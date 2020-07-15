  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
АЕК
0:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
ПАОК
0' 29'
1
Баркас
Василис
4
Ойконому
Мариос
19
Чигринский
Дмитрий
24
Сварнас
Эфстратиос
27
Паулинью
Паулу
20
Манталос
Петрос
8
Andre
Simoes1
6
Крстичич
Ненад
3
Лопеш
Элдер
18
Оливейра
Нелсон
10
Ливайя
Марко
31
Пасхалакис
Александрос
6
Михай
Энеа
5
Варела
Фернанду
49
Giannis
Michalidis
2
Алвес
Родриго
24
Эсити
Андерсон
8
José
Maurisio1
23
Яннулис
Димитрис
21
Бисесвар
Диего
68
Цолис
Христос
47
Акпом
Чуба
АЕК
3-5-2
ПАОК
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: + = -
Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК
АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панетоликос Арис Салоники 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панатинаикос Панетоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК
ПАОК Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК
Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос Лариса 1:2 ПАОК Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Астерас

Последние игры между собой

АЕК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ПАОК: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
ПАОК 0:2 АЕК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Кубок
АЕК 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 0:3 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 АЕК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Кубок АЕК 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч АЕК 0:0 ПАОК онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный