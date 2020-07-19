Львов
0:2
Конец матча
Стадион: Арена Львов
Мариуполь
31' Желтая карточкаMaksym Komarets
0:1
32' ГолЧех Максим
39' Желтая карточкаКулаков Андрей
57' Желтая карточкаРафаэль да Сильва
0:2
59' ПенальтиЧурко Вячеслав
19
Ренан
Соарес
71
Чех
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ренан СоаресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Луис ФилипеЗащитник
-
21 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ныч НазарийНападающий
-
18 ВелвесНападающий
-
-
Главный тренер: Gia Tsetsadze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Путря ИльяПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Байдал АнтонПолузащитник
-
97 Дудик АртёмНападающий
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
Ход матча
31'
32'
0:1
39'
59'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шина Алвес
|4 (2)
|0.13
|2.
|Алваро
|3
|0.09
|3.
|Оливейра Ренан
|3
|0.09
|4.
|Ренан Соарес
|3
|0.09
|5.
|Жозе Витор
|3
|0.09
|6.
|Татарков Никита
|2 (1)
|0.06
|7.
|Яковелли Матеус
|2
|0.06
|8.
|Рафаэль да Сильва
|1
|0.03
|9.
|Богунов Ярослав
|1
|0.03
|10.
|Борзенко Сергей
|1
|0.03
|11.
|Дуарте Бруно
|1
|0.03
|12.
|Педро Витор
|1 (1)
|0.03
|13.
|Братков Антон
|0
|0
|14.
|Бопесу Жоэль
|0
|0
|15.
|Приймак Владислав
|0
|0
|16.
|Велвес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чурко Вячеслав
|5 (3)
|0.16
|2.
|Мишнёв Дмитрий
|4 (1)
|0.13
|3.
|Топалов Дмитрий
|4
|0.13
|4.
|Фомин Руслан
|4 (1)
|0.13
|5.
|Кирюханцев Игорь
|3
|0.09
|6.
|Вакула Владислав
|3
|0.09
|7.
|Чоботенко Сергей
|3
|0.09
|8.
|Кащук Алексей
|3
|0.09
|9.
|Корниенко Виктор
|1
|0.03
|10.
|Федорчук Валерий
|1
|0.03
|11.
|Путря Илья
|1
|0.03
|12.
|Чех Максим
|1
|0.03
|13.
|Полегенько Павел
|0
|0
|14.
|Яворский Сергей
|0
|0
|15.
|Сагуткин Даниил
|0
|0
|16.
|Кулаков Андрей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алваро
|13
|0
|2.
|Сабино Рафаэль
|8
|1
|3.
|Шина Алвес
|9
|0
|4.
|Гончар Игорь
|7
|1
|5.
|Приймак Владислав
|7
|0
|6.
|Братков Антон
|5
|1
|7.
|Марта Пимента
|5
|0
|8.
|Богунов Ярослав
|5
|0
|9.
|Борзенко Сергей
|5
|0
|10.
|Рафаэль да Сильва
|3
|1
|11.
|Татарков Никита
|3
|1
|12.
|Оливейра Ренан
|3
|1
|13.
|Люлька Сергей
|4
|0
|14.
|Бопесу Жоэль
|4
|0
|15.
|Квасный Николай
|4
|0
|16.
|Недоля Артём
|1
|1
|17.
|Лима Джонатан
|1
|1
|18.
|Педро Витор
|1
|1
|19.
|Зубков Руслан
|2
|0
|20.
|Яковелли Матеус
|2
|0
|21.
|Ныч Назарий
|2
|0
|22.
|Кравчук Юрий
|2
|0
|23.
|Сарнавский Богдан
|0
|1
|24.
|Бандура Александр
|1
|0
|25.
|Насонов Александр
|1
|0
|26.
|Адамюк Владимир
|1
|0
|27.
|Дуарте Бруно
|1
|0
|28.
|Жозе Витор
|1
|0
|29.
|Велвес
|1
|0
|30.
|Maksym Komarets
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Быков Алексей
|9
|1
|2.
|Игнатенко Даниил
|7
|2
|3.
|Яворский Сергей
|8
|1
|4.
|Федорчук Валерий
|6
|1
|5.
|Чоботенко Сергей
|5
|1
|6.
|Муравский Назарий
|3
|2
|7.
|Вакула Владислав
|6
|0
|8.
|Дава Джойским
|6
|0
|9.
|Мишнёв Дмитрий
|5
|0
|10.
|Тищенко Игорь
|4
|0
|11.
|Кулаков Андрей
|4
|0
|12.
|Полегенько Павел
|3
|0
|13.
|Чех Максим
|3
|0
|14.
|Танковский Вячеслав
|1
|1
|15.
|Чурко Вячеслав
|2
|0
|16.
|Путря Илья
|2
|0
|17.
|Кирюханцев Игорь
|2
|0
|18.
|Фомин Руслан
|1
|0
|19.
|Горбунов Сергей Олегович
|1
|0
|20.
|Топалов Дмитрий
|1
|0
|21.
|Кащук Алексей
|1
|0
|22.
|Петерман Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Львов
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|25% (6)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|Мариуполь
|9.38% (3)
|9.38% (3)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|25% (8)
Предыдущие игры
Львов Последние 20 матчей: + = -Львов 1:5 Олимпик Донецк Днепр-1 3:2 Львов Львов 2:2 Ворскла Карпаты 1:1 Львов
Мариуполь 3:0 Львов Олимпик Донецк 2:0 Львов Львов 1:2 Днепр-1 Ворскла 1:1 Львов Минай 2:3 Львов Минай 2:3 Львов Львов 1:1 Карпаты Львов 0:0 Карпаты Заря 2:0 Львов Львов 1:1 Александрия Олимпик Донецк 0:1 Львов Львов 3:2 Колос Ковалёвка Мариуполь 0:0 Львов Львов 0:2 Днепр-1 Шахтёр Донецк 4:1 Львов Львов 2:0 Ворскла
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла
Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь Мариуполь 2:2 Карпаты Александрия 3:1 Мариуполь
Последние игры между собой
Львов: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 7
Мариуполь: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 1
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Донецк
|0:0 Заявка
|32
|26
|4
|2
|78 - 24
|82
|2.
|Динамо Киев
|0:0 Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 33
|60
|3.
|Заря
|0:0 Заявка
|32
|17
|7
|8
|49 - 28
|58
|4.
|Десна
|0:0 Заявка
|32
|17
|5
|10
|58 - 32
|56
|5.
|Александрия
|0:0 Заявка
|32
|14
|7
|11
|47 - 45
|49
|6.
|Колос Ковалёвка
|0:0 Заявка
|32
|9
|3
|20
|31 - 59
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Днепр-1
|Заявка
|30
|13
|4
|13
|42 - 42
|43
|2.
|Мариуполь
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|34 - 46
|39
|3.
|Олимпик Донецк
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|32 - 47
|30
|4.
|Ворскла
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|23 - 48
|28
|5.
|Львов
|Заявка
|32
|5
|9
|18
|25 - 57
|24
|6.
|Карпаты
|Заявка
|24
|2
|9
|13
|19 - 42
|15
Прогнозы на матч Львов 0:2 Мариуполь
Исход игры
Львов
24.5% (37)
Ничья
33.8% (51)
Мариуполь
41.7% (63)
Тотал 2.5
Больше
39.31% (57)
Меньше
60.69% (88)
Обе команды забьют
Да
66.21% (96)
Нет
33.79% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.8% (42)
1:2 Мариуполь
23.2% (35)
1:0 Львов
11.9% (18)
0:1 Мариуполь
11.3% (17)
2:1 Львов
7.3% (11)
0:0 Ничья
4% (6)
0:2 Мариуполь
2% (3)
1:3 Мариуполь
2% (3)
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