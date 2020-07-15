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  3. Греция: Суперлига: Чемпионская группа
ОФИ
 
Позже

Стадион:
Олимпиакос
1
Уалли
Оскар
41
Делияннидис
Панайотис
16
Маринакис
Никос
5
Кутрумпис
Гиоргос
13
Nikolaos
Vafeas
34
Коровесис
Никос
26
Стаикос
Пасхалис
12
João
Victor
I
10
Наби
Адил
4
Vajeba
Sakor
91
Vangelis
Nikokyrakis
16
Аллен
Бобби
76
Гашпар
Бруну
24
Ба
Уссейну
34
Пападопулос
Авраам
35
Торосидис
Василис
26
Кафу
Карлуш
5
Бухалакис
Андреас
97
Ранджелович
Лазар
7
Фортунис
Костас
22
Ловера
Максимилиано
99
Хассан
Ахмед
ОФИ
5-4-1
Олимпиакос
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ
ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия АЕК 3:0 ОФИ ОФИ 1:0 Атромитос ПАОК 4:0 ОФИ ОФИ 0:0 Лариса Ксанти 2:2 ОФИ ОФИ 0:1 Олимпиакос Паниониос 1:2 ОФИ ПАОК 4:1 ОФИ Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос
Олимпиакос Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 0:1 ПАОК Арис Салоники 2:4 Олимпиакос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:1 ОФИ
АЕК 1:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 ПАОК Олимпиакос 3:0 Панатинаикос Олимпиакос 3:1 Арис Салоники ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон ПАОК 3:2 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Арсенал 1:2 Олимпиакос ПАОК 0:1 Олимпиакос Олимпиакос 0:1 Арсенал Олимпиакос 4:0 Паниониос Олимпиакос 3:2 Ламия Атромитос 0:1 Олимпиакос Ламия 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 3:1 Ксанти

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 14
Олимпиакос: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 1
Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига
ОФИ 1:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:3 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 3:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 5:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:4 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:0 Олимпиакос Греческий Кубок ОФИ 0:2 Олимпиакос Суперлига Олимпиакос 2:2 ОФИ Суперлига Олимпиакос 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 Олимпиакос Кубок ОФИ 0:0 Олимпиакос Суперлига ОФИ 0:1 Олимпиакос Суперлига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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