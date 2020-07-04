  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Сваровски Тироль
0:0
Конец матча

Стадион:
Адмира
0'
18' Желтая карточка
Roman Kerschbaum
38' Желтая карточка
Майерхофер Штефан
41' Желтая карточка
Шёссвендтер Кристоф
54' Желтая карточка
Marcus Maier
66' Желтая карточка
Дедич Златко
84' Желтая карточка
Павелич Марио
90' Желтая карточка
Бучачер Флориан
90'+6
25
Освальд
Фердинанд
19
Нюротер
Сандро
44
Соарес
Бруно
4
Гугганиг
Давид
26
Бучачер
Флориан
18
Вальх
Клеменс
6
Пецос
Атанасиос
3
Свобода
Михаэль
23
Ковачец
Дино
20
Майерхофер
Штефан
22
Дедич
Златко
1
Ляйтнер
Андреас
23
Pascal
Petlach
6
Шёссвендтер
Кристоф
27
Emanuel
Aiwu
22
Marcus
Maier
18
Лакнер
Маркус
29
Muhammed-Cham
Saracevic
8
Roman
Kerschbaum
14
Morten
Hjulmand
16
Хоффер
Эрвин
13
Пинк
Маркус
Сваровски Тироль
4-4-2
Адмира
4-1-4-1

Ход матча

18'
 
Roman Kerschbaum
31'
Ридер Флориан
Вальх Клеменс
 
38'
Майерхофер Штефан
 
41'
 
Шёссвендтер Кристоф
54'
 
Marcus Maier
57'
 
Пуш Коля
Morten Hjulmand
66'
Дедич Златко
 
68'
Йебоа Келвин
Ковачец Дино
 
68'
Сантин Себастьян
Нюротер Сандро
 
75'
 
Тот Даниэль
Roman Kerschbaum
75'
 
Павелич Марио
Muhammed-Cham Saracevic
79'
Хагер Штефан
Ридер Флориан
 
79'
Прантер Беньямин
Гугганиг Давид
 
84'
 
Павелич Марио
90'
 
Jonathan Scherzer
Пинк Маркус
90'
 
Seth Paintsil
Хоффер Эрвин
90'
Бучачер Флориан
 

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 12 (3) 0.38
2. Йебоа Келвин 4 0.13
3. Прантер Беньямин 3 0.09
4. Майерхофер Штефан 2 0.06
5. Вальх Клеменс 2 0.06
6. Хагер Штефан 2 0.06
7. Пецос Атанасиос 1 0.03
8. Сантин Себастьян 1 0.03
9. Свобода Михаэль 1 0.03
10. Кох Фабиан 1 0.03
11. Бучачер Флориан 1 0.03
12. Ридер Флориан 0 0
13. Гргич Лукас 0 0
14. Гугганиг Давид 0 0
15. Milan Jurdik 0 0
16. Аджей Феликс 0 0
17. Освальд Фердинанд 0 0
Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакыш Синан 12 (1) 0.38
2. Roman Kerschbaum 3 0.09
3. Пуш Коля 3 (1) 0.09
4. Хоффер Эрвин 2 (1) 0.06
5. Шёссвендтер Кристоф 1 0.03
6. Пинк Маркус 1 0.03
7. Павелич Марио 1 0.03
8. Morten Hjulmand 1 0.03
9. Лакнер Маркус 1 0.03
10. Boris Cmiljanic 1 0.03
11. Тот Даниэль 1 0.03
12. Pascal Petlach 1 0.03
13. Marco Kadlec 1 0.03
14. Seth Paintsil 0 0
15. Старкль Доминик 0 0
16. Fabian Menig 0 0
17. Marcus Maier 0 0
18. Emanuel Aiwu 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Гугганиг Давид 10 1
2. Майерхофер Штефан 8 0
3. Хагер Штефан 8 0
4. Свобода Михаэль 5 1
5. Йебоа Келвин 5 1
6. Гргич Лукас 6 0
7. Бучачер Флориан 5 0
8. Топлич Флориан 5 0
9. Ридер Флориан 5 0
10. Agonay Jimenez Ione 3 1
11. Соарес Бруно 3 1
12. Дедич Златко 4 0
13. Аджей Феликс 3 0
14. Сантин Себастьян 3 0
15. Мадер Флориан 2 0
16. Кох Фабиан 2 0
17. Пецос Атанасиос 2 0
18. Нитцльнадер Кевин 2 0
19. Ковачец Дино 2 0
20. Прантер Беньямин 1 0
21. Освальд Фердинанд 1 0
Адмира
# Игрок      
1. Roman Kerschbaum 12 1
2. Morten Hjulmand 10 0
3. Emanuel Aiwu 7 0
4. Marcus Maier 6 0
5. Бакыш Синан 5 0
6. Fabian Menig 5 0
7. Тот Даниэль 5 0
8. Sebastian Bauer 5 0
9. Leonardo Lukacevic 4 0
10. Ляйтнер Андреас 2 0
11. Старкль Доминик 2 0
12. Boris Cmiljanic 2 0
13. Seth Paintsil 2 0
14. Marco Kadlec 2 0
15. Хоффер Эрвин 1 0
16. Пинк Маркус 1 0
17. Павелич Марио 1 0
18. Штраусс Фабио 1 0
19. Jonathan Scherzer 1 0
20. Pascal Petlach 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 14.29% (4) 3.57% (1) 28.57% (8) 14.29% (4) 21.43% (6) 17.86% (5)
 Адмира 4.17% (1) 16.67% (4) 25% (6) 16.67% (4) 12.5% (3) 25% (6)

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -
Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург
Адмира Последние 20 матчей: + = -
Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 1:1 Адмира
Адмира 1:1 Альтах Адмира 0:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Аустрия Вена 1:0 Адмира Адмира 0:0 Штурм Адмира 1:2 Драссбург Адмира 2:0 Альтах Сваровски Тироль 1:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 ГАК

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Адмира: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Адмира 0:3 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Сваровски Тироль Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи

Матчи за звание чемпиона

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 31 21 8 2 107 - 34 47
2. Рапид Вена 31 17 7 7 63 - 40 38
3. Вольфсбергер 31 14 9 8 66 - 42 32
4. ЛАСК 31 20 4 7 67 - 34 31
5. Хартберг 31 11 6 14 48 - 73 24
6. Штурм 31 10 5 16 45 - 56 19

Матчи за право играть в Бундеслиге

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аустрия Вена 32 12 11 9 49 - 47 34
2. Альтах 32 10 8 14 45 - 53 26
3. Санкт-Пёльтен 32 8 10 14 39 - 65 25
4. Маттерсбург 32 8 6 18 39 - 64 21
5. Адмира 32 6 10 16 29 - 57 18
6. Сваровски Тироль 32 6 8 18 34 - 66 16
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gernot Langes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сваровски Тироль 0:0 Адмира онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Прямая трансляция матча после регистрации

Прямая трансляция матча

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 