубок Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига Шахтёр Донецк 2:0 Александрия Премьер-лига Шахтёр Донецк 3:0 Александрия Премьер-лига Александрия 2:3 Шахтёр Донецк Премьер-лига

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк 0:0 Заявка 32 26 4 2 78 - 24 82
2. Динамо Киев 0:0 Заявка 32 18 6 8 65 - 33 60
3. Заря 0:0 Заявка 32 17 7 8 49 - 28 58
4. Десна 0:0 Заявка 32 17 5 10 58 - 32 56
5. Александрия 0:0 Заявка 32 14 7 11 47 - 45 49
6. Колос Ковалёвка 0:0 Заявка 32 9 3 20 31 - 59 30

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 Заявка 30 13 4 13 42 - 42 43
2. Мариуполь Заявка 30 10 9 11 34 - 46 39
3. Олимпик Донецк Заявка 30 8 6 16 32 - 47 30
4. Ворскла Заявка 30 7 7 16 23 - 48 28
5. Львов Заявка 32 5 9 18 25 - 57 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Александрия 4.5% (7)
X 9.6% (15)
Шахтёр Донецк 85.9% (134)
Все прогнозы
1.79 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Александрия 0:0 Шахтёр Донецк

Исход игры
Александрия
4.5% (7)
Ничья
9.6% (15)
Шахтёр Донецк
85.9% (134)
Тотал 2.5
Больше
73.97% (108)
Меньше
26.03% (38)
Обе команды забьют
Да
81.51% (119)
Нет
18.49% (27)
Популярный счёт
1:2 Шахтёр Донецк
42.9% (67)
1:3 Шахтёр Донецк
13.5% (21)
0:2 Шахтёр Донецк
13.5% (21)
1:1 Ничья
7.1% (11)
0:1 Шахтёр Донецк
3.8% (6)
2:1 Александрия
2.6% (4)
2:3 Шахтёр Донецк
2.6% (4)
2:2 Ничья
2.6% (4)
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