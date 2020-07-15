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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
АЕК
0:0
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
90' Желтая карточка
Варела Фернанду
90'+7
1
Баркас
Василис
4
Ойконому
Мариос
19
Чигринский
Дмитрий
24
Сварнас
Эфстратиос
27
Паулинью
Паулу
20
Манталос
Петрос
8
Andre
Simoes1
6
Крстичич
Ненад
3
Лопеш
Элдер
18
Оливейра
Нелсон
10
Ливайя
Марко
31
Пасхалакис
Александрос
6
Михай
Энеа
5
Варела
Фернанду
49
Giannis
Michalidis
2
Алвес
Родриго
24
Эсити
Андерсон
8
José
Maurisio1
23
Яннулис
Димитрис
21
Бисесвар
Диего
68
Цолис
Христос
47
Акпом
Чуба
АЕК
3-5-2
ПАОК
3-4-1-2

Ход матча

48'
Верде Даниэле
Чигринский Дмитрий
 
66'
 
Свидерски Кароль
Акпом Чуба
74'
 
Стох Мирослав
Цолис Христос
74'
 
Лимниос Димитрис
Бисесвар Диего
76'
Араужо Серхио
Andre Simoes1
 
90'
 
Варела Фернанду

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: + = -
Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК
АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос АЕК 2:1 Арис Салоники Паниониос 1:1 АЕК АЕК 3:0 ОФИ АЕК 4:0 Панетоликос Арис Салоники 0:1 АЕК АЕК 1:0 Панатинаикос Панетоликос 1:1 АЕК Атромитос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Астерас АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК
ПАОК Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 0:1 ПАОК ПАОК 0:0 Панатинаикос ОФИ 2:2 ПАОК ПАОК 0:2 АЕК
Арис Салоники 0:2 ПАОК Олимпиакос 2:0 ПАОК ПАОК 3:1 ОФИ Панатинаикос 0:0 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос ПАОК 3:2 Олимпиакос Ксанти 1:1 ПАОК ПАОК 0:1 Олимпиакос Лариса 1:2 ПАОК Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 4:0 ОФИ ПАОК 2:0 Панатинаикос Панатинаикос 2:0 ПАОК ПАОК 1:0 Волос Ламия 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Астерас

Последние игры между собой

АЕК: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
ПАОК: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
ПАОК 0:2 АЕК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 2:2 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Кубок
АЕК 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 2:0 АЕК Суперлига АЕК 0:2 ПАОК Кубок ПАОК 0:3 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 АЕК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Кубок АЕК 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 АЕК Суперлига АЕК 0:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:0 АЕК Суперлига
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  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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