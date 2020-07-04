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  3. Словакия: Суперлига. Группа Б
Нитра
0:2
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
21' Желтая карточка
Ondrej Vrabel
22' Желтая карточка
Хрибик Петер
43' Вторая желтая карточка
Ondrej Vrabel
0:1
52' Гол
Павлик Петр
53' Желтая карточка
Павлик Петр
60' Желтая карточка
Фузато Даниэл
62' Желтая карточка
Richard Zupa
0:2
64' Гол
Alieu Fadera
68' Желтая карточка
Фашко Михал
82' Желтая карточка
Patrik Jacko
82' Желтая карточка
Alieu Fadera
88' Вторая желтая карточка
Alieu Fadera
90' Желтая карточка
Уэйр Джеймс
90'+5
1
David
Sipos
22
Matus
Kunik
20
Oliver
Podhorin
5
Sebastian
Kosa
11
Lukas
Fabis
9
Фузато
Даниэл
6
Duje
Javorcic
19
Ondrej
Vrabel
8
Фашко
Михал
16
Marian
Chobot
77
Milan
Ristovski
II
1
Томаш
Йенчо
15
Jan
Dzurik
5
Павлик
Петр
6
Patrik
Jacko
2
Richard
Zupa
18
Patrik
Blahut
14
Уэйр
Джеймс
21
Хрибик
Петер
22
Cedric
Badolo
11
Kojo
Matic
13
Абрахам
Патрик
Нитра
4-2-3-1
Погронье
4-4-2

Ход матча

21'
Ondrej Vrabel
 
22'
 
Хрибик Петер
43'
Ondrej Vrabel
 
46'
Nikola Gataric
Duje Javorcic
 
46'
 
Alieu Fadera
Cedric Badolo
52'
0:1
Павлик Петр
(Kojo Matic)
53'
 
Павлик Петр
60'
Фузато Даниэл
 
61'
Штефанец Шимон
Фузато Даниэл
 
62'
 
Richard Zupa
64'
0:2
Alieu Fadera
(Kojo Matic)
68'
Фашко Михал
 
73'
 
Lukas Pelegrini
Абрахам Патрик
80'
 
Ян Хаток
Jan Dzurik
82'
 
Patrik Jacko
82'
 
Alieu Fadera
86'
Patrik Danek
Marian Chobot
 
88'
 
Alieu Fadera
90'
 
Уэйр Джеймс

Предыдущие игры

Нитра Последние 20 матчей: + = -
Середь 1:0 Нитра Нитра 2:0 Сеница Злате Моравце 2:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок
Слован Братислава 2:1 Нитра Сеница 0:3 Нитра Нитра 1:1 Злате Моравце Нитра 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:0 Погронье Нитра 1:1 Тренчин ДАК 1:0 Нитра Нитра 0:0 Жилина Середь 0:1 Нитра Нитра 1:0 Спартак Трнава Нитра 3:2 Липтовски-Микулаш Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 1:2 Ружомберок Нитра 1:4 Сеница Слован Братислава 5:0 Нитра
Погронье Последние 20 матчей: + = -
Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье
Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце Спартак Трнава 3:2 Погронье Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье

Последние игры между собой

Нитра: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Погронье: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Нитра 0:0 Погронье Суперлига Погронье 0:3 Нитра Суперлига Нитра 0:0 Погронье Вторая лига Погронье 1:6 Нитра Вторая лига
Нитра 2:2 Погронье Вторая лига
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    90'
    Уэйр Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 88'
    Alieu Fadera получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 86'
    Marian Chobot уходит с поля. Patrik Danek выходит вместо него
  • Желтая карточка
    82'
    Alieu Fadera получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    82'
    Patrik Jacko получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Jan Dzurik уходит с поля. Ян Хаток выходит вместо него
  • 73'
    Абрахам Патрик уходит с поля. Лукаш Пелегрини выходит вместо него
  • Желтая карточка
    68'
    Фашко Михал получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    64'
    Г О О О О Л - Alieu Fadera бьет в цель!
  • Желтая карточка
    62'
    Richard Zupa получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Daniel уходит с поля. Штефанец Шимон выходит вместо него
  • Желтая карточка
    60'
    Daniel получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    53'
    Павлик Петр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    52'
    Г О О О О Л - Павлик Петр бьет в цель!
  • 46'
    Cedric Badolo уходит с поля. Alieu Fadera выходит вместо него
  • 46'
    Duje Javorcic уходит с поля. Nikola Gataric выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    Ondrej Vrabel получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    22'
    Peter Chribik получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Ondrej Vrabel получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion pod Zoborom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Нитра 0:2 Погронье онлайн

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