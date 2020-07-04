Нитра
0:2
Конец матча
Стадион: Стидион под Зобором
Погронье
21' Желтая карточкаOndrej Vrabel
22' Желтая карточкаХрибик Петер
43' Вторая желтая карточкаOndrej Vrabel
0:1
52' ГолПавлик Петр
53' Желтая карточкаПавлик Петр
60' Желтая карточкаФузато Даниэл
62' Желтая карточкаRichard Zupa
0:2
64' ГолAlieu Fadera
68' Желтая карточкаФашко Михал
82' Желтая карточкаPatrik Jacko
82' Желтая карточкаAlieu Fadera
88' Вторая желтая карточкаAlieu Fadera
90' Желтая карточкаУэйр Джеймс
22
Matus
Kunik
11
Lukas
Fabis
15
Jan
Dzurik
14
Уэйр
Джеймс
21
Хрибик
Петер
11
Kojo
Matic
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Matus KunikЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Lukas FabisЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Daniel MagdaПолузащитник
- Нападающий
-
32 Eric Bus
-
-
18 Patrik Danek
-
-
Главный тренер: Анатоли Демианенко
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Jan DzurikЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Уэйр ДжеймсПолузащитник
-
21 Хрибик ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Kojo MaticНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Matus MikusПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Matej Luksch
-
-
12 Ян Хаток
-
23 Alieu Fadera
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
Ход матча
21'
22'
43'
52'
0:1
53'
60'
62'
64'
0:2
68'
80'
82'
82'
88'
90'
Предыдущие игры
Нитра Последние 20 матчей: + = -Середь 1:0 Нитра Нитра 2:0 Сеница Злате Моравце 2:1 Нитра Нитра 0:0 Ружомберок
Слован Братислава 2:1 Нитра Сеница 0:3 Нитра Нитра 1:1 Злате Моравце Нитра 0:1 Слован Братислава Земплин 1:0 Нитра Нитра 0:0 Погронье Нитра 1:1 Тренчин ДАК 1:0 Нитра Нитра 0:0 Жилина Середь 0:1 Нитра Нитра 1:0 Спартак Трнава Нитра 3:2 Липтовски-Микулаш Злате Моравце 1:0 Нитра Нитра 1:2 Ружомберок Нитра 1:4 Сеница Слован Братислава 5:0 Нитра
Погронье Последние 20 матчей: + = -Погронье 1:0 Злате Моравце Середь 2:2 Погронье Тренчин 4:0 Погронье Слован Братислава 2:0 Погронье
Погронье 3:1 Ружомберок Земплин 1:0 Погронье Погронье 0:0 Сеница Погронье 0:1 Жилина Нитра 0:0 Погронье Погронье 2:1 Середь Тренчин 0:1 Погронье Погронье 1:1 Злате Моравце Погронье 0:1 Злате Моравце Спартак Трнава 3:2 Погронье Погронье 1:2 Ружомберок Погронье 0:2 ДАК Слован Братислава 2:1 Погронье Погронье 2:2 Земплин Сеница 1:0 Погронье Жилина 2:1 Погронье
Последние игры между собой
Нитра: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Погронье: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2