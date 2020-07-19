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Львов
0:1
Перерыв

Стадион:
Мариуполь
0'
31' Желтая карточка
Maksym Komarets
0:1
32' Гол
Чех Максим
39' Желтая карточка
Кулаков Андрей
23
Сарнавский
Богдан
90
Люлька
Сергей
33
Борзенко
Сергей
20
Клименчук
Егор
8
Maksym
Komarets
30
Лима
Джонатан
9
Татарков
Никита
93
Богунов
Ярослав
96
Рафаэль
да
Сильва
7
Шина
Алвес
19
Ренан
Соарес
33
Поспелов
Артём
44
Сагуткин
Даниил
13
Яворский
Сергей
75
Корниенко
Виктор
19
Тищенко
Игорь
71
Чех
Максим
25
Федорчук
Валерий
20
Кащук
Алексей
11
Чурко
Вячеслав
7
Топалов
Дмитрий
77
Кулаков
Андрей
Львов
Мариуполь

Ход матча

31'
Maksym Komarets
 
32'
0:1
Чех Максим
(Сагуткин Даниил)
39'
 
Кулаков Андрей

Бомбардиры внутри турнира

Львов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шина Алвес 4 (2) 0.13
2. Алваро 3 0.09
3. Оливейра Ренан 3 0.09
4. Ренан Соарес 3 0.09
5. Жозе Витор 3 0.09
6. Татарков Никита 2 (1) 0.06
7. Яковелли Матеус 2 0.06
8. Рафаэль да Сильва 1 0.03
9. Богунов Ярослав 1 0.03
10. Борзенко Сергей 1 0.03
11. Дуарте Бруно 1 0.03
12. Педро Витор 1 (1) 0.03
13. Братков Антон 0 0
14. Бопесу Жоэль 0 0
15. Приймак Владислав 0 0
16. Велвес 0 0
Мариуполь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мишнёв Дмитрий 4 (1) 0.13
2. Чурко Вячеслав 4 (2) 0.13
3. Топалов Дмитрий 4 0.13
4. Фомин Руслан 4 (1) 0.13
5. Кирюханцев Игорь 3 0.09
6. Вакула Владислав 3 0.09
7. Чоботенко Сергей 3 0.09
8. Кащук Алексей 3 0.09
9. Корниенко Виктор 1 0.03
10. Федорчук Валерий 1 0.03
11. Путря Илья 1 0.03
12. Чех Максим 1 0.03
13. Полегенько Павел 0 0
14. Яворский Сергей 0 0
15. Кулаков Андрей 0 0

Карточки

Львов
# Игрок      
1. Алваро 13 0
2. Сабино Рафаэль 8 1
3. Шина Алвес 9 0
4. Гончар Игорь 7 1
5. Приймак Владислав 7 0
6. Братков Антон 5 1
7. Марта Пимента 5 0
8. Богунов Ярослав 5 0
9. Борзенко Сергей 5 0
10. Татарков Никита 3 1
11. Оливейра Ренан 3 1
12. Люлька Сергей 4 0
13. Бопесу Жоэль 4 0
14. Квасный Николай 4 0
15. Рафаэль да Сильва 2 1
16. Недоля Артём 1 1
17. Лима Джонатан 1 1
18. Педро Витор 1 1
19. Зубков Руслан 2 0
20. Яковелли Матеус 2 0
21. Ныч Назарий 2 0
22. Кравчук Юрий 2 0
23. Сарнавский Богдан 0 1
24. Бандура Александр 1 0
25. Насонов Александр 1 0
26. Адамюк Владимир 1 0
27. Дуарте Бруно 1 0
28. Жозе Витор 1 0
29. Велвес 1 0
30. Maksym Komarets 1 0
Мариуполь
# Игрок      
1. Быков Алексей 9 1
2. Игнатенко Даниил 7 2
3. Яворский Сергей 8 1
4. Федорчук Валерий 6 1
5. Чоботенко Сергей 5 1
6. Муравский Назарий 3 2
7. Вакула Владислав 6 0
8. Дава Джойским 6 0
9. Мишнёв Дмитрий 5 0
10. Тищенко Игорь 4 0
11. Полегенько Павел 3 0
12. Чех Максим 3 0
13. Кулаков Андрей 3 0
14. Танковский Вячеслав 1 1
15. Чурко Вячеслав 2 0
16. Путря Илья 2 0
17. Кирюханцев Игорь 2 0
18. Фомин Руслан 1 0
19. Горбунов Сергей Олегович 1 0
20. Топалов Дмитрий 1 0
21. Кащук Алексей 1 0
22. Петерман Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Львов 16.67% (4) 12.5% (3) 20.83% (5) 25% (6) 8.33% (2) 16.67% (4)
 Мариуполь 10% (3) 10% (3) 16.67% (5) 20% (6) 16.67% (5) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Львов Последние 20 матчей: + = -
Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов
Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла
Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь

Последние игры между собой

Львов: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Мариуполь: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Мариуполь 3:0 Львов Премьер-лига Мариуполь 0:0 Львов Премьер-лига Львов 0:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:0 Львов Премьер-лига
Львов 2:3 Мариуполь Премьер-лига Львов 2:2 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:2 Львов Премьер-лига Львов 1:1 Мариуполь Премьер-лига Львов 2:1 Мариуполь Премьер-лига Мариуполь 2:0 Львов Премьер-лига Львов 1:2 Мариуполь Кубок Львов 1:2 Мариуполь Кубок

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шахтёр Донецк Заявка 31 26 3 2 78 - 24 81
2. Динамо Киев Заявка 31 18 5 8 65 - 33 59
3. Заря Заявка 31 17 6 8 49 - 28 57
4. Десна Заявка 31 17 4 10 58 - 32 55
5. Александрия Заявка 31 14 6 11 47 - 45 48
6. Колос Ковалёвка Заявка 31 9 2 20 31 - 59 29

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Днепр-1 2:0 Заявка 30 13 4 13 41 - 42 43
2. Мариуполь 1:0 Заявка 30 10 9 11 33 - 46 39
3. Олимпик Донецк Заявка 30 8 6 16 32 - 47 30
4. Ворскла 0:2 Заявка 30 7 7 16 23 - 47 28
5. Львов 0:1 Заявка 32 5 9 18 25 - 56 24
6. Карпаты Заявка 24 2 9 13 19 - 42 15
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Кулаков Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Чех Максим бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Maksym Komarets получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Львов 24.5% (37)
X 33.8% (51)
Мариуполь 41.7% (63)
Все прогнозы
2.31 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Львов 0:1 Мариуполь

Исход игры
Львов
24.5% (37)
Ничья
33.8% (51)
Мариуполь
41.7% (63)
Тотал 2.5
Больше
39.31% (57)
Меньше
60.69% (88)
Обе команды забьют
Да
66.21% (96)
Нет
33.79% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.8% (42)
1:2 Мариуполь
23.2% (35)
1:0 Львов
11.9% (18)
0:1 Мариуполь
11.3% (17)
2:1 Львов
7.3% (11)
0:0 Ничья
4% (6)
0:2 Мариуполь
2% (3)
1:3 Мариуполь
2% (3)
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