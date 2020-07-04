Сваровски Тироль
0:0
Конец матча
Стадион: Gernot Langes Stadion
Адмира
18' Желтая карточкаRoman Kerschbaum
38' Желтая карточкаМайерхофер Штефан
41' Желтая карточкаШёссвендтер Кристоф
54' Желтая карточкаMarcus Maier
66' Желтая карточкаДедич Златко
84' Желтая карточкаПавелич Марио
90' Желтая карточкаБучачер Флориан
44
Соарес
Бруно
23
Ковачец
Дино
22
Дедич
Златко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Соарес БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ковачец ДиноПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
-
22 Marcus MaierЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хоффер ЭрвинПолузащитник
-
13 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Пуш КоляПолузащитник
-
10 Тот ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
20 Marco Kadlec
-
Главный тренер: Сольдо Звонимир
Ход матча
18'
54'
66'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|12 (3)
|0.38
|2.
|Йебоа Келвин
|4
|0.13
|3.
|Прантер Беньямин
|3
|0.09
|4.
|Майерхофер Штефан
|2
|0.06
|5.
|Вальх Клеменс
|2
|0.06
|6.
|Хагер Штефан
|2
|0.06
|7.
|Пецос Атанасиос
|1
|0.03
|8.
|Сантин Себастьян
|1
|0.03
|9.
|Свобода Михаэль
|1
|0.03
|10.
|Кох Фабиан
|1
|0.03
|11.
|Бучачер Флориан
|1
|0.03
|12.
|Ридер Флориан
|0
|0
|13.
|Гргич Лукас
|0
|0
|14.
|Гугганиг Давид
|0
|0
|15.
|Milan Jurdik
|0
|0
|16.
|Аджей Феликс
|0
|0
|17.
|Освальд Фердинанд
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакыш Синан
|12 (1)
|0.38
|2.
|Roman Kerschbaum
|3
|0.09
|3.
|Пуш Коля
|3 (1)
|0.09
|4.
|Хоффер Эрвин
|2 (1)
|0.06
|5.
|Шёссвендтер Кристоф
|1
|0.03
|6.
|Пинк Маркус
|1
|0.03
|7.
|Павелич Марио
|1
|0.03
|8.
|Morten Hjulmand
|1
|0.03
|9.
|Лакнер Маркус
|1
|0.03
|10.
|Boris Cmiljanic
|1
|0.03
|11.
|Тот Даниэль
|1
|0.03
|12.
|Pascal Petlach
|1
|0.03
|13.
|Marco Kadlec
|1
|0.03
|14.
|Seth Paintsil
|0
|0
|15.
|Старкль Доминик
|0
|0
|16.
|Fabian Menig
|0
|0
|17.
|Marcus Maier
|0
|0
|18.
|Emanuel Aiwu
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гугганиг Давид
|10
|1
|2.
|Майерхофер Штефан
|8
|0
|3.
|Хагер Штефан
|8
|0
|4.
|Свобода Михаэль
|5
|1
|5.
|Йебоа Келвин
|5
|1
|6.
|Гргич Лукас
|6
|0
|7.
|Бучачер Флориан
|5
|0
|8.
|Топлич Флориан
|5
|0
|9.
|Ридер Флориан
|5
|0
|10.
|Agonay Jimenez Ione
|3
|1
|11.
|Соарес Бруно
|3
|1
|12.
|Дедич Златко
|4
|0
|13.
|Аджей Феликс
|3
|0
|14.
|Сантин Себастьян
|3
|0
|15.
|Мадер Флориан
|2
|0
|16.
|Кох Фабиан
|2
|0
|17.
|Пецос Атанасиос
|2
|0
|18.
|Нитцльнадер Кевин
|2
|0
|19.
|Ковачец Дино
|2
|0
|20.
|Прантер Беньямин
|1
|0
|21.
|Освальд Фердинанд
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Roman Kerschbaum
|12
|1
|2.
|Morten Hjulmand
|10
|0
|3.
|Emanuel Aiwu
|7
|0
|4.
|Marcus Maier
|6
|0
|5.
|Бакыш Синан
|5
|0
|6.
|Fabian Menig
|5
|0
|7.
|Тот Даниэль
|5
|0
|8.
|Sebastian Bauer
|5
|0
|9.
|Leonardo Lukacevic
|4
|0
|10.
|Ляйтнер Андреас
|2
|0
|11.
|Старкль Доминик
|2
|0
|12.
|Boris Cmiljanic
|2
|0
|13.
|Seth Paintsil
|2
|0
|14.
|Marco Kadlec
|2
|0
|15.
|Хоффер Эрвин
|1
|0
|16.
|Пинк Маркус
|1
|0
|17.
|Павелич Марио
|1
|0
|18.
|Штраусс Фабио
|1
|0
|19.
|Jonathan Scherzer
|1
|0
|20.
|Pascal Petlach
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|14.29% (4)
|3.57% (1)
|28.57% (8)
|14.29% (4)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|Адмира
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|25% (6)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|25% (6)
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена
Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 1:3 Викинг Сваровски Тироль 1:2 Рид Сваровски Тироль 2:1 Дорнбирн Сваровски Тироль 1:3 Маттерсбург
Адмира Последние 20 матчей: + = -Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 1:1 Адмира
Адмира 1:1 Альтах Адмира 0:3 Сваровски Тироль Санкт-Пёльтен 0:3 Адмира Адмира 0:2 Маттерсбург Аустрия Вена 1:0 Адмира Адмира 0:0 Штурм Адмира 1:2 Драссбург Адмира 2:0 Альтах Сваровски Тироль 1:1 Адмира Мархфельд Маннсдорф 1:1 Адмира Адмира 0:2 Штурм Санкт-Пёльтен 2:2 Адмира Вольфсбергер 4:1 Адмира Нордшелланн 2:0 Адмира Адмира 2:1 Хорн Адмира 1:1 ГАК
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Адмира: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Матчи за звание чемпиона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|31
|21
|8
|2
|107 - 34
|47
|2.
|Рапид Вена
|31
|17
|7
|7
|63 - 40
|38
|3.
|Вольфсбергер
|31
|14
|9
|8
|66 - 42
|32
|4.
|ЛАСК
|31
|20
|4
|7
|67 - 34
|31
|5.
|Хартберг
|31
|11
|6
|14
|48 - 73
|24
|6.
|Штурм
|31
|10
|5
|16
|45 - 56
|19
Матчи за право играть в Бундеслиге
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аустрия Вена
|32
|12
|11
|9
|49 - 47
|34
|2.
|Альтах
|32
|10
|8
|14
|45 - 53
|26
|3.
|Санкт-Пёльтен
|32
|8
|10
|14
|39 - 65
|25
|4.
|Маттерсбург
|32
|8
|6
|18
|39 - 64
|21
|5.
|Адмира
|32
|6
|10
|16
|29 - 57
|18
|6.
|Сваровски Тироль
|32
|6
|8
|18
|34 - 66
|16